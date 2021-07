14 nouvelles émissions de télévision d’automne à attendre en 2021

Après un an avec un manque étrange de choses à regarder en plus de *geste vague* tout le reste, la télé est enfin de retour ! Je ne pourrais pas être plus excité pour ce qui va se passer lorsque les températures commenceront à baisser. Fall TV est un peu comme The Bachelor, non? (Est-ce que The Bachelor est terminé ? Pouvons-nous encore en parler ? IDK.) Tous les réseaux mettent en avant leur meilleur contenu dans une grande compétition pour séduire un public. Pendant que vous attendez le retour d’émissions comme Succession, Bridgerton et Stranger Things – croyez-moi, je le suis aussi – voici les nouvelles émissions de télévision d’automne qui combleront ce vide et deviendront peut-être vos nouvelles meilleures amies.

Il y a quelques émissions Marvel à venir et au moins une émission Star Wars en plus de Continuing Adventures of Baby Yoda, The Mandalorian. C’est la vie. Mais il existe également des émissions originales et des adaptations d’apparence cool provenant de sources moins probables. Commencez à créer votre calendrier maintenant.

Réservation Chiens

Date de sortie: 9 août

Si les écoles commencent leur semestre d’automne en août, je vais compter les spectacles d’août comme des spectacles d’automne. Tout le monde est d’accord avec ça ? Cette série est de Taika Waititi, votre cinéaste préférée qui s’est fait photographier en train d’embrasser Rita Ora et Tessa Thompson sur un balcon cet été. La série comique concerne les adolescents indigènes de l’Oklahoma rural, cependant, si différent.

Talons

Date de sortie: 15 août

Deux frères élaborent leur drame sur le ring de catch ? Je suis intéressé.

Neuf parfaits inconnus

Date de sortie: 18 août

L’univers étendu de Big Little Lies, celui-ci est fait pour vous. Nicole Kidman et ses perruques ne nous quitteront jamais, bénissez.

La chaise

Date de sortie: 20 août

Celui-ci vient des gars qui ont fait Game of Thrones, donc je suis… morbide curieux de voir ce qu’ils ont dans leurs manches. Au moins, je n’aurai pas à regarder un dragon mourir… n’est-ce pas ?

Impeachment: American Crime Story

Date de sortie: 7 septembre

Ryan Murphy s’attaque au scandale Clinton-Lewinsky. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer? Sarah Paulson est là, évidemment, ainsi que Beanie Feldstein, Clive Owen, Margo Martindale, Annaleigh Ashford, Betty Gilpin, Edie Falco, Colin Hanks et Billy Eichner. Bienvenue dans les années 90… le budget de l’épaulière sur celui-ci devait être énorme.

Y : Le dernier homme

Date de sortie: 13 septembre

Cette nouvelle série est basée sur un roman graphique, mais pas le genre avec capes, et sur un monde dans lequel tous les hommes cis sauf un ont disparu. Okay au revoir!

Les belles années

Date de sortie: 22 septembre

Alerte de redémarrage ! La nouvelle version de la série classique met en vedette Elisha “EJ” Williams en tant qu’enfant noir qui a grandi en Alabama dans les années 60 avec ses parents de la classe moyenne, joué par Dulé Hill (Psych, The West Wing) et Saycon Sengbloh (In The Dark , Scandale).

Des fantômes

Date de sortie: 7 octobre

Juste à temps pour une saison effrayante, cette émission parle d’un couple qui hérite d’une maison hantée. Mais les fantômes sont, genre, amusants.

Reines

Date de sortie: 20 octobre

Cette émission semble avoir une prémisse similaire à Girls5eva (il s’agit également d’un groupe de filles qui se reforme après de nombreuses années de séparation) