14 nouveaux (et 1 WTF) jeux Android de la semaine dernière : le meilleur, le pire et tout le reste (29/08/21

Bienvenue dans le tour d’horizon des meilleurs nouveaux jeux Android qui ont été mis en ligne sur le Play Store ou ont été repérés par nous au cours de la semaine précédente. La liste d’aujourd’hui est divisée en plusieurs segments, allant du meilleur, moyen au médiocre. Donc, que vous recherchiez les meilleurs jeux de qualité ou que vous recherchiez simplement les derniers titres gacha gratuits, vous êtes couvert. Cette semaine, j’ai un fantastique jeu de puzzle basé sur une histoire qui propose des puzzles agréables et une histoire de qualité, une nouvelle aventure pointer-cliquer sur le meurtre et le mystère de Buff Studio et un puzzle unique basé sur une carte qui propose un nouveau puzzle chaque jour. Alors sans plus tarder, voici les nouveaux et notables jeux Android sortis au cours de la semaine dernière.

Meilleurs jeux

Des titres qui offrent des prix justes, un gameplay agréable, des interfaces soignées ou qui sont intrigants

KonMari Spark Joy !

KonMari Spark Joy est un casse-tête basé sur une histoire avec un accent particulier sur l’histoire. Le gameplay est assez facile à prendre en main. Combinez simplement des blocs en les faisant glisser sur le plateau afin de les faire disparaître. C’est un peu comme du Sokoban mélangé avec un bubble popper. Il s’agit d’une version premium, elle est polie, et il y a même une histoire parallèle supplémentaire qui peut être acquise via l’achat unique dans l’application du jeu. Tout autour, c’est un jeu amusant qui raconte une histoire familiale agréable de découverte de soi, et le tout est bien optimisé. KonMari Spark Joy est un titre facile à recommander cette semaine si vous aimez les puzzles basés sur des histoires.

Monétisation: 3,99 $ / pas de publicité / IAP 2,49 $ pièce

Meurtres à Budapest

Murders on Budapest est la dernière aventure pointer-cliquer de Buff Studio, et c’est un jeu de meurtre-mystère où vous êtes chargé de découvrir qui est le meurtrier. Ce jeu utilise le même moteur que de nombreux autres titres de Buff Studio, et donc ses visuels sont plutôt simples, bien que l’histoire soit suffisamment amusante pour justifier l’achat. Heureusement, vous n’avez pas besoin d’acheter ce titre sans le voir, car il existe également une version gratuite disponible qui propose des publicités et des achats intégrés.

Monétisation: 6,99 $ / pas de publicité / pas d’IAP

Îles impossibles

Impossible Isles est un casse-tête basé sur une carte qui propose une nouvelle carte quotidiennement, ce qui signifie que vous obtenez un nouveau casse-tête à résoudre chaque jour. Le gameplay est assez simple à prendre en main. Suivez simplement les règles à gauche de l’écran lorsque vous placez des tuiles sur la carte pour la remplir. Vous pourrez créer de minuscules petits mondes chaque jour, ce qui est une idée intéressante. L’art laisse beaucoup à désirer, mais c’est assez facile à surmonter si vous aimez les jeux de puzzle simples pour vous détendre à la fin d’une longue journée. Mieux encore, Impossible Isles n’est pas encore monétisé, c’est donc le meilleur moment pour jeter un coup d’œil.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Casser & Construire

Break & Build décrit avec précision ce que propose ce jeu. Vous allez abattre des murs pour construire des structures avec les ressources que vous avez gagnées en tirant des projectiles sur ledit mur. C’est une configuration simple que tout le monde peut prendre et jouer, et comme il s’agit d’une nouvelle version, il n’y a pas encore d’annonces ou d’achats intégrés. Break & Build est actuellement un jeu entièrement gratuit, il n’y a donc aucun mal à le vérifier si vous aimez les jeux occasionnels à une main.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Moyenne des jeux

Des titres qui ne sont peut-être pas les meilleurs, mais qui offrent tout de même des mécanismes amusants et intéressants

