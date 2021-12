14 cadeaux de Noël qui ne seront pas en rupture de stock à cause des pénuries de la chaîne d’approvisionnement ce jour férié

Vous savez quelle heure il est : la saison des vacances est officiellement arrivée. Il pourrait y avoir des défis pour les acheteurs en raison de la pandémie de COVID-19 ayant un impact sur les chaînes d’approvisionnement. Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas de cadeaux de qualité, car il existe plusieurs cadeaux physiques et numériques que les consommateurs peuvent apprécier et ne seront jamais en rupture de stock.

« Il y a un triple coup dur pour les consommateurs cette saison d’achat: des prix plus élevés, des quantités limitées et des étagères de magasins vides des ventes précédentes qui ont pris fin depuis », a déclaré Edgar Dworsky, un défenseur des consommateurs, qui a blâmé les retards d’expédition et l’inflation pour les défis. , par USA Today. « Il y a toujours des pénuries de jouets ou d’articles technologiques de l’année, mais tous ces facteurs aggravent la situation cette année. »

Il y a 14 cadeaux que les acheteurs peuvent acheter qui non seulement ne seront pas en rupture de stock, mais ils apparaîtront également avant Noël. Voici un aperçu des meilleurs cadeaux de Noël qui ne seront jamais épuisés.

Paramount+

(Photo : Parmount+)

Vous voulez regarder certains des meilleurs contenus originaux ainsi que des émissions classiques de Nickelodeon et MTV ? Paramount+ est le service de streaming à obtenir. Certaines des émissions que les fans peuvent apprécier sont The Game, Razmoket, The Challenge et Texas 6. De plus, Paramount + est un endroit idéal pour regarder les films les plus populaires.

Spotify

(Photo : .)

Qui n’aime pas la musique ? Avec Spotify, les fans de musique peuvent écouter les meilleures chansons de leurs artistes préférés à tout moment. La plate-forme musicale est également un endroit idéal pour écouter des podcasts exclusifs, y compris Armchair Expert hébergé par Dax Shepard et Monica Padman.

Pomme Musique

(Photo : Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via .)

Pour les utilisateurs d’iPhone, Apple Music est le moyen idéal pour écouter de la musique. Les consommateurs peuvent diffuser de la musique et des listes de lecture à la demande et accéder à la radio Internet. Et plus vous écoutez, meilleur est le service, car Apple Music personnalise l’expérience d’écoute.

Pass de jeu Xbox

(Photo : Beata Zawrzel/NurPhoto via .)

Pour seulement 10 $ par mois, les joueurs peuvent s’abonner au Xbox Game Pass pour jouer à certains des meilleurs jeux sur Xbox. C’est un cadeau parfait pour ceux qui cherchent à acheter la nouvelle console, Xbox Series X. Le Game Pass Ultimate, qui propose des jeux pour console, PC et EA Play, est la meilleure option pour les fêtes de fin d’année.

Espace libre

(Photo : Espace de tête)

On parle beaucoup de santé mentale et Headspace est un excellent moyen de faire face à tous les problèmes mentaux que vous pourriez avoir. Les utilisateurs de l’application peuvent utiliser différents outils pour aider au sommeil, à la méditation et au soulagement du stress, ce que presque tous d’entre nous traitent constamment.

Noom

(Photo: Noom)

Vous voulez perdre du poids pour commencer 2022 ? Noom est le meilleur moyen de le faire car il utilise une combinaison de psychologie, de technologie et de coaching humain pour rendre les gens aussi sains que possible. Noom ne concerne pas les régimes amaigrissants, car l’entreprise insiste sur le changement de votre comportement alimentaire.

Aptiv

(Photo : Aaptiv)

Une autre façon d’être en bonne santé est d’utiliser l’application de fitness Aaptiv. Il est uniquement audio et prend en charge les entraînements en plein air. Il y a également 4 000 entraînements à explorer, et les consommateurs peuvent s’abonner à l’application pour 50 $ par mois en tant qu’offre spéciale.

Bain de soleil

(Photo: Sunbasket)

Si vous recherchez des repas sains, Sunbasket est l’endroit pour vous. Le service de livraison de kits de repas utilise des ingrédients biologiques qui offrent différents plans pour les végétariens, les végétaliens, les céto et les paléo. Pour cette raison, Sunbasket est un peu plus cher que les autres services de livraison de kits de repas.

Chasser un tueur

(Photo: Chasser un tueur)

Le vrai crime a été récemment tendance, ce qui fait de Hunt A Killer le cadeau ultime. Les consommateurs peuvent choisir un plan mystère ou d’horreur, et chaque boîte comprend des lettres, des photos, des cartes, des preuves, des rapports de police et médico-légaux. Ce sera probablement aussi un cadeau très populaire après Noël.

Cours de maître

(Photo : Classe de maître)

Il n’y a jamais rien de mal à apprendre quelque chose de nouveau, et MasterClass est le meilleur moyen d’y parvenir. Si vous voulez apprendre à cuisiner, jouer, écrire, produire ou faire des films, il existe plusieurs personnalités notables pour vous apprendre comment y parvenir sur MasterClass.

Haricot & Haricot

(Photo: Haricot & Haricot)

Le café est un must pour beaucoup de gens. Cela signifie que la société de café Bean & Bean est le meilleur moyen de vous assurer de ne jamais manquer de votre boisson préférée. Bean & Bean vous permet de choisir votre torréfaction préférée, votre mouture, les grains de café à la consistance souhaitée et plus encore.

Barnes & Noble

(Photo : Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via .)

Envie de rattraper un peu de lecture d’hiver? Barnes & Noble propose une grande variété de livres et de magazines pour vous aider à profiter de l’intérieur pendant les jours et les nuits froids des saisons. Barnes & Noble propose également des jouets et des jeux pour les enfants ainsi que de la musique.

KiwiCo

(Photo : KiwiCo)

KiwiCo est le meilleur moyen pour les enfants de démarrer et de terminer des projets. L’entreprise propose différents projets artistiques et scientifiques pour tous les âges, ce qui les aidera à devenir de solides résolveurs de problèmes à mesure qu’ils vieillissent. Les parents choisissent simplement un plan et la première boîte sera expédiée dans quelques jours.

Abonnement Découverte+

(Photo : découverte+)

De Drew Scott et Jonathan Scott des Property Brothers à Tarek El Moussa et Christina Anstead de Flip or Flop, discovery+ a toutes les stars de HGTV que vous aimez sur une seule et incroyable plateforme de streaming cette saison ! En plus d’un catalogue large et accueillant de tous vos favoris HGTV, discovery+ propose plus de 200 séries exclusives et originales dans tous les genres, y compris la nature, le vrai crime, la maison, les relations, la nourriture et le paranormal sur les réseaux de Discovery, y compris Food Network, TLC, ID, OWN, Travel Channel, Discovery Channel, Animal Planet, Chip et Joanna Gaines’ Magnolia Network et le contenu d’histoire naturelle de la BBC. Les plans commencent aussi bas que 4,99 $ par mois.

