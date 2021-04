14 marques de beauté étendent leurs efforts de développement durable pour le Mois de la Terre 2021 – WWD

La durabilité est un mot à la mode dans les industries de la mode et de la beauté depuis des années, mais la pandémie a maintenant suscité un nouvel intérêt chez les consommateurs pour les pratiques éco-responsables, et les marques en prennent note.

Selon le protocole US Cotton Trust, 61% des marques et des détaillants ont déclaré que la demande des clients pendant la pandémie avait augmenté pour des pratiques commerciales respectueuses de l’environnement, ainsi que pour les biens et services. Cet intérêt pour les produits durables s’étend aux emballages. Selon une enquête auprès des consommateurs de Pitney Bowes Inc., 38% des répondants ont déclaré qu’ils étaient plus susceptibles d’acheter des produits s’ils contenaient des caractéristiques ou des emballages durables.

Malgré le regain d’intérêt, de nombreuses marques de beauté ont mis en œuvre des pratiques durables dès leur lancement et poursuivent maintenant leur engagement en faveur du développement durable avec plusieurs nouvelles initiatives ce Mois de la Terre.

Ren Clean Skincare, pour sa part, se lance dans une nouvelle initiative de grande envergure où elle s’associe aux autres marques de soins de la peau Biossance, Youth to the People, Caudalie et Herbivore sur un engagement commun à offrir des emballages recyclables et rechargeables d’ici 2025. Beautycounter, qui a longtemps préconisé pour des ingrédients plus propres, utilise son récent investissement majoritaire pour continuer à plaider pour des produits de beauté plus sûrs.

Ici, WWD se penche sur 14 marques de beauté qui poursuivent leurs initiatives de développement durable ce Mois de la Terre. Lisez la suite pour en savoir plus.

1. As de l’air

La marque de beauté et de bien-être Ace of Air a été lancée plus tôt cette année avec la durabilité au cœur de sa mission. Les soins de la peau et les compléments alimentaires de la marque sont présentés dans des emballages zéro déchet, qu’elle encourage ses clients à réutiliser à d’autres fins une fois les produits finis.

Ace of Air a également un programme de restitution via ses achats. Pour chaque achat, les clients reçoivent des récompenses Stellar, qu’ils peuvent donner à plusieurs organisations respectueuses de l’environnement.

2. Alleyoop

La marque de beauté Alleyoop poursuit son engagement en faveur du développement durable en reversant 100% des recettes du Jour de la Terre à One Tree Planted, une organisation qui plante des arbres dans le monde entier.

La mission de développement durable d’Alleyoop se voit également à travers son emballage. Les produits de la marque sont pour la plupart des hybrides – combinant plusieurs produits de beauté en un – comme son blush, surligneur et contour combo Stack the Odds, et son stylo de maquillage 4 en 1, qui comprend un eye-liner en noir et marron, un surligneur et un crayon à lèvres. . Ces produits hybrides réduisent de 20% l’utilisation des emballages de la marque par rapport aux produits traditionnels.

3. Augustinus Bader

La marque de soins de la peau de prestige Augustinus Bader a poursuivi ses initiatives de développement durable cette année. La marque commercialise désormais ses crèmes les plus vendues dans des emballages écologiques en papier recyclable. Augustinus Bader s’est également engagé à devenir une marque de soins de la peau entièrement végétalienne d’ici la fin de l’année.

La marque s’est associée à One Tree Planted et travaille avec le World Land Trust et le Woodland Trust pour mesurer et réduire l’empreinte carbone de son utilisation de papier.

4. Beautycounter

Beautycounter est à l’avant-garde du mouvement de la beauté propre depuis son lancement en 2013 et est devenu un acteur majeur de l’industrie. Plus tôt ce mois-ci, la marque a reçu un investissement majoritaire du groupe Carlyle, qui valorisait l’entreprise à 1 milliard de dollars.

Grâce à cet investissement, Beautycounter prévoit de continuer à plaider pour des produits de beauté plus propres et des ingrédients plus sûrs. La marque est l’une des premières à publier une «Never List» d’ingrédients qu’elle n’inclurait pas dans ses produits. La liste est passée à 1 800 ingrédients.

Le fondateur et PDG de Beautycounter, Gregg Renfrew, a également porté son plaidoyer devant le Congrès, témoignant en décembre 2019 en tant que témoin expert lors d’une audition sur la réforme des cosmétiques tenue par le Sous-comité de la santé et de l’énergie de la Chambre à Washington, DC.

5. Frais

La marque de soins de la peau LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est devenue membre de l’Union for Ethical Biotrade, une branche à but non lucratif des Nations Unies qui prône l’approvisionnement durable en ingrédients, le respect de la biodiversité et des pratiques socio-économiques équitables.

«L’idée de s’approvisionner avec respect fait partie de notre ADN», a déclaré Tennille Kopiasz, directeur du marketing chez Fresh. «C’est une opportunité pour nous d’avoir une réelle influence sur les personnes et sur l’environnement.»

La marque prévoit de terminer les évaluations de l’approvisionnement pour ses ingrédients phares – rose, soja et lotus – d’ici 2023 et a amélioré ses plans d’ici 2025.

6. Lafco

La marque de parfums d’ambiance poursuit son initiative #LafcoRepurposed pour le Mois de la Terre. L’initiative encourage les clients à réutiliser les récipients en verre soufflé à la bouche qui abritent ses bougies et parfums une fois les produits finis.

