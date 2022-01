14 000 sociétés de jeux chinoises auraient fait faillite en raison d’un retard d’approbation

Environ 14 000 sociétés de jeux ont été radiées de la cote en Chine en raison d’un nouveau retard dans le processus d’approbation réglementaire.

C’est selon le journal local Securities Daily – tel que rapporté par le South China Morning Post – qui dit que depuis juillet 2021, environ 14 000 studios et autres « entreprises liées au jeu » ont fermé leurs portes, citant les données de la société de suivi des affaires Tianyancha. En comparaison, il est rapporté que 18 000 sociétés de jeux ont fait faillite au cours de l’ensemble de 2020.

Cela est dû au fait que l’organisme d’approbation chinois – l’Administration nationale de la presse et des publications (NPPA) – n’autorise la sortie d’aucun nouveau titre dans la région depuis juillet. Cela approche de six mois maintenant, ce qui se rapproche du blocage réglementaire de neuf mois qui a eu lieu en 2018.

Ce nouveau gel des approbations fait suite à une nouvelle panique morale entourant les jeux vidéo dans la région. Au cours de l’été, un article est paru dans le média local Economic Information Daily décrivant les jeux vidéo comme « de l’opium spirituel », avant que des réglementations plus strictes ne soient mises en place en Chine, dictant le temps que les enfants pouvaient passer à jouer à des jeux. Plus de 200 entreprises de la région ont également signé un engagement d’autorégulation, en raison de problèmes de dépendance aux jeux vidéo.

Pendant ce temps, la NPPA aurait également introduit des réglementations plus strictes sur le contenu pouvant être autorisé dans les jeux vidéo.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72750/14k-chinese-games-companies-reportedly-have-gone-bust-due-to-approval-holdup/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));