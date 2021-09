14 meilleurs miroirs de maquillage éclairés de 2021 – WWD

Les miroirs datent d’il y a 8 000 ans, lorsque les habitants d’Anatolie (Turquie d’aujourd’hui) ont poli l’obsidienne pour obtenir une finition brillante afin qu’ils puissent admirer leurs reflets. Les Anatoliens regarderaient probablement avec étonnement les miroirs modernes, en particulier ceux de la variété lumineuse. Les miroirs produits il y a même 10 ans ne tiennent guère compte des versions 2021, dans lesquelles les lumières super puissantes, les fonctions de reconnaissance vocale et les capacités de chargement de l’iPhone sont désormais la norme.

Ces miroirs de maquillage high-tech ne sont pas seulement pour rester bouche bée. Ils facilitent les tâches quotidiennes telles que l’exécution d’un regard audacieux, l’épilation d’un sourcil égaré ou simplement l’éclaircissement d’une vanité sombre lorsque vous n’avez pas un bon accès à la lumière du jour – ou ce que les experts appellent cette lumière naturelle parfaitement blanche et diffuse.

« L’éclairage est essentiel pour créer les meilleurs résultats de maquillage », déclare Nick Lujan, directeur mondial de l’art et de l’éducation chez Kevyn Aucoin. Cependant, “un bon éclairage et des miroirs ne sont jamais garantis”, explique le maquilleur éditorial Frankie Boyd. «Je voyage toujours avec mon propre éclairage et un grand compact lumineux lorsqu’un client souhaite voir le processus», ajoute Boyd. “Les meilleures sessions glam commencent parfois avant l’aube ou dans des chambres d’hôtel sombres.”

Mais regarder dans un abîme éclairé est-il une bonne idée ? Les miroirs de maquillage LED sont-ils vraiment mauvais pour vos yeux ?

“En général, en tant qu’ophtalmologiste certifié, je déconseille de regarder les lumières pendant des périodes prolongées”, explique le Dr Diane Hilal-Campo, ophtalmologiste et fondatrice de vingt/vingt beauté. « Les miroirs de maquillage à LED ne sont pas intrinsèquement mauvais pour vos yeux, mais comme toutes les lumières vives, vous devez les utiliser avec prudence, surtout si vous avez tendance à passer beaucoup de temps à vous préparer. »

“Certaines études préliminaires montrent que les LED peuvent contribuer aux dommages rétiniens, tandis que d’autres montrent que la lumière bleue émise par les LED pourrait entraîner une baisse de la qualité de votre vision et même conduire à une dégénérescence maculaire à l’avenir”, poursuit-elle. “Cependant, ces études sont limitées et des recherches supplémentaires doivent être menées pour vraiment comprendre s’il y a des ramifications à l’utilisation de la LED.”

Pour être en sécurité et par excès de prudence, elle recommande de changer la luminosité de la LED à un réglage inférieur chaque fois que possible.

Ci-dessous, trouvez les 14 meilleurs miroirs de maquillage éclairés soutenus par des experts et des avis clients élogieux.

1. Riki aime Riki Riki Tall

Meilleur miroir de maquillage professionnel éclairé

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles le Riki Tall est si apprécié des professionnels et des amateurs. Non seulement sa taille compacte est pratique, mais sa fonction de luminosité de la lumière du jour HD – avec cinq réglages réglables – est si uniformément lumineuse que c’est comme si le soleil lui-même était exploité à l’intérieur du miroir d’un huitième de pouce de profondeur.

“J’adore ce miroir”, déclare la maquilleuse Katie Jane Hughes, connue pour ses looks radieux. « Les lumières LED intégrées vous permettent de régler la luminosité et la chaleur. La lumière est équilibrée et vous aidera à réaliser la meilleure application.

Il est conçu avec un indice de rendu des couleurs (IRC) de 95, ce qui correspond à peu près au nombre que vous souhaitez viser pour voir la vraie couleur de peau, de maquillage et de cheveux dans le miroir.

De plus, cela vous aidera à célébrer votre créateur de contenu intérieur. Utilisez simplement la fonction selfie Bluetooth du miroir, le support de téléphone magnétique et la télécommande pour prendre des photos et créer des vidéos de chaque finition impeccable.

Riki aime Riki Riki Tall 495 $ Acheter maintenant

2. Riki aime Riki Riki Skinny 5X Miroir éclairé

Idéal pour voyager

«Je voyage partout avec cette lumière», explique Lujan. “Il a à peu près la taille d’un cahier et se glisse facilement dans mon sac à dos ou ma mallette de maquillage, et il tient une charge.” Pesant à peine 1,5 livre, le Skinny est également capable de se connecter à Bluetooth, dispose de cinq réglages de luminosité et comprend un support de téléphone magnétique pour que vous puissiez regarder en toute transparence des didacticiels au milieu de l’application.

