14 meilleures crypto-monnaies pour le rallye du week-end Crypto nouveaux médias

Vous cherchez la meilleure crypto-monnaie pour le rallye du week-end ? Vous êtes arrivé au bon endroit. À l’aube du week-end, le marché est à la hausse après qu’une peur du risque sur les actions s’est propagée à une pression de vente en crypto. Cependant, le week-end, ce danger ne sera pas présent, même si la faiblesse des actions pourrait bien sûr refaire surface aujourd’hui ou lundi.

Mais pour l’instant, les inquiétudes concernant la réduction des achats d’actifs par la Fed américaine, qui a effectivement souscrit des actifs à risque tels que les actions (et sans doute la crypto aussi), auraient pu se calmer, bien que la marche de la variante Delta à travers l’Asie, l’Amérique et l’Europe n’aide pas le risque. sentiment non plus. Voilà pour la corrélation négative de la crypto avec les actions !

L’effet d’entraînement de la faiblesse des actions ne sera pas là ce week-end

Il semble que l’explosion du commerce de détail d’actions ait affaibli toute corrélation négative qui a pu exister dans le passé entre la crypto et les actions, le même groupe démographique achetant des actions meme chevauchant l’argent de détail chaud de la crypto.

En d’autres termes, lorsque les investisseurs en actions et les commerçants commencent à vendre leurs gagnants, ou une partie de ceux-ci, la crypto entre également en jeu.

Mais pour l’instant, avec des échanges de bitcoins juste au-dessus de 47 000 $ et un début de performance ADA atteignant 2,50 $, le marché de la cryptographie est bien placé pour un week-end de trading rentable, mais gardez à l’esprit que les preneurs de bénéfices bouleversent le panier des pommes.

La saison des Altcoins est à nos portes – que acheter ?

Le commerce de détail est certainement revenu sur les marchés de la cryptographie avec vengeance, bien que ces acheteurs puissent tout aussi rapidement partir au premier signe de problème.

Néanmoins, pour l’instant, la saison alternative est de retour, alors que les investisseurs particuliers partent à la recherche de la prochaine grande chose en crypto. Que leurs choix se révèlent être de véritables bonnes affaires ou non, c’est une autre histoire, mais il y a certainement un certain nombre de pièces qui ont attiré l’imagination et pourraient faire l’objet d’une course de rappel au cours du week-end.

Nous avons exécuté un filtre de crypto-actifs classant les pièces par volume de négociation réel le plus élevé au cours des dernières 24 heures. Nous avons ensuite sélectionné les pièces dont les prix ont augmenté depuis le milieu de la semaine afin d’identifier celles qui présentent le meilleur élan à court terme pour le week-end. Nous n’avons sélectionné que parmi les 30 premiers classés par volume sur 24 heures.

Votre capital est à risque

Nous avons également ajouté à la liste les pièces identifiées par topstonks.com, qui suit les mentions d’actions et de crypto sur walltreetbets, Twitch et 4chan. SOL est dans le top 5 sur Twitch, et lorsque seule l’activité de messagerie cryptographique est prise en compte, à part BTC et ETH, les autres top 5 sont SOL, ADA et DENT. Nous avons déjà SOL et ADA dans notre sélection, c’est donc juste DENT qui doit être ajouté à notre liste.

Coinbase (COIN) – le proxy crypto à acheter avant de fermer aujourd’hui ?

Bien sûr, ce n’est pas une pièce de monnaie, mais Coinbase (COIN) n’est pas. 2 et non. 1 sur Twitch et 4chan, respectivement. COIN est un stock proxy de crypto et son conseil d’administration vient de lui permettre de détenir 500 millions de dollars de crypto dans son bilan. Cette semaine, Coinbase s’est également associé à la plus grande banque du Japon – MUFG – pour permettre l’achat des meilleurs actifs cryptographiques par les clients bancaires.

Le volume réel indiqué dans le tableau ci-dessous est déterminé par Bitwise Investments, qui prend les données de volume des 10 principaux échanges suivants :

Binance, Kraken, Bitfinex, Coinbase, Bitstamp, BitFlyer, Gemini, itBit, Bittrex et Poloniex.

Meilleure crypto-monnaie pour le rassemblement du week-end

Nous nous sommes retrouvés avec une liste de 14 pièces au total à considérer pour un achat comme la meilleure crypto-monnaie à acheter pour le rallye du week-end.

Celui qui est le plus susceptible d’exploser sera probablement celui qui a la meilleure visibilité sur le marché, mais BOSSE – le réseau de stockage de données pour smartphone et d’échange de temps d’antenne – est un bon pari extérieur, au prix de 0,00719 $.

Avalanche (AVAX), qui se trouve dans la Solana (SOL) est un autre pari solide, bien que nous ayons choisi un rallye le week-end la semaine dernière, mais il n’a commencé à bouger qu’au début des jours de semaine.

Les XRP l’armée est définitivement en marche en ce moment, alors attendez-vous à une augmentation du week-end là-bas. Et bien sûr, l’interprète vedette de cette semaine est probablement celle de Cardano ADA jeton qui a fait l’objet d’une offre alors que la mise à niveau du contrat intelligent d’Alonzo se profile en septembre. ADA est désormais la troisième pièce la plus précieuse.

Si vous n’êtes pas tenté par notre sélection d’altcoins et que vous souhaitez y jouer de manière relativement sûre, vous voudrez peut-être lire notre guide sur la façon d’acheter du bitcoin.

Cardano (ADA) Ripple (XRP) Polkadot (DOT) Solana (SOL) Terra (LUNA) Polygon (MATIC) Avalanche (AVAX) Internet Computer (ICP) The Graph (GRT) Algorand (ALGO) Cosmos (ATOM) Kusama (KSM) FORCE (FOR) Dent (DENT) Avec l’aimable autorisation de Messari.io Avec l’aimable autorisation de Messari.io