De plus, ce mois-ci, la marque fait don de 1 $ de chaque vente au Canopy Project, une organisation qui plante des arbres à travers le monde.

«Pour nous, le Jour de la Terre est tous les jours», a déclaré Jon Bresler, fondateur et PDG de Lafco. «Nous nous efforçons vraiment de quitter la planète un peu mieux – et mieux parfumée – que nous l’avons trouvée.

7. Faire mousser

La marque de beauté naturelle Lather s’associe au programme Baobab Guardians, une organisation basée en Afrique du Sud qui emploie des femmes pour aider à planter et à entretenir la population de baobabs du pays.

Lorsque les clients achètent un produit de la collection Baobab & Shea de la marque, Lather versera 1 $ au programme. Lather fera également un don au programme préscolaire Baobab pour soutenir les écoles maternelles sous-financées dans les zones où vivent les baobabs.

Il s’agit du dernier partenariat durable de la marque. Lather a déjà fait équipe avec Sundara, une organisation qui recycle le vieux savon d’hôtel en nouveaux bars, et Clean the World, une organisation qui distribue du savon recyclé aux pays pauvres et aux refuges pour sans-abri.

8. Mustela

La marque de soins de la peau pour enfants Mustela poursuit sa mission de développement durable avec plusieurs nouveaux engagements. La marque bio s’engage à être neutre en carbone d’ici 2030, à utiliser 100% d’électricité verte dans le processus de production et à s’assurer que tous ses contenants sont recyclables et que les formules sont biodégradables.

Tout au long du mois d’avril, la marque fait également don d’une partie de ses ventes à Earth Force Kids, une organisation qui propose des programmes éducatifs pour les jeunes sur l’environnement.

9. OGX

La marque de soins capillaires OGX s’est fixé plusieurs objectifs de durabilité pour les prochaines années. La marque s’efforce d’éliminer le plastique noir – qui finit généralement dans les décharges – dans le monde entier de ses produits d’ici 2022. Elle s’est également engagée à rendre tous ses produits 100% recyclables ou réutilisables d’ici 2025.

L’année prochaine, OGX lance des bouteilles avec de la résine post-consommation et vise à offrir des bouteilles 100% en résine post-consommation d’ici 2030.

10. R + Co

Tout au long du mois d’avril, la marque de soins capillaires R + Co a mis en lumière la durabilité à travers une série de nouveaux podcasts publiés via sa radio Talk R + Co sur Spotify.

La marque propose également des emballages écologiques pour certaines de ses collections, dont sa ligne R + Co Bleu récemment lancée. L’emballage de la collection est composé à 100% de résine post-consommation et fabriqué à partir de plastique de canne à sucre recyclable à base de biorésine. Chaque commande est également accompagnée d’une feuille de papier incrusté de graines, que le client peut planter pour faire pousser des fleurs sauvages.

Les autres produits de soins capillaires de R + Co sont contenus dans des emballages en résine post-consommation à 55%. La marque s’est engagée à passer à 100% prochainement.

11. Ren Clean Skincare

Ren Clean Skincare a fait équipe avec les marques de soins de la peau Biossance, Youth to the People, Caudalie et Herbivore pour la campagne de développement durable #WeAreAllies pour le Jour de la Terre 2021. La campagne était un engagement commun de toutes les marques à offrir des emballages de produits recyclables ou rechargeables d’ici 2025. Le joint La campagne visait également à inspirer d’autres marques à faire le même engagement.

12. Susanne Kaufmann

La marque de beauté australienne Susanne Kaufmann a poursuivi ses initiatives de développement durable cette année en lançant un programme de recharge pour ses trois produits les plus vendus: le gel nettoyant, le savon pour les mains et le shampooing douche. Les clients peuvent acheter les trois produits dans un pack de recharge composé à 75% de matériaux recyclés. Le prix des recharges varie de 43 $ à 82 $.

«L’industrie de la beauté se transforme pour répondre aux besoins d’un consommateur averti qui recherche des marques significatives», a déclaré Kaufmann à propos de l’initiative. «Ils veulent savoir comment leurs produits sont fabriqués et d’où ils viennent, et ils apprécient l’importance de leur impact sur l’environnement. Cela signifie qu’il y a une importance accrue et l’accent mis sur l’authenticité, la confiance, la durabilité, l’inclusion, la transparence, l’engagement et la qualité. »

13. Tata Harper

La marque de beauté naturelle Tata Harper poursuit son partenariat avec Trees for the Future, une organisation qui travaille avec des agriculteurs à travers les États-Unis pour régénérer leurs terres. Tout au long du mois d’avril, la marque plantera un arbre pour chaque produit vendu par l’organisation, en plus des 10 000 arbres qu’elle a plantés pour le Jour de la Terre.

14. Tula

La marque de soins de la peau à base de probiotiques Tula a poursuivi son engagement en faveur du développement durable cette année avec plusieurs initiatives. La marque s’est associée à TerraCycle pour offrir aux clients un moyen facile de recycler leurs produits finis Tula et à Cloverly pour offrir une expédition neutre en carbone lorsque les clients passent une commande.

La marque s’est également associée à la Sustainable Forest Initiative et au Forest Stewardship Council pour s’approvisionner en carton dans des forêts gérées de manière responsable.

Ce mois-ci, la marque a mis à disposition des recharges de ses tampons de toner biodégradables Balancing Act afin que les clients puissent réutiliser leurs contenants d’origine. Les recharges coûtent 28 $ et le toner original se vend 36 $.

