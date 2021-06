14 appareils que vous pouvez déconnecter la nuit pour économiser | Vie

Il est très courant que lorsque vous vous endormez, vous éteigniez les lumières, la télévision et quelque chose en plus pour économiser sur la facture d’électricité.

Cependant, il existe un certain nombre de gadgets et appareils que vous devez débrancher la nuit pour prolonger sa durée de vie utile ou même économiser une bonne somme d’argent.

Il se peut qu’aller un par un soit assez lourd, donc le meilleur dans ces cas c’est que tu as un voleur comme poste pour plusieurs prises et simplement en retirant un câble vous aurez déjà déconnecté beaucoup d’appareils en même temps.

Ici tu as 14 gadgets et appareils que vous devriez débrancher la nuit.

1. Le portable

Il est temps de commencer par un classique, mais c’est aussi vrai que beaucoup de gens ne le connaissent toujours pas.

Laisser le mobile se recharger la nuit, en plus de consommer plus d’énergie qu’il ne le devrait, peut dégrader la durée de vie utile de votre appareil. Gardez à l’esprit que lorsqu’il atteint 100%, il arrête de charger et lorsqu’il détecte qu’il tombe en dessous du maximum, il reprend le chargement et cela peut endommager gravement la batterie.

C’est beaucoup mieux si vous ne le branchez que lorsque vous êtes éveillé et attendez de le retirer lorsqu’il atteint le maximum.

2. Le chargeur

Et avec le point précédent, un autre appareil que vous devez déconnecter la nuit est le chargeur.

Il est très courant de toujours le laisser branché pour qu’il soit plus confortable de prendre le câble et de commencer à charger, mais si vous l’avez connecté à l’alimentation, il va aspirer de l’énergie. Très peu, car cela ne fonctionne pas complètement, mais c’est quelque chose que vous remarquerez à long terme.

3. La télévision

Lorsque vous éteignez le téléviseur, il se met en réalité en mode veille, il continue donc à consommer de l’énergie.

Le mieux est de le débrancher complètement pour éviter une déception sur la facture d’électricité.

4. Le téléviseur câblé

Et comme vous pouvez l’imaginer, un autre appareil que vous devriez débrancher la nuit lorsque vous allez vous coucher est l’appareil de télévision par câble.

Même si vous l’éteignez avec la télécommande, il transmet toujours un certain signal, il est donc beaucoup plus conseillé de le débrancher complètement.

5. Les consoles de jeux

Si vous avez la console éteinte, elle consomme très peu d’énergie, mais si vous optez pour le mode veille, le coût monte en flèche et peut vous faire peur.

La meilleure chose aussi, c’est que vous retirez le câble la nuit et ainsi vous pouvez économiser une bonne somme d’argent.

6. L’ordinateur

S’il s’agit d’un ordinateur tour, ne le laissez pas en mode veille. Il consomme de l’énergie petit à petit et à la fin vous finirez par le remarquer.

Comme le reste des appareils de la liste, il est préférable de le débrancher de l’alimentation, mais si vous en avez besoin pour être connecté, il est préférable de l’éteindre et de ne pas le laisser en mode veille.

S’il s’agit d’un ordinateur portable, ne le connectez pas à la source d’alimentation et éteignez-le pour prolonger la durée de vie de la batterie.

7. Petits appareils de cuisine

Il est clair que la nuit vous n’allez pas utiliser le micro-ondes, la cafetière ou le grille-pain et cela ne coûte vraiment rien de débrancher la prise et de faire la routine du matin en les rebranchant au courant.

Même si vous ne le croyez peut-être pas, ils ont une dépense énergétique qui augmente progressivement tout au long du mois et si vous économisez ces heures de sommeil avec les appareils éteints, vous le remarquerez sur la facture d’électricité.

8. Les lampes

Tout comme lorsque vous quittez une pièce, vous éteignez la lumière, vous pouvez faire exactement la même chose avec les lampes. De plus, ce n’est pas seulement une chose que vous pouvez déconnecter la nuit pour économiser de l’argent, mais vous pouvez également le faire pendant la journée.

Si vous ne restez pas dans une pièce pendant plusieurs heures, il est préférable de retirer la prise.

9. Le routeur

Vous n’allez pas utiliser Internet pendant que vous dormez, n’est-ce pas ? Eh bien, débranchez-le.

Si vous faites partie de ces personnes qui, avant de dormir, utilisent le téléphone pour regarder les réseaux sociaux ou écrire l’étrange WhatsApp, vous pouvez toujours utiliser les données mobiles. C’est tellement résiduel que vous ne le remarquerez pas.

10. L’étui de recharge pour les écouteurs sans fil

Comme le smartphone, tout ce que vous avez connecté à l’alimentation la nuit va dégrader la durée de vie utile d’un appareil, donc si vous avez besoin de recharger votre étui pour écouteurs sans fil, attendez d’être réveillé et attendez de le retirer une fois terminé.

11. Climatisation

Pendant les mois chauds, la tentation est évidente de dormir avec la climatisation, mais si vous la mettez en marche quelques heures avant de dormir et que lorsque vous vous couchez, vous ouvrez les fenêtres, la pièce sera beaucoup plus fraîche et cela prendra un certain temps. longtemps pour accumuler de la chaleur.

12. Une couverture chauffante

Et par contre, pour les mois froids, il est habituel d’utiliser une couverture chauffante pour dormir au chaud.

Cependant, la stratégie devrait être la même : connectez-le quelques heures avant de dormir et cela suffira pour que lorsque vous vous mettrez au lit, il soit suffisamment chaud pour que vous puissiez tenir toute la nuit.

13. Une chaîne stéréo

Qu’il s’agisse d’une enceinte connectée ou d’une chaîne stéréo, il est clair que la nuit vous ne l’utiliserez pas et cela vous aidera à économiser sur votre facture d’électricité.

14. La brosse à dents électrique

Pour clore la liste des appareils que vous devez déconnecter la nuit, la brosse à dents électrique et sa base de recharge entrent en jeu. Il est très courant que lorsque vous avez fini de vous brosser les dents, vous la mettez dans le support pour recharger la batterie, mais la brosse a une durée de vie suffisante pour vous tenir quelques jours.

Il suffit de le laisser hors de la base, de le débrancher et de le charger uniquement lorsque cela est nécessaire.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Carlos Ferrer-Bonsoms Cruz.