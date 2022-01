14 émissions et émissions spéciales à regarder sur Chip et la nouvelle chaîne de Joanna Gaines

Le réseau Magnolia de Chip et Joanna Gaines a été officiellement lancé, et il y en a pour tous les goûts sur la nouvelle chaîne des stars de Fixer Upper. Mercredi, la coentreprise de Gaines avec Discovery a fait irruption sur tous les écrans de télévision alors que le réseau DIY existant était renommé Magnolia Network, apportant avec lui une tonne de contenu original de la famille Gaines et de leurs partenaires.

Beaucoup de ces titres sont déjà disponibles en streaming pour les abonnés de discovery+ (obtenez votre essai gratuit ici), mais d’autres sont tout nouveaux. Les abonnés au câble qui ont actuellement DIY Network dans le cadre de leur forfait TV ont automatiquement accès à Magnolia Network à partir du 5 janvier, mais les personnes sans DIY dans le cadre de leur forfait câblé peuvent contacter leurs fournisseurs pour ajouter le nouveau réseau. Continuez à faire défiler pour voir quelques-unes des nouvelles émissions disponibles sur Magnolia Network.

(Photo : Réseau Magnolia)

Table Magnolia Avec Joanna Gaines

(Photo : Réseau Magnolia)

Magnolia Table With Joanna Gaines emmène les téléspectateurs dans la cuisine de Joanna alors qu’elle recrée certaines des recettes préférées de sa famille. « Imprégnée de sa chaleur et de sa passion pour tout ce qui touche à la famille, Joanna Gaines passe du temps dans la cuisine à partager ses recettes préférées, d’où elles viennent et pourquoi elle y revient encore et encore », lit-on dans la description officielle de l’émission. Les saisons 2 et 3 de Magnolia Table devraient être diffusées respectivement en février et mars.

précédentsuivant

Fixateur supérieur : Bienvenue à la maison

(Photo : Réseau Magnolia)

Les fans de Fixer Upper seront ravis de voir non seulement cinq saisons de l’émission originale de HGTV sur Magnolia Network, mais aussi de nouveaux épisodes de Fixer Upper: Welcome Home. « Chip et Jo sont de retour avec de nouvelles idées pour transformer des maisons obsolètes en des espaces de vie innovants et époustouflants », indique la description de l’émission. « Après avoir agrandi leur entreprise (et leur famille), les Gaines jonglent désormais davantage en rénovant, ce qui rend les choses imprévisibles. »

précédentsuivant

Route de la restauration avec Clint Harp

(Photo : Réseau Magnolia)

Les fans de Fixer Upper passionnés d’histoire adoreront Restoration Road With Clint Harp, qui suit le charpentier Clint Harp alors qu’il prend la route à la recherche de « structures historiques incroyables à travers l’Amérique qui ont besoin d’être restaurées », tout en explorant leurs origines et en cherchant à ce que pourrait être leur avenir.

précédentsuivant

Dîner de famille

(Photo : Réseau Magnolia)

Les gourmets du monde entier adoreront examiner de plus près ce que la nourriture signifie pour différentes personnes lors du dîner en famille. L’animateur Andrew Zimmern rend visite à des familles à travers l’Amérique lors de l’émission pour explorer comment les facettes culturelles, régionales et historiques de qui nous sommes éduquent quoi et comment nous mangeons.

précédentsuivant

Devoirs

(Photo : Réseau Magnolia)

Si vous aimez la famille Gaines, préparez-vous à tomber amoureux des Merediths on Home Work. Le plus grand projet de rénovation de Candis et Andy Meredith à ce jour est de transformer une école historique de 20 000 pieds carrés en leur maison familiale. Peuvent-ils équilibrer la rénovation massive avec des projets de jonglerie pour les clients, les propriétés locatives et la vie avec une famille recomposée de neuf personnes ?

précédentsuivant

Le spectacle Johnnyswim

(Photo : Réseau Magnolia)

Ou apprenez à connaître la famille Soudano-Ramirez sur The Johnnyswim Show ! Les musiciens mari-femme Abner Ramirez et Amanda Sudano Ramirez ont élevé leurs enfants pendant des années dans un bus de tournée tout en jouant avec leur groupe, mais face à une tournée annulée en raison de la pandémie de COVID-19, leur famille doit s’adapter à la vie à la maison et à la musique changeante carrières.

précédentsuivant

Esprit pour la conception

(Photo : Réseau Magnolia)

Si la décoration d’intérieur est plus votre vitesse, essayez Mind for Design. Suivez l’architecte d’intérieur Brian Patrick Flynn alors qu’il crée des espaces à couper le souffle avec un style éclectique mais distinctif avec l’aide de son équipe de conception qualifiée. Ensemble, ils entreprennent des projets de décoration sur n’importe quel budget ou dans n’importe quelle envergure, le tout avec humour.

précédentsuivant

Zoé fait cuire

(Photo : Réseau Magnolia)

Si vous cherchez à faire bouger les choses dans la cuisine, essayez Zoë Bakes ! Zoë François, célèbre chef pâtissière et auteure de livres de cuisine, prépare et cuisine ses recettes préférées – des plats principaux faciles aux délicieux desserts – avec l’aide de ses amis et de sa famille.

précédentsuivant

Suivant…

Il y a plus à venir sur le réseau Magnolia dans les mois à venir également. En février, deux autres séries originales seront diffusées en avant-première – Super Dad et The Lost Kitchen – ainsi que la deuxième saison de Magnolia Table. En mars, la saison 3 de Magnolia Table débute et le réseau ajoute trois nouvelles séries – Ranch to Table, Inn the Works et Homegrown. Découvrez tous ces titres sur le réseau Magnolia ou diffusez-en beaucoup sur discovery+, auquel vous pouvez vous abonner avec un essai gratuit ici.

précédent