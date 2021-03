14% des Indiens ultra-riches tirent leur richesse de leurs salaires: Knight Frank

Les Indiens sont de sérieux prétendants à des postes de direction clés dans le monde entier en raison de la haute qualité de la main-d’œuvre qui conduit à la montée en puissance du segment des salariés sous le nom d’UHNWI.

Près de 14% des particuliers fortunés du pays (UHNWI + 30 millions de dollars US) appartiennent au segment des employés salariés. Cela fait de l’Inde le 4e contributeur le plus élevé de la région Asie-Pacifique pour les employés salariés du club ultra-riche, selon Knight Frank’s Attitudes Survey 2021.

La grande majorité, environ 56% des Indiens, tire l’essentiel de leur richesse de leurs propres entreprises. Les Indiens qui tirent leur richesse de leurs salaires ou reçoivent des dividendes de leur portefeuille d’investissement se partagent la deuxième place, contribuant chacun à 14% au club indien des UHNWI.

Dans la région APAC, Singapour a la plus forte population de UHNWI salariés avec 31% des ultra-riches étant des employés, suivie des Philippines (18%), de la Chine continentale (16%), de l’Inde (14%) et de Hong Kong (13 %). Au niveau mondial également, Singapour conserve son avance, suivie de l’Afrique du Sud (28%), de la Russie (25%), du Canada (22%) et de la Suisse (22%).

Sondage: De quelle source tirez-vous la majorité de votre patrimoine?

Commentant les résultats, Shishir Baijal, président et directeur général de Knight Frank India, a déclaré: «L’augmentation du nombre d’employés salariés, qui occupent désormais une place dans la liste UHNWI en Inde, peut être largement attribuée à la croissance de l’Inde comme une économie régionale et mondiale clé. L’Inde étant un marché clé pour la plupart des pays, nous avons constaté la présence de la plupart des grands conglomérats en Inde. »

De manière significative, les Indiens sont de solides candidats à des postes de direction clés dans le monde entier en raison de la haute qualité de la main-d’œuvre qui conduit à la montée en puissance du segment des salariés sous le nom d’UHNWI. «Nous nous attendons à ce que le phénomène continue de croître, alors que les entreprises cherchent à améliorer leur efficacité; il y aurait une croissance des emplois spécialisés bien rémunérés qui les aideront à contribuer davantage au club », a-t-il déclaré.

