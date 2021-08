14 livres à colorier pour les obsédés de la culture pop

in

Bien sûr, un masque facial ou un diffuseur d’huiles essentielles peut vous aider à vous détendre, mais avez-vous déjà essayé de colorer pour éloigner le stress ?

Les livres à colorier sont un excellent moyen de débrancher et de cultiver votre créativité, en plus de laisser votre enfant intérieur sortir pour jouer. Et les livres à colorier ont parcouru un long chemin depuis que tu es gamin ! Que vous pleuriez toujours la fin de WandaVision, que vous citez Schitt’s Creek au quotidien, ou que vous soyez peut-être un fan inconditionnel de Grey’s Anatomy, il existe un livre de coloriage pour vos obsessions de la culture pop. Sans oublier qu’ils font de superbes cadeaux !

Notre préféré? Ce livre de coloriage vous permet de colorier les tweets les plus infâmes de Kanye West.

Voir ci-dessous pour nos 13 autres recommandations de livres à colorier sur la culture pop!