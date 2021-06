13e journée de Major League Soccer : avant-première du match du Real Salt Lake

in

26/06/2021 à 02:00 CEST

Dimanche prochain à 02h00 se jouera le match de la treizième journée de la Major League Soccer, qui mesurera à Véritable lac salé et à Dynamo de Houston dans le Stade Rio Tinto.

le Véritable lac salé tentera d’ajouter une victoire dans la compétition après avoir battu à domicile 3-1 à Whitecaps de Vancouver joué dans le Stade Rio Tinto, avec des objectifs de Holt Oui Kreilach. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des sept matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 12 buts pour et huit contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Dynamo de Houston a obtenu une égalité à double sens contre Bois de Portland, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il arrive donc à la rencontre afin de retirer les trois points au Véritable lac salé. Avant ce match, le Dynamo de Houston il avait remporté trois des 10 matchs disputés en Major League Soccer cette saison, avec un total de 14 pour et 15 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Véritable lac salé il a gagné deux fois, perdu une fois et fait match nul deux fois en cinq matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’il perd des points à domicile, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats positifs. Aux sorties, le Dynamo de Houston Il a été battu trois fois et a fait match nul deux fois en cinq matchs jusqu’à présent, il devra donc tout donner au stade de Véritable lac salé pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la Véritable lac salé, les chiffres montrent huit victoires, deux défaites et cinq nuls en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les locaux ont un total de trois matchs consécutifs sans défaite contre ce rival de la Major League Soccer. Le dernier match auquel ils ont joué Véritable lac salé et le Dynamo de Houston dans cette compétition c’était en septembre 2019 et s’est terminé sur un résultat de 2-1 favorable au Véritable lac salé.

Actuellement, le Dynamo de Houston il est en tête du classement avec un point d’écart par rapport à son rival. L’équipe de Freddy Juarez il se classe septième avec 12 points sur son tableau de bord. De son côté, l’équipe visiteuse est cinquième avec 13 points.