14 de suite ! Les cardinaux égalent le record de victoires consécutives

Imbattable! L’un après l’autre, les Cardinals ont accumulé des retraits et des points pour ajouter 14 matchs consécutifs sans perdre de suite dans les majors, une séquence qu’ils n’avaient pas vue depuis plus de 8 décennies.

Cela ne pouvait pas mieux tomber, en plus, cette série de victoires : assurant presque avec elle la qualification à la wild card de la Ligue nationale face aux Padres, Mets, Reds et Phillies. En 1935, c’était la dernière fois que San Luis remportait autant de triomphes consécutifs, à plus de 80 ans.

Et demain, contre les mêmes Cubs qu’ils ont balayés aujourd’hui en deux matchs, les Cardinals pourraient réaliser deux choses en se mettant d’accord sur certains résultats :

Battez votre record historique et maintenez la meilleure séquence de victoires de toute la saison de la MLB Scellez mathématiquement votre laissez-passer pour les séries éliminatoires