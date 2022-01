14 000 sociétés de jeux en Chine ont cessé leurs activités

Des gens jouent à Pékin en septembre 2021. Photo : Andrea Verdelli (.)

Le gel chinois des licences de jeux vidéo se poursuit. South China Morning Post note que l’Administration nationale de la presse et des publications (NPPA) n’a pas publié de liste de titres nouvellement approuvés depuis juillet 2021. Pour cette raison, le journal d’État Securities Daily rapporte environ 14 000 studios de petits jeux et sociétés de connexion de jeux vidéo. , y compris ceux impliqués dans le merchandising ou l’édition, ont fait faillite.

En règle générale, la NPPA approuve environ 80 à 100 jeux par mois, de sorte que l’absence d’une liste approuvée a paralysé une partie de l’industrie. La Chine est un marché tellement énorme, et le hiatus a provoqué une incertitude qui a conduit à des licenciements dans les sociétés de jeux et à des conglomérats avec des divisions de jeux. Cependant, il semble que les petites tenues aient été les plus durement touchées.

En comparaison, des entreprises comme le géant de la technologie Tencent ont continué à se développer à l’international afin d’équilibrer la situation réglementaire dans leur pays. SCMP souligne que Tencent prévoit également d’ouvrir un nouveau studio à Singapour sous le TiMi Studio Group, qui est responsable du méga hit Honor of Kings de Tencent. TiMi possède également des studios internationaux à Montréal, Seattle et Los Angeles.

Aucune raison n’a été donnée pour le hiatus, et la NPPA n’a pas indiqué quand les approbations reprendront. Avant ce dernier gel, la période la plus longue pendant laquelle de nouvelles licences de jeu n’ont pas été publiées était une fenêtre de neuf mois en 2018.

SCMP souligne que le gel des approbations s’est produit quelques mois après mars 2021, lorsque le président Xi Jinping a fait part de ses inquiétudes concernant l’impact psychologique du jeu sur les jeunes. Plus tard en août, les médias d’État ont qualifié les jeux vidéo d’« opium spirituel » et de « drogues électroniques ». Puis, le 1er septembre, des restrictions limitant les jeux en ligne des jeunes du pays sont entrées en vigueur. Bien que ces restrictions n’étaient pas légales (et ont été rapidement contournées), l’impact combiné de tout cela, le manque d’approbations de nouveaux jeux et l’incertitude générale, ont un impact sur l’industrie, et pas dans le bon sens.