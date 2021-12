14 cadeaux parfaits pour l’amateur de technologie dans votre vie

Commandité par Affirmer

Lorsqu’il s’agit de faire des cadeaux, aller à mi-chemin en achetant un deuxième meilleur substitut fait rarement passer le message. Particulièrement pour la personne qui aime la technologie dans votre vie, vous devez tout mettre en œuvre. Donner généreusement ne veut pas dire se ruiner. Lorsque vous choisissez Affirmer à la caisse, vous pouvez payer au fil du temps avec un financement simple et transparent – il n’y a pas de frais cachés, de frais de service ou de frais de retard (voir le pied de page pour plus de détails). Vous saurez exactement combien vous devez au moment de l’achat. Ensuite, vous pouvez vous concentrer sur les bonnes choses : rendre les vacances spéciales avec celui que vous aimez.

Ici, 14 de nos cadeaux préférés à offrir à cette personne en cette période des fêtes. (Voir pied de page pour plus de détails.)

Walmart, écouteurs Sony WH100XM4, (348 $) Avec Affirm, aussi bas que 33 $/mois

Le son doré du silence n’est qu’une partie des avantages des écouteurs WH100XM4 haut de gamme à réduction de bruit de Sony, grâce à la technologie intelligente à double capteur. Que vous soyez dans un bureau bondé ou dans un aéroport animé, vous entendrez chaque note de musique et aucune du chaos environnant – parfait pour les vacances et au-delà.

2. Glowforge, Glowforge basique (5 995 $) Avec Affirm, aussi bas que 105 $/mois

Pour le fabricant et le bricoleur agité, Glowforge est l’incursion ultime dans le monde en constante expansion de l’impression 3D. Une configuration facile en moins de 30 minutes, un logiciel gratuit et une compatibilité avec des centaines de matériaux signifient que vous pouvez commencer à créer tout ce que vous pouvez imaginer (ou télécharger) immédiatement.



Newegg, ordinateur portable de jeu AORUS 15P (2,399 $) Avec Affirm, aussi bas que 217 $/mois

AORUS intègre toute la puissance de traitement d’un PC de jeu imposant dans cet ordinateur portable élégant, léger, compact et hautement portable. Le dernier processeur Intel Core™ i7 permet de jouer à tous vos favoris avec des performances fluides et nettes.



Walmart, Olympus OM-D E5 (1 259,95 $) Avec Affirm, aussi bas que 117 $/mois

S’inspirant du style et du design des télémètres robustes d’antan, l’Olympus OM-D E5 est l’un des appareils photo numériques les plus puissants pour sa taille sur le marché. Tournant à 50 mégapixels avec un nouveau système de mise au point automatique, l’appareil photo est le compagnon de voyage indéfectible pour les voyages proches et lointains. Fidèle à ses racines rugueuses et culbutantes, l’OM-D E5 est étanche aux intempéries, donc tirer sous une pluie légère et dans la neige n’est pas un problème.



Newegg, Oculus Quête 2 (299 $) Avec Affirm, aussi bas que 28 $/mois

L’avenir du jeu et des médias immersifs repose sur la VR. Oculus Quest 2 dispose du dernier matériel qui comble magnifiquement la distance entre vous et une myriade de mondes virtuels merveilleux. Avec une bibliothèque croissante de jeux et d’expériences, c’est un incontournable pour tout joueur ou passionné de technologie en herbe.



Visible, Apple Watch série 7 (528 $) Avec Affirm, aussi bas que 22 $/mois

Oui, c’est peut-être l’un des appareils portables les plus populaires de la planète, mais Apple Watch a mérité cette distinction pour une raison. Que vous l’utilisiez comme tracker d’activité, une extension de votre téléphone ou simplement comme un outil autonome, la série 7 est incroyablement puissante et intuitive, surtout lorsqu’elle est associée à un forfait Visible Wireless qui donne la priorité au partage de données familiales sans le drame.



Newegg, Ador AD-Infinix Fauteuil de massage inclinable sans gravité pour tout le corps (1 299 $) Avec Affirm, aussi bas que 118 $/mois

Il y a un nouveau meilleur siège dans la maison. Ce fauteuil inclinable de haute technologie est doté d’un masseur à gravité zéro pour alléger littéralement tout le poids de votre dos, ainsi que d’un rouleau à rail en L pour frapper tous vos points de pression et d’un massage à l’air complet du corps avec cinq styles de massage. Pour une ambiance spa complète, il y a même un haut-parleur Bluetooth intégré à l’appui-tête.



LitterRobot, Litter-Robot 3 Connect (549 $) Avec Affirm, aussi bas que 50 $/mois

Vous aimez vos chats mais vous n’aimez pas vraiment nettoyer après eux ? Laissez la technologie s’occuper du désordre avec le Litter-Robot 3. Ce bac à litière compatible Wi-Fi s’auto-écope et s’autonettoie pour que vous n’ayez plus jamais à vous soucier que votre chat ait à nouveau des installations propres. Maintenant, c’est difficile de mettre une étiquette de prix.



Visible, Google Pixel 6 (600 $) Avec Affirm, aussi bas que 25 $/mois

Pour les passionnés de smartphones qui recherchent l’appareil portable le plus récent, le plus performant et le plus puissant, le Google Pixel 6 impressionnera à coup sûr. Doté d’un logiciel d’IA de pointe, d’une toute nouvelle version d’Android et de Tensor, le tout premier processeur de Google, ce smartphone change la donne.



SimpliSafe, Video Doorbell Pro (169 $) Avec Affirm, aussi bas que 16 $/mois

La sécurité à domicile n’est que le début en ce qui concerne les sonnettes intelligentes. La Video Doorbell Pro de SimpliSafe permet de recevoir des colis facilement et en toute sécurité, de laisser des réponses rapides lorsque vous ne pouvez pas vous rendre à la porte et de surveiller votre entrée principale via n’importe quel smartphone.



Walmart, Samsung 55 » Frame Smart TV (1 397,99 $) Avec Affirm, aussi bas que 130 $/mois

Transformez votre centre de divertissement en une œuvre d’art. Lorsqu’il est éteint, le Frame Smart TV primé de Samsung est capable d’afficher une gamme d’œuvres d’art qui s’adapte aux conditions d’éclairage changeantes, grâce aux capteurs intégrés.



LitterRobot, Feeder-Robot (249 $) Avec Affirm, aussi bas que 23 $/mois

Pour les animaux de compagnie perpétuellement affamés et les propriétaires oublieux, le Feeder-Robot veille à ce que votre ami à quatre pattes soit toujours nourri, même lorsque vous n’êtes pas à la maison. Le distributeur compatible Wi-Fi disperse les aliments ou les friandises via l’application pour un portionnement sain des repas. Cela vous sauvera la journée lorsque vous vous précipiterez hors de la maison sans vérifier la gamelle de votre animal.



Ordinateur de bureau ASUS ROG Strix GA15DK (1 799,99 $) Avec Affirm, aussi bas que 163 $/mois

Pour ceux qui exigent une expérience de jeu et de divertissement haut de gamme sur leur PC, le ASUS ROG Strix est le premier choix. Des jeux 4K haute puissance au multitâche, cette machine fait tout avec un style saisissant.



SimpliSafe, 2 caméras d’intérieur (198 $) Avec Affirm, aussi bas que 18 $/mois

Vous pouvez aider une personne qui vous est chère à protéger tous ses investissements avec un système de sécurité domestique de haute technologie. Offrez la tranquillité d’esprit toute l’année avec une configuration à deux caméras de SimpliSafe. Compatibles avec tous les accessoires SimpliSafe et visibles depuis n’importe quel smartphone, tablette ou ordinateur, les caméras filment en HD couleur et disposent d’un système de détection de mouvement intelligent qui détecte la chaleur du corps humain.

