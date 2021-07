1,4 milliard de dollars de transactions cryptographiques illégales : 33 personnes inculpées en Corée

in

Seol Central Customs enquête actuellement sur 33 personnes soupçonnées de transactions illégales de crypto-monnaie à l’étranger de 1,69 million de won (1,48 milliard de dollars) en Corée du Sud.

Selon le rapport, les individus ont été capturés lors d’une enquête pangouvernementale. Ils sont désormais accusés d’avoir commis des délits financiers tels que le blanchiment d’argent et la fraude. Alors que 15 des suspects sont condamnés à une amende, 14 d’entre eux sont actuellement jugés. Quatre autres sont toujours en cours d’investigation.

“Les transferts d’actifs virtuels sous couvert de dépenses professionnelles, de voyage ou d’études sont strictement interdits”, a déclaré un fonctionnaire des douanes de Séoul, ajoutant que les coupables de violations seront inculpés et poursuivis.

Les individus ont été capturés dans le cadre d'une enquête pangouvernementale et auraient commis des crimes financiers tels que la fraude et le blanchiment d'argent.

L’acte criminel a été classé en trois catégories.

L’enquête a été menée d’avril à septembre 2020, en mettant l’accent sur les crimes liés aux crypto-monnaies et autres monnaies numériques pour le blanchiment d’argent et la fraude.

Lee Dong-Hyun des douanes centrales de Séoul, qui a détaillé l’enquête, a déclaré que l’acte criminel relevait de trois catégories.

Le premier groupe était impliqué dans le commerce des devises, ce qui est totalement interdit en Corée du Sud.

L’enquête a révélé qu’environ 50 % (700 millions de dollars US) des fonds sont liés à des devises illégales. Un tiers a également été impliqué dans le transfert d’une grande quantité de fonds après s’être retiré d’un échange cryptographique.

Environ 680 millions de dollars des fonds présumés ont été transférés vers des dossiers de transfert de fonds fortifiés lors de l’achat à l’étranger d’actifs cryptographiques. 83 millions de dollars supplémentaires ont été collectés grâce à des retraits d’espèces à l’étranger pour effectuer des achats cryptographiques avec des cartes de crédit coréennes.

