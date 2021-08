14 millions d’euros pour améliorer les réserves naturelles de la rivière Spanish

28/08/2021 à 9h04 CEST

Le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique (MITECO) a annoncé le traitement de nouveaux travaux pour la conservation et l’amélioration de l’environnement dans les Réserves naturelles fluviales pour un montant de 14 millions d’euros, qui seront exécutés en plus grâce aux fonds du Plan du rétablissement, de la transformation et de la résilience.

Les Réserves Naturelles Fluviales (RNF) comprennent les sections de lits de rivières où les pressions et impacts produits par l’activité humaine n’ont pas altéré leur état naturel et qui sont donc en très bon état écologique. Jusqu’à la date, L’Espagne possède 222 réserves fluviales naturelles, ce qui représente plus de 3 000 kilomètres de tronçons fluviaux.

La déclaration de ces réserves hydrologiques vise à protéger et à conserver les tronçons de rivières et les plans d’eau qui n’ont pas encore été altérés par l’action humaine ou qui méritent un effort de récupération particulier.

La récupération de ces espaces sur le domaine public hydraulique “est indispensable pour sensibiliser le public à l’utilisation rationnelle de l’eau et de nos espaces fluviaux”, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Dans le cadre de la nouvelle planification hydrologique, qui est en consultation publique jusqu’à la fin de l’année, La déclaration de 57 nouvelles réserves est prévue dans les bornages intercommunaux, 15 fluviaux, 22 lacustres et 20 souterrains.

Depuis 2015, l’Espagne a promu la déclaration de 135 réserves fluviales dans les différents bassins fluviaux intercommunautaires, auxquelles s’ajoutent 87 autres dans les bassins intracommunautaires.

Parallèlement, un Catalogue National des Réserves Hydrologiques a été préparé disponible sur son site internet, ainsi que les mesures de gestion des réserves déjà déclarées, dans lesquelles sont établis les principes de gestion pour la création du réseau de suivi des effets. changement climatique dans les écosystèmes fluviaux.

Le nouvel investissement pour protéger les réserves s’ajoute à ceux déjà exécutés à ce jour, qui dépassent à ce jour 5,5 millions d’euros dédiés à la conception des mesures, à l’élaboration des projets et à l’exécution des travaux associés.

Actions spécifiques

Ces actions comprennent, de la suppression de seuils obsolètes, création d’échelles à poissons et autres actions pour franchir les obstacles, lutter contre les espèces exotiques envahissantes, améliorer la végétation des berges, créer des zones humides et la tenue de conférences d’information et d’autres actions environnementales menées en collaboration avec les mairies et les communautés autonomes.

En ce sens, au cours des journées 26 et 27 août, des journées didactiques ont été organisées dans neuf réserves naturelles fluviales pour faire connaître et souligner la valeur de ces chiffres de protection. La réunion a jusqu’à présent réuni plus de 300 participants.

De même, pendant ces années Le domaine hydraulique public de 220 km de sections de réserve a été délimité sélectionnés en raison des pressions existantes, et 35 ateliers d’information ont été organisés pour expliquer les valeurs environnementales des réserves fluviales, les mesures de gestion à mettre en œuvre et les travaux de récupération environnementale prévus.

Concernant le suivi de l’impact du changement climatique des 37 réserves qui composent actuellement le réseau, un protocole de suivi et de mesure des variables météorologiques, hydrologiques, biologiques et hydromorphologiques a été établi, et une caractérisation détaillée de la situation actuelle a été réalisée .des réserves fluviales, qui seront comparées dans le temps.

Au cours de 2020, dans les bassins du Miño Sil et du Segura, quelque cinq kilomètres de tronçons fluviaux ont été restaurés, huit barrières transversales obsolètes ont été supprimées et trois autres ont été adaptées, ce qui a permis de récupérer la continuité longitudinale de 60 km de rivières dans les réserves.

Dans le cas du bassin cantabrique, les travaux ont été attribués en mars de cette année et il est prévu que ces jours-ci, diverses actions seront initiées pour améliorer la continuité fluviale dans le Réserves fluviales naturelles de Somiedo et Porcia (Asturies).

Dans le reste des bassins, les démarches administratives sont déjà en cours de finalisation, dans le cadre du Plan PIMA Adapta et du FRTR, pour pouvoir démarrer les travaux cet automne/hiver.