Riki Loves Riki Riki Skinny 5X Miroir Lumineux 195 $ Acheter maintenant

3. Fancii & Co. Mila Miroir de maquillage compact



Meilleur miroir de maquillage éclairé pour les retouches

Ce miroir compact est proche de la perfection au creux de vos mains. Il possède plus de 90 lumières LED CRI, deux miroirs (un standard et un grossi 10 fois) et une batterie rechargeable pouvant durer plus de neuf heures. Il comprend également des lumières à intensité variable qui s’adaptent automatiquement à son environnement lumineux, de sorte que vous pouvez retoucher votre maquillage n’importe où (c’est-à-dire lors d’un dîner faiblement éclairé) de manière plus discrète.

Boyd est un grand fan de ce style. « Mes clients sont toujours impressionnés lorsque je sors ce grand compact d’éclairage », dit-il.

Miroir de maquillage compact Fancii & Co. Mila 46 $ 43 $ Acheter maintenant

4. Miroir de maquillage à capteur mural SimpleHuman

Meilleur miroir de maquillage mural éclairé

Si vous préférez que votre miroir lumineux de beauté soit fixé au mur, cette option SimpleHuman est incroyablement réfléchie. Il comprend un bras oscillant télescopique pour un mouvement fluide et fluide et un capteur de mouvement qui s’allume automatiquement lorsque vous vous en approchez. Et miraculeusement, une seule charge maintiendra le miroir de huit pouces sous tension jusqu’à cinq semaines. Cette option a un grossissement cinq fois, vous permettant de tout voir en détail, mais de ne pas vous laisser entraîner dans une chaîne temporelle consistant à regarder chaque pore pendant des heures.

Miroir de maquillage à capteur mural SimpleHuman 348 $ Acheter maintenant

5. Système d’éclairage de maquillage Leopara

Pensez également à voyager

Plutôt qu’un seul miroir avec une lumière imprégnée, ce système d’éclairage comprend quatre panneaux LED montables qui se collent sur n’importe quelle surface, que ce soit un miroir, un écran ou un type de verre. Le maquilleur Hughes dit que ceux-ci sont particulièrement intéressants à utiliser lorsque vous êtes en déplacement.

La marque décrit son système en instance de brevet comme l’une des options les plus efficaces sur le marché, car les panneaux d’éclairage croisé à quatre côtés éclairent le visage de manière éclatante et uniforme, ce qui signifie qu’aucune ombre sombre ne vous incitera à appliquer trop de correcteur ou de fard à joues.

Système d’éclairage de maquillage Leopara 79 $ Acheter maintenant

6. Miroir grossissant éclairé Tweezerman

Meilleur miroir grossissant pour épiler

Peut-être que vous aimez prendre les choses en main. Ce miroir Tweezerman intelligent et portable a un grossissement de 10 fois, deux LED lumineuses et des ventouses qui se fixent sur une surface non poreuse. La petite taille et le grossissement rapproché en font le complément idéal pour épiler les poils errants sur le visage. Un critique sur le site d’Ulta le dit le mieux : « J’étais tellement heureux de découvrir que le fabricant des meilleures pincettes fabrique maintenant un miroir.

Miroir grossissant éclairé Tweezerman 15 $ Acheter maintenant

7. Miroir de maquillage lumineux Browgame Signature

Le plus élégant

On peut soutenir que certains miroirs éclairés ne sont pas exactement assez élégants pour correspondre à votre décor chic. Mais il existe quelques options élégantes sur le marché, comme cette beauté en marbre et en or rose. La technologie est également magnifique, y compris les tons clairs et la luminosité réglables que vous pouvez modifier en tournant simplement le miroir vers la gauche ou la droite. Le miroir mesure également à peine 13 pouces de hauteur, il peut donc s’intégrer dans n’importe quel petit espace.

Miroir de maquillage lumineux Browgame Signature 169 $ Acheter maintenant

8. Trio de miroirs à capteur SimpleHuman Max

L’anneau lumineux interne de ce miroir est doté de LED de qualité chirurgicale, qui montrent chaque détail. D’un côté du miroir, des niveaux de grossissement cinq fois vous permettent de voir tout votre visage avec une clarté accrue. L’autre côté du miroir comprend des niveaux de grossissement standard qui sont idéaux pour l’application du maquillage, ainsi qu’une partie en demi-lune au bas du miroir avec des niveaux de grossissement 10 fois pour une vue extrêmement rapprochée lors de l’application de faux cils Loveseen ou de la pince à épiler Cheveux.

Trio de miroirs à capteur SimpleHuman Max 350 $ Acheter maintenant

9. Miroir lumineux à LED Jordan & Judy

Meilleur miroir de maquillage éclairé à petit budget

Près de 3 000 utilisateurs d’Amazon ont attribué à ce miroir une note de quatre ou cinq étoiles, ce qui en fait l’un des miroirs de maquillage éclairés les plus vendus du détaillant. Parfait pour les petits budgets, ce modèle comprend 33 lumières LED et un réglage de luminosité personnalisable pour un peu moins de 30 $.

