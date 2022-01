14 nouveaux cas Omicron à Odisha, le total passe à 75

Jusqu’à présent, cinq patients d’Omicron se sont remis de la maladie, tandis qu’un patient de 45 ans est décédé dans le district de Bolangir.

Quatorze nouveaux cas d’Omicron ont été détectés à Odisha samedi, portant le nombre de l’État à 75, a déclaré un responsable de la santé.

Huit nouveaux patients Omicron ont des antécédents de voyage, tandis que quatre sont des cas locaux, et les antécédents de voyage de deux autres restent à déterminer, a-t-il déclaré.

L’Institut des sciences de la vie (ILS), Bhubaneswar, la seule installation de l’État où le séquençage du génome est effectué, a informé le ministère de la Santé du développement.

Odisha avait signalé pour la première fois des cas d’Omicron le 21 décembre de l’année dernière. Le directeur des services de santé, Bijay Mohapatra, a déclaré que la variante Omicron avait été détectée dans tous les districts de l’État.

Le gouvernement de l’État tente d’étendre sa capacité de séquençage du génome, alors même que le taux de positivité des tests quotidiens est passé de 1,13 % le 4 janvier à 5,51 % le 8 janvier.

