14 faits curieux sur le processus de vieillissement de Diego Boneta pour Luis Miguel

L’interprétation de Diego Boneta pour Luis Miguel il a reçu les applaudissements. Surtout à cause de la façon dont le personnage a été l’âge le plus adulte du chanteur. La série évolue le long de deux chronologies: une dans les années 90 et une autre à partir de 2005. Dans la seconde, l’interprète de «Hasta que me Olvides» avait 35 ans et un look beaucoup plus mature et aussi beaucoup plus de bronzage.

Pour vieillir Diego, toute une équipe de maquilleurs experts en prothèses a travaillé sur son visage. le génie derrière ça est le maquilleur renommé, Alfredo “Tigre” Mora. Lui et son équipe ont réalisé le look que nous voyons dans la saison deux. Alfredo lui-même nous a dit 13 faits curieux qui vous surprendront sur le processus minutieux de Boneta.