“Il n’est pas si grand que vous pouvez facilement l’emballer lorsque vous devez partir en vacances, mais il n’est pas non plus très petit”, a déclaré un critique sur Amazon. “J’aime le fait qu’il s’agisse d’un écran tactile pour modifier les paramètres d’éclairage – sans essayer de jouer avec les interrupteurs.”

Miroir lumineux à LED Jordan & Judy 28 $ 24 $ Acheter maintenant

10. Miroir grossissant Fancii

Miroir de maquillage éclairé le plus apprécié

Ce petit miroir Fancii a plus de 12 500 critiques positives. Bien que compact avec seulement six pouces de large, il ne manque pas de puissance. En fait, ses 16 lumières LED lumineuses et ses niveaux de grossissement 10 fois devraient vous permettre de voir tous les pores.

“La lumière est très vive là-dessus, ce qui est génial, et parfois je n’ai même pas besoin de la lumière parce que le grossissement est suffisant à lui seul”, explique un critique d’Amazon.

Miroir grossissant Fancii 25 $ Acheter maintenant

11. Miroir à trois volets ultra-mince Easehold

Meilleur miroir de maquillage éclairé à trois volets

Trois miroirs sont pratiques, mais cinq sont encore mieux. Idéal pour la personne qui veut contempler tous les angles, les cils et les sourcils, ce miroir éclairé a des niveaux de grossissement de 1, 2, 5 et 10 fois. Ses 38 lumières LED vous permettent de passer d’un ton nocturne faible à un réglage plus lumineux que lumineux, en fonction de la situation.

Miroir ultra-mince à trois volets Easehold 30 $ Acheter maintenant

12. Wade Logan Macleod Miroir éclairé sans cadre

Meilleur style vintage

Canalisez votre starlette intérieure avec un miroir lumineux Old Hollywood-esque. Les lumières LED qui modifient le ton de ce style peuvent être réglées du blanc chaud au blanc froid et du blanc au blanc faiblement lumineux. Et le port USB sur le côté permet de charger facilement vos appareils pendant que vous perfectionnez votre œil de chat inspiré de Sophia Loren ou votre smize Lauren Bacall. Le miroir de 28 pouces peut être accroché au mur ou placé sur son support au sommet d’une vanité.

Ce miroir a également des ampoules remplaçables, vous permettant de personnaliser vos préférences de lumens. De combien de lumens avez-vous besoin pour un miroir de maquillage ? L’American Lighting Association recommande une valeur minimale d’environ 1 600 lumens pour l’éclairage de meuble-lavabo (une ampoule à incandescence de 60 watts produit environ 800 lumens).

Miroir éclairé sans cadre Wade Logan Macleod 164 $ 99 $ Acheter maintenant

13. Miroir de beauté intelligent HiMirror Mini Premium X

Meilleur miroir de maquillage éclairé de haute technologie

Ce miroir semble tout droit sorti de “The Jetsons”. Equipé de l’assistance vocale Amazon Alexa, il vous permet d’analyser et de suivre votre teint et d’obtenir des recommandations de produits adaptées à l’état de votre peau. Si vous êtes plutôt un apprenant visuel, l’écran intégré peut afficher des didacticiels YouTube pendant que vous suivez. Le miroir peut être modifié pour un grossissement de deux ou trois fois et dispose de cinq options d’éclairage de maquillage avec une luminosité et une température de couleur réglables. Le produit dispose également d’une fonction time-lapse (à utiliser à votre discrétion, les amis) qui peut suivre le teint sur des semaines, des mois et des années. Si toute cette technologie ne vous a pas encore vendu, laissez la fonction de réalité augmentée vous influencer. Il vous permet d’« essayer » des looks de maquillage sans appliquer un seul coup de rouge à lèvres ou de mascara.

Miroir de beauté intelligent HiMirror Mini Premium X 349 $ Acheter maintenant

14. Impressions Vanity Co. Luna Nightlight Miroir de maquillage Bluetooth

Meilleur miroir de maquillage éclairé à double usage

Cette option d’éclairage LED ressemble à votre miroir standard de haute clarté, mais inclinez le Luna complètement vers le haut et il devient une veilleuse chic avec un mode de lampe à lumière chaude automatique. Non seulement la veilleuse du miroir peut vous endormir, mais le produit dispose également de haut-parleurs Bluetooth et est rechargeable. Le miroir a des niveaux de grossissement cinq fois et des lumières LED qui ajustent la luminosité et alternent entre les tons naturels, froids et chauds.

Miroir de maquillage Impressions Vanity Co. Luna 99 $ Acheter maintenant