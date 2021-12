14 montres connectées haut de gamme que vous pouvez offrir et elles arrivent à temps pour les Rois Mages | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les montres intelligentes sont devenues l’un des cadeaux phares. Ici vous avez une liste avec plus de dix qui arriveront avant le jour des Rois.

Les montres intelligentes sont devenues un cadeau d’étoile pour toutes sortes d’événements, mais surtout à Noël et aux Rois. Et ce n’est pas surprenant : c’est un complément de plus à la tenue et un outil très utile dans notre vie de tous les jours.

Si vous envisagez d’offrir une montre connectée à Reyes, la décision dépendra de nombreux facteurs : votre budget, le style et les besoins de celui qui va la recevoir… Mais surtout, la disponibilité. À ce point, Une montre connectée arriverait-elle à temps pour Reyes ?

Les horloges donnent aujourd’hui plus d’informations que jamais grâce aux avancées technologiques et peuvent être très utiles dans notre vie de tous les jours. Maintenant, nous vous aidons à différencier les modèles de la marque Amazfit.

Par chance, grâce à Amazon et sa livraison rapide —Et plus avec un compte Amazon Prime— vous pouvez acheter le cadeau dont vous avez besoin et il est très, très probable que recevez-le en une journée, deux ou trois au maximum.

Alors prenez note de surprendre avec votre cadeau, car nous vous laissons avec 14 montres connectées de haut niveau que vous pouvez offrir et elles arrivent à temps pour les Rois Mages.

Apple Watch Series 7 pour 399 €

La nouvelle montre connectée Apple nous apporte un écran plus grand avec une luminosité améliorée qui permet de tout voir plus clairement. Un clavier tactile a été ajouté pour mieux taper et sa lunette est beaucoup plus fine pour une finition plus élégante.

Samsung Galaxy Watch 4 pour 199 €

La Galaxy Watch 4 est la montre connectée de Samsung plus axée sur le sport. Il possède une lunette numérique tactile et dispose de 90 surveillances sportives, ainsi que de la certification IP68 et du système WearOS.

Fitbit Sense pour 229,95 €

Cette montre mesure des valeurs que peu ont, telles que la température corporelle de la peau ou la SPo2, c’est donc un moniteur avancé pour la santé la plus compétitive.

Withings Move ECG pour 98,99 €

Avec la possibilité d’effectuer des électrocardiogrammes, cette montre connectée hybride a l’air beaucoup plus classique que les autres montres connectées, avec des aiguilles d’horloge analogiques.

Fitbit Versa 3 pour 159 €

Montre intelligente pour athlètes avec suivi sportif, GPS, capteur de fréquence cardiaque et niveau d’oxygène dans le sang. L’une des meilleures montres pour faire toutes sortes de sports et maintenir une vie active.

Amazfit GTS pour 74 €

Cette montre connectée avec moniteur de fréquence cardiaque mesure jusqu’à 12 sports différents et est également étanche. Son autonomie peut facilement atteindre deux semaines.

Amazfit T-Rex Pro pour 149 €

Montre de sport ultra résistante avec certification militaire, capable de résister à des conditions extrêmes. Il dispose d’un GPS et d’un moniteur d’oxygène sanguin SpO2, il dispose de 100 modes sportifs et sa batterie dure 18 jours.

Montre Xiaomi Mi pour 109 €

Cette smartwatch possède une dalle AMOLED, un capteur de fréquence cardiaque et surtout une batterie impressionnante qui vous durera au moins deux semaines.

Fitbit Sense pour 229,95 €

Cette montre mesure des valeurs que peu ont, telles que la température corporelle de la peau ou la SPo2, c’est donc un moniteur avancé pour la santé la plus compétitive.

Montre OPPO pour 278 €

Cette smartwatch a Wear OS comme système d’exploitation, de Google. De plus, il intègre un écran AMOLED et une connectivité Internet LTE dans toutes ses versions.

Amazfit GTR pour 66 €

Cette montre connectée a jusqu’à quatre semaines d’autonomie. Il dispose d’un GPS et d’un écran AMOLED intégrés, ainsi que de 12 activités sportives mesurables.

Fitbit Versa 2 pour 99 €

Cette montre connectée sportive comprend un moniteur de fréquence cardiaque, un moniteur de sommeil, un positionnement GPS assisté par mobile et une multitude d’activités

Montre Huawei Fit pour 59 €

Montre connectée de sport Huawei avec GPS, moniteur de fréquence cardiaque et moniteur SpO2. Il dispose de 11 modes sportifs professionnels et de 85 modes personnalisés pour fournir des mesures précises dans toutes vos activités sportives.

Amazfit GTR 2e pour 99,80 €

Cette montre connectée nous aidera au quotidien grâce à ses compteurs de fréquence cardiaque, de stress et de qualité du sommeil. Vous serez toujours à la mode grâce à son style classique et intemporel, mais vous pourrez aussi le porter en sport grâce à ses 90 modes sport.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.