Slasher tactique

Tactic Slasher est un RPG de stratégie générique typique où vous vous déplacerez sur un plateau fixe pour affronter des ennemis tout en cherchant du matériel. Les batailles sont basées sur des cartes, rien de nouveau, mais cela signifie que le RNG est en jeu. Dans l’ensemble, Tactic Slasher est à peu près aussi générique qu’un RPG peut l’être grâce à son art sans inspiration et son gameplay imitateur, bien que la monétisation ne soit pas horrible, donc si vous avez faim d’un RPG de stratégie, vous pourriez faire pire.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 1,99 $ à 15,99 $

Jeux médiocres

Titres buggés, non polis ou offrant une monétisation agressive

Guerre des Légions : l’art de la stratégie

Legions War: Art of Strategy se joue de la même manière que les jeux de tower defense, mais au lieu de détruire des tours, vous éliminerez des armées de méchants. Il s’agit d’un bouton occasionnel, où vous appuyez sur les unités à envoyer sur le terrain ainsi que sur les améliorations que vous souhaitez utiliser pour gagner un avantage pendant la bataille. La majorité du gameplay, vous serez assis et regarderez, c’est pourquoi les jeux de défense comme celui-ci sont une sieste, et la monétisation gourmande n’aide certainement pas les choses, ni les publicités ennuyeuses. Pour un développeur mobile qui était bien connu, DIVMOB est certainement tombé à de nouveaux plus bas.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 49,99 $

Coup d’amis : le golf pour tous

Je suis toujours un adepte des jeux de golf, c’est pourquoi j’ai dû consulter la version en accès anticipé l’année dernière, connue à l’époque sous le nom de Golf Party with Friends. Je n’ai pas été impressionné, et il semblerait que peu de choses aient changé maintenant que le jeu est officiellement sorti sous un nouveau nom. Comme vous pouvez le voir, ce titre offre des graphismes adorables et, comme la plupart des jeux de golf, vous pouvez acquérir de nouvelles compétences tout en améliorant votre équipement. Il s’agit principalement d’un jeu compétitif au tour par tour, mais il propose également un mode histoire ainsi qu’un mode multijoueur en temps réel. Gardez simplement à l’esprit que, puisqu’il s’agit d’une nouvelle version, vous pouvez jouer contre des bots au lieu de vraies personnes, donc à moins que Friends Shot ne trouve un public massif, le mode histoire peut être votre meilleur pari. Malheureusement, la monétisation du jeu est terne, alors attendez-vous à une mouture sans fin qui ne semble pas très satisfaisante.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 79,99 $

Drop Battle : 1v1 PVP

Drop Battle est un jeu PvP en ligne où vous fusionnerez des blocs qui tombent afin de combiner et d’augmenter leurs nombres affichés dans un mashup de 2048 et de Tetris. Bien que Drop Battle puisse offrir des mécanismes familiers, ce n’est certainement pas aussi amusant que l’un ou l’autre des jeux qui l’ont inspiré, tout cela grâce à une monétisation gourmande où vous pouvez payer pour un avantage, connu sous le nom de paiement pour gagner. Après tout, il y a une raison pour laquelle un jeu aussi simple est bourré d’achats intégrés, et ce n’est certainement pas à l’avantage du joueur.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 1,99 $ à 94,99 $

Beatstar – Touchez votre musique

Beatstar est un jeu de rythme musical similaire aux jeux mobiles comme Tap Tap Revenge et Deemo. Comme la plupart des jeux de rythme, vous devrez acheter des morceaux si vous voulez une bibliothèque complète, mais c’est précisément là que le problème avec ces types de jeux entre en scène, en particulier pour un jeu qui propose des centaines de chansons pop sous licence. C’est tout pour dire que ce jeu n’est pas bon marché malgré le fait qu’il soit gratuit, donc à moins que vous ne soyez d’accord pour gaspiller des tonnes d’argent sur de la musique que vous avez probablement payée sur d’autres plateformes, Beatstar n’est tout simplement pas une bonne option pour ceux qui ne veulent pas être nickel et obscurcis pour le contenu.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Savez-vous ce dont nous avons besoin de plus sur le Play Store ? Nous avons besoin de jeux de football plus génériques à base de cartes car nous n’en avons clairement pas encore assez. Miniclip est un autre développeur qui prend le train en marche, et Football Battle propose donc exactement ce qui est attendu, un jeu de collection de cartes infesté d’IAP qui tourne autour du football. Curieusement, ce jeu n’offre aucune marque officielle, vous devez donc vous demander pourquoi le jeu est bourré d’une monétisation aussi gourmande alors que les fonds gagnés ne sont clairement pas utilisés pour une licence NFL coûteuse.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 1,99 $ à 99,99 $

Soul Land rechargé

Soul Land Reloaded semble être sous licence officielle – peu de gens vont reconnaître que ce jeu est de marque, grâce à ses graphismes génériques. Malheureusement, le développement paresseux va au-delà des graphismes ternes, et il s’agit donc d’un RPG mobile ordinaire qui se joue lui-même, en mettant l’accent sur le gacha, bien sûr. Il s’agit donc d’un autre jeu de collection de waifu fade basé sur une marque dont personne en dehors de l’Asie n’a jamais entendu parler, c’est exactement pourquoi Soul Land Reloaded regorge d’achats in-app gourmands et de mécanismes de jeu.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

GOD5 : Tank PvP

Il est dommage de voir que 111% ont pleinement adopté les achats in-app coûteux, et donc un développeur qui avait l’habitude de libérer de petites pertes de temps insolites libère maintenant des saisies d’argent flagrantes remplies de monnaie dans le jeu. Le problème est que 111% des jeux ne sont pas de très haute qualité, ils sont tout simplement uniques, il est donc difficile d’avaler une monétisation horrible dans des titres qui ne sont pas très bien peaufinés, ce que représente GOD5: Tank PvP. Il s’agit d’une saisie d’argent de faible qualité construite autour d’un jeu de dés simpliste qui offre des graphismes médiocres et un gameplay monotone.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Hyper Drift X : Courses multijoueurs en ligne

Hyper Drift X est un jeu de course en ligne élégant qui propose des courses futuristes de style similaire à Wipeout et F-Zero. Il y a une abondance de pistes sur lesquelles courir, 50 pour être précis, plus quelques modes parmi lesquels choisir, y compris une campagne, une saison et une piste du jour. Malheureusement, le titre regorge déjà d’achats intégrés malgré le besoin très apparent de beaucoup plus de finition, et donc dans son état actuel, Hyper Drift X ressemble à un jeu inachevé malgré une surabondance de contenu, et pourtant il est déjà monétisé comme si c’était un produit fini. C’est dommage aussi, cela aurait pu être un bon match, mais comme toujours, la cupidité s’est mise en travers du chemin.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 1,11 $ à 111,02 $

L’aube de la dynastie

Dawn of Dynasty est un clone de Rise of Kingdoms, qui est plus que probablement un clone d’un autre jeu étant donné que ces titres sont tous deux des constructeurs de royaumes génériques. Bien sûr, Dawn of Dynasty propose un thème anime, ce qui le distingue, et c’est donc aussi un jeu de collection gacha waifu, ce qui signifie que tous les pièges attendus des saisies flagrantes d’argent sont ici, c’est pourquoi il y a des tonnes de achats in-app ainsi qu’un système VIP.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Jeu WTF de la semaine

Des titres qui vous font dire “WTF”

Faites-les

Grâce à un lecteur sur Twitter, Make ‘Em a été porté à mon attention. C’est un jeu qui est apparu au cours des derniers mois, donc ce n’est pas tout nouveau, mais c’est certainement un concurrent WTF de qualité. Vous voyez, c’est un jeu idiot où vous manipulerez des parties du corps et des visages, et il penche certainement du côté pervers, où vous enverrez un message à des femmes en bikini, entre autres (bien que les choses ne vont heureusement jamais trop loin, c’est un jeu classé pour les adolescents). Fondamentalement, vous plierez et contorsionnerez des modèles humains pour répondre aux exigences du jeu, ce qui peut devenir assez loufoque, une raison parfaite pour lister Make ‘Em comme la dernière version WTF d’AP. De plus, consultez l’icône du jeu. C’est d’une étrangeté troublante, ce qui résume bien ce titre.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas d’IAP

