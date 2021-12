14 jeux avec des dates de sortie à déterminer que nous voulons voir plus en 2022

C’est allé vite, n’est-ce pas ? 2021 a peut-être été un désastre, mais la plupart des années, vous êtes un bipède intelligent qui est maudit de savoir que nous ne sommes tous que des noix de viande sur des tiges, alimentées par des signaux électriques.

Au moins, c’était vite fini, hein – heureusement. Qui savait que jouer à des jeux vidéo et sortir à peine plus d’un an ferait passer le temps si vite ?

Puisque nous sommes maintenant tous conditionnés à aimer nos prisons d’origine, regardons avec impatience 2022 et faisons claquer nos lèvres à la perspective de jeux vidéo plus brillants. Ah, c’est ça, mettre cette crise existentielle de côté. Ahhh.

Certains d’entre eux pourraient être lancés en 2022, d’autres plus tard, mais nous aimerions toujours voir une mise à jour de chacun d’eux avant la fin de l’année – une nouvelle bande-annonce brillante ferait même l’affaire. Les détails sont assez minces sur le terrain pour la plupart d’entre eux, mais il y a juste assez d’informations pour commencer le cycle de battage médiatique et oublier le truc des noix de viande entières (nous n’oublierons jamais le truc des noix de viande).

Dans cet esprit, voici quelques-uns des jeux les plus excitants à venir dans les deux prochaines années.

1 Le carcajou de Marvel



Nous ne savons presque rien sur Wolverine de Marvel, mais qui s’en soucie? C’est un jeu Wolverine du studio derrière Spider-Man de Marvel et Ratchet & Clank: Rift Apart. La bande-annonce montre un gars assis dans un bar rempli de voyous inconscients (ou morts). La caméra coupe le devant de notre gars, se concentrant sur ses mains et ses jointures meurtries. Un homme marche derrière lui et – snikt – sortent les griffes d’adamantium. Espérons qu’Insomniac soit capable de différencier ce jeu de Spider-Man, car Wolverine est un héros beaucoup moins familial. Si nous avons des griffes, tu ferais mieux de nous laisser tout gâcher, ou à quoi ça sert ? Voyons quelques noix de viande, bub.

2 Star Wars : Remake des Chevaliers de l’Ancienne République



Nous n’avons vu qu’un court teaser pour celui-ci aussi. Mais Knights of the Old Republic est l’un des meilleurs RPG occidentaux jamais créés. Si le développeur peut garder l’histoire et les personnages les mêmes, mettre à jour le combat pour répondre à des normes plus contemporaines et le rendre joli, il ne peut pas se tromper. Peut-il? Nous aurons raison ou tort lorsque nous en verrons davantage, espérons-le en 2022.

3 Fable



L’équipe derrière la série Forza Horizon abandonne le confort du caoutchouc brûlé et de la suspension rebondissante pour créer son premier RPG d’action en monde ouvert. Comme beaucoup d’autres sur cette liste, nous n’en savons pas grand-chose, mais j’espère qu’il capture le charme britannique de la série originale Fable, qui était autant un simulateur de vie qu’un RPG. Vous savez, à part le fait que vous pourriez être un propriétaire qui ne s’en sort pas avec une extorsion à la limite.

4 Les mondes extérieurs 2



Le premier Outer Worlds était une assez bonne suite spirituelle de Fallout. Bourré de messages anticapitalistes et plein de choix de dialogue de grande envergure, c’était Obsidian qui faisait le jeu Fallout qu’il voulait faire après New Vegas, bien que sans licence. Malgré les similitudes, The Outer Worlds a réussi à se forger une personnalité propre – cette aventure spatiale est l’un des jeux les plus drôles jamais créés. Désormais, Obsidian appartient à Microsoft et a accès à un budget triple A, la suite devrait, espérons-le, atténuer les aspérités du premier jeu.

5 Dragon Age 4



Moins sur les dragons que sur les gens méchants les uns envers les autres, la série Dragon Age est l’un des plus grands RPG. Rien n’a jamais dépassé le premier match, cependant. Dragon Age: Origins est la marque la plus élevée de la série, et j’espère que c’est une barre de qualité que BioWare vise à atteindre à nouveau avec le lancement de Dragon Age 4. Ce serait bien d’en savoir plus sur le cadre, la chronologie et littéralement tout ce qui est ‘t ‘Solas est toujours mauvais’ en 2022.

6 Effet de masse



Ah, encore BioWare. Non satisfait de créer une nouvelle entrée dans une série RPG avec un énorme héritage derrière elle, le développeur vise également à nous donner un nouveau jeu Mass Effect – un jeu qui prétend que Mass Effect: Andromeda n’existe pas, vraisemblablement. Attendez-vous à des personnages de retour de la trilogie originale et à de nombreux services de fans dans celui-ci.

7 Sombre parfait



Officiellement révélé aux Game Awards 2020, nous n’avons plus entendu parler de Perfect Dark depuis. Ils sont devenus complètement sombres, pourrait-on dire. Nous ne le dirons pas, mais vous le pourriez certainement. Le jeu original était un jeu de tir à la première personne cyberpunk – l’un des meilleurs jeux FPS jamais créés. Celui-ci sera-t-il à la hauteur de cette réputation ? Ce serait bien de le voir en action en 2022 afin que nous puissions le découvrir.

8 L’héritage de Poudlard



Un autre jeu qui a été révélé à l’époque lointaine de 2020, Hogwarts Legacy promet d’être le jeu ultime de Harry Potter. Dans celui-ci, vous prenez le contrôle de votre propre avatar personnalisé et les guidez à travers leurs années à Poudlard, de la sélection de la maison à la remise des diplômes. De là, vous entrez dans l’âge adulte et dans le monde des sorciers. Serez-vous un Harry ou un Voldermort ? Cela semble extrêmement ambitieux, et nous sommes impatients de voir comment tous ces systèmes s’assemblent.

9 Indiana Jones



Tout ce que nous avons vu pour cela est un court teaser jusqu’à présent, mais qui s’en soucie? C’est un jeu Indiana Jones du développeur derrière la série Wolfenstein. Si quelqu’un sait comment déjouer les nazis, c’est bien MachineGames. Comment cela ne peut-il pas être bon ? Exactement.

10 Projet 007



Si vous pensez que ce que nous avons vu d’Indiana Jones n’est fondamentalement rien, permettez-nous de vous présenter Project 007, qui n’est littéralement qu’un titre provisoire. Mais tiens tes chevaux, ne t’enfuis pas. Il s’agit d’un jeu James Bond de l’équipe derrière la série Hitman. Wow. Pensez-y un instant. Répétons ce que nous venons de dire : wow.

11 Souffle de la nature 2



Si vous n’avez pas joué à The Legend of Zelda : Breath of the Wild, allez-y immédiatement. Vous avez terminé? Bon. C’était génial ? Nous savons que c’est vraiment une évolution appropriée du genre du monde ouvert, n’est-ce pas ? Agréable. De toute façon, il y en a un autre qui arrive. Nous avons déjà eu une bande-annonce de gameplay et celle-ci emmène Link dans une ville flottante dans les nuages. Au-delà de cela, nous ne savons pas grand-chose à ce sujet. Même le nom du jeu est un secret puisque Nintendo dit que révéler le titre trop tôt gâcherait ce qui s’en vient. Considérez nos noix de viande piquées.

12 Alan Wake 2



Cela a été long à venir, mais Alan Wake est de retour. Le développeur Remedy a déjà déclaré que nous obtiendrions plus d’informations sur le jeu à l’été 2022, donc celui-ci est une évidence. Alors que le premier Alan Wake a eu ses moments effrayants, c’était essentiellement un jeu d’action. Pour la suite, Remedy veut faire quelque chose qu’il n’a jamais fait auparavant : créer un véritable jeu d’horreur de survie semblable à Resident Evil et Silent Hill. Nous avons hâte de voir comment cela se passera.

13 Chute Rouge



Arkane est un studio qui est surtout connu pour ses jeux solo expansifs avec une conception de niveau complexe. Pour Redfall, le développeur propose à la place un monde entièrement ouvert qui prend en charge le jeu en coopération pour un maximum de quatre joueurs. Ensemble, vous parcourrez le monde et tuerez des vampires. Imaginez Far Cry, mais avec la profondeur de Deus Ex et vous n’êtes pas loin. Qu’attendriez-vous d’autre du créateur de certains des meilleurs sims immersifs jamais créés ? Nous n’avons vu qu’une bande-annonce d’humeur jusqu’à présent, mais nous pourrons certainement m’y mettre davantage en 2022.

14 Dieu de la guerre : Ragnarok



Le dernier jeu God of War est un intemporel – l’un des meilleurs jeux d’action jamais créés. Sony Santa Monica peut-il recommencer ? D’après les bandes-annonces présentées jusqu’à présent, il semble que ce soit le cas. Cependant, ne vous attendez pas à un départ sauvage du modèle – celui-ci concerne le voyage alors que nous découvrons des réponses à toutes les questions soulevées par la fin du dernier jeu.

Écrit par Kirk McKeand au nom de GLHF.