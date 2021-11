14 jeux indépendants inconnus fascinants à acheter sur Steam dès maintenant

Il y a plus de jeux par jour qu’un nombre infini de singes serait capable de jouer. Cependant, en tant que simple chimpanzé, j’ai compilé une liste de 14 jeux indépendants récemment sortis qui sont tombés sous le radar de la presse de jeux. Avec plus de huit milliards de genres représentés, il doit y avoir quelque chose que vous aimerez.

J’insiste sur le fait que ce ne sont pas (à l’exception d’un) des jeux auxquels j’ai joué. En tant que tel, je ne me porte pas garant de leur qualité. Mais après avoir lancé un appel clair aux développeurs indépendants pour qu’ils contactent les jeux qu’ils ont sortis avec peu d’attention, ce sont quelques-uns que j’ai pu extraire de la montagne d’e-mails qui m’ont rapidement consommé, moi et toute ma famille.

Tout juste sorti en accès anticipé sur la boutique d’Epic, Against The Storm est un « constructeur de ville roguelike », qui se déroule dans un monde fantastique où il ne cesse de pleuvoir. Ce n’est pas un monde fantastique, c’est l’Angleterre. Bien que, certes, nous ayons peu de castors qui parlent ici. Il s’agit d’essayer d’améliorer une ville, alors que quelque chose appelé Blightstorm se rapproche de plus en plus

Bien que je n’aie joué à aucun des autres jeux de cette liste, j’ai joué à Tux et Fanny, et c’est l’un de mes jeux préférés de 2021. Vous pouvez lire pourquoi ici, mais permettez-moi de résumer en disant que c’est un jeu sur l’amitié, les gobelins apaisants et les crises existentielles des insectes. Vous pouvez également jouer le rôle du chat. Il est si dense avec des détails, des extras, des mini-jeux, des chansons, des soirées dansantes, des mouches monstrueuses et de la musique, et vous devriez l’acheter dès maintenant. Le lien vers Itch est ci-dessus, mais il est également sur Switch.

Celui qui lutte



Déjà sorti, gratuit via Itch, The One Who Struggles est un jeu entièrement composé d’un combat de boss en plusieurs phases. Ce qui, si vous êtes moi, semble incroyablement rebutant jusqu’à ce que vous connaissiez ses incroyables options de difficulté. Vous pouvez décider vous-même combien de vies vous avez, combien de sauts vous êtes autorisé, combien de dégâts vous infligez, les HP du boss. Cela peut être aussi difficile ou aussi facile que vous le souhaitez. « Pourquoi mettre ce genre de fonctionnalités dans un jeu que vous pouvez terminer en 15 minutes ? » demande le développeur DW O’Boyle. « Parce que je suis convaincu que ce genre de choses devrait être dans tous les jeux. » Amen.

Un roman visuel d’horreur (je suis tellement heureux que le genre soit plus que des romances de nos jours), où vous incarnez Nick, un récent diplômé du secondaire, emmené dans une cabane dans les bois pour les vacances d’hiver. Rien ne peut mal tourner ! Ou bien, autrement. Il y a un meurtre à résoudre dans celui-ci, ainsi qu’un tas de fins à trouver.

Une combinaison de sokoban et de Snake ? C’est suffisant pour me convaincre d’y jeter un œil. Présenté avec de jolis graphismes 16 bits, il s’agit d’aider une girafe magique à retrouver ses chapeaux volés. Vous ne voulez pas aider une girafe magique à retrouver ses chapeaux volés ? Monstre.

Image : Encre

Inkle, la petite équipe derrière d’énormes succès comme 80 Days, Sorcery ! et Pendragon, vient de publier une novélisation en deux parties de leur jeu le plus médiatisé, Heaven’s Vault. Écrit par Jon Ingold d’Inkle, ils racontent l’histoire d’Aliya Elasra, la traductrice de l’Ancien, cette langue perdue de la Nébuleuse. Ils sont disponibles dans des éditions papier et broché, et sont des histoires, plutôt qu’un nouvel ensemble de puzzles de traduction !

Vous savez ce qui ne va pas avec les échecs ? Pas assez de sang. Heureusement, cela a été modifié dans Pawnbarian par j4nw. Le créateur Jan Wojtecki le décrit comme « un puzzle roguelike réfléchi, dans lequel vous utilisez des mouvements d’échecs pour assassiner des monstres tentaculaires ». Je suis là, juste ici, pour ça. Il est sorti récemment sur Steam et a besoin de beaucoup plus d’yeux.

Un roman visuel de Sugar Rush Studios, je suis intrigué car ce n’est pas une romance, mais plutôt une horreur. Inspiré par Lovecraft (hé, tout le monde, vous pouvez arrêter de dire ça maintenant – vous êtes inspiré par un siècle d’horreur inspiré par Lovecraft, laissez le vieux raciste mourir), il s’agit de découvrir l’histoire sinistre d’une famille, avec vos choix censés affecter le sort de vos relations.

Une autre approche unique du roman visuel est Henchmen Story. Vous incarnez l’homme de main d’un super-vilain, mais votre patron est un idiot. Mais, vous savez, il offre des soins de santé. Tout est entièrement doublé, et dans la bande-annonce ci-dessus, vous pouvez voir qu’il s’agit d’un travail vocal de qualité supérieure. Cela a aussi l’air assez drôle! Cela vient de sortir le mois dernier, et je l’installe en ce moment.

Closed Hands est sorti sur Itch depuis un certain temps, mais vient juste d’arriver sur Steam. Il s’agit d’une pièce de fiction interactive sur la vie de cinq étrangers, dont les vies s’emmêlent après une attaque terroriste. Il est créé par une équipe appelée PASSENGER Games, dirigée par Dan Hett, qui a perdu son frère lors de l’attaque terroriste de 2017 contre la Manchester Arena en Angleterre. Vous pouvez en savoir beaucoup plus sur le jeu dans un excellent article de Rob Purchese d’Eurogamer.

J’aime la façon dont Slide m’a immédiatement fait penser au tout nouveau Exo One, mais à Mario Kart. Il s’agit d’animaux mignons qui font la course ! Mais sachant nager, ils peuvent aussi plonger en glissant. Il propose une coopération locale jusqu’à huit joueurs (pris en charge par Steam’s Remote Play Together et des modes solo, et a l’air tellement mignon et adorable.

Comme vous le savez probablement, le gros problème avec Tic Tac Toe/Noughts & Crosses, c’est qu’un match entre deux adultes intelligents se terminera par un match nul. Alors quelle est la solution ? Pour simplement vider toutes vos parties en même temps, en même temps que votre adversaire, et voir qui gagne ! C’est la prémisse de Tic Tac Together, un jeu à deux joueurs qui transforme le jeu de papier futile en un jeu numérique frénétique et extrêmement idiot. Mais, pleurez-vous, que se passe-t-il lorsque deux joueurs mettent leur marque dans le même espace ? Eh bien, bien sûr, cela commence un tout nouveau jeu de Tic Tac Toe pour voir qui gagne la place. Et oui, cela devient aussi récursif que vous pouvez l’imaginer.

King Under The Mountain de Rocket Jump Technology vient de sortir en accès anticipé hier. Contrairement à moi, vous n’êtes pas découragé par des jeux de simulation extrêmement élaborés, dans lesquels vous créez de vastes royaumes en demandant à votre population croissante d’accomplir 90 millions de tâches spécifiques, il y a donc de fortes chances que vous soyez intéressé par celui-ci. Pendant ce temps, je regarderai poliment sur YouTube et j’aurais aimé aller mieux.

Je regardais la bande-annonce de Lucent Bounds de Peartree Games et je me disais « OK, bien sûr, mais quoi… » et puis le petit cube que vous contrôlez s’est étiré dans les airs, pour se propulser vers l’avant, puis s’est aplati en un carré mince pour qu’il puisse dériver doucement vers la plate-forme suivante, et j’ai été vendu. Cela vient de sortir il y a deux jours, et non seulement c’est joli, mais c’est quelque chose dont j’ai de plus en plus envie dans les jeux : bref. J’ai hate d’essayer ça.