14 choses que j’aurais aimé savoir avant de commencer Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont des remakes des jeux Pokémon Gen-4, avec quelques ajustements et améliorations modernes de la qualité de vie. Cela signifie qu’ils sont un mélange unique de nouveau et d’ancien, donc si vous êtes un entraîneur de Pokémon à l’ancienne ou si vous vous faites les dents sur Épée et Bouclier, vous serez peut-être surpris par certains des mécanismes et conventions présents dans ces remakes.

Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont disponibles dès maintenant sur Nintendo Switch. Les jeux sont disponibles séparément ainsi que dans un pack double. Si vous achetez le jeu avant le 21 février 2022, vous pouvez réclamer la tenue de style Pokemon Platinum pour votre personnage ainsi qu’un œuf de Manaphy via la fonction Mystery Gift.