14 films avec Harley Quinn et comment les regarder

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Tout comme elle l’a fait en 2016 avec Suicide Squad, Margot Robbie a de nouveau volé la vedette dans The Suicide Squad en tant que Harley Quinn – une performance instantanément emblématique qu’elle a dépeinte de manière fantastique trois fois au total jusqu’à présent. Bien sûr, les racines de Clown Princess of Crime sont dans l’animation (ayant été créée spécifiquement pour Batman: The Animated Series par Bruce Timm et Paul Dini), et elle apparaît toujours dans les films d’animation DC à ce jour. Ci-dessous, nous avons recommandé tout un marathon de films avec Harley Quinn dans les deux formats à trouver disponible en streaming ou ailleurs, à commencer par ses débuts dans les films de super-héros en direct.