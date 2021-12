14 choses que vous ne saviez pas sur All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey

La chanson n’allait pas exister

Mariah Carey lors d’un spectacle All I Want For Christmas Is You à New York. (Jeff Kravitz)

Ouais, le plan était que Mariah reprenne juste une autre chanson de Noël. Et ce ne doit pas être dramatique, mais cela aurait été une tragédie. Selon le mini-documentaire d’Amazon Music sur la chanson, le label initialement pensé que l’album ne serait que des reprises, mais heureusement, Mariah a été inspirée par l’esprit de Noël et a écrit son propre tube à la place.

Mariah a écrit la chanson en 15 minutes

Le chanteur a co-écrit la chanson de Noël avec l’auteur-compositeur vétéran Walter Afanasieff, qui dit que le la vitesse à laquelle il a écrit est le secret du succès de la chanson. « Ce n’est certainement pas le lac des cygnes », a-t-il déclaré. « Mais c’est pourquoi c’est si populaire, parce que c’est si simple et agréable ! », a-t-il expliqué dans une interview avec Billboard.

« J’ai commencé à jouer du piano rock’n’roll et j’ai commencé à faire du boogie woogie avec ma main gauche, et cela a inspiré Mariah à trouver la mélodie. [canta] « Je ne veux pas grand-chose pour Noël. Et puis nous avons commencé à chanter et à jouer sur cette chanson boogie rock ‘n’ roll, qui tout de suite est devenu le cœur de ce qui allait devenir « Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi‘. Cela a été très rapide », a-t-il décrit.

Carey ne voulait pas enregistrer la chanson

La chanson était prête, mais le chanteur ne voulait pas enregistrer cette chanson, ni aucune. Je ne voulais juste pas faire l’album. Il a refusé l’idée Parce qu’à cette époque, en 1994, les albums de Noël étaient réservés aux plus grands artistes. Dans son livre, Hitmaker: The Man and His Music, Tommy Mottola, alors mari et directeur musical de Mimi, se souvient d’elle regardant la pochette de l’album Merry Christmas et disant: « Qu’essayez-vous de faire, me transformer en Connie Francis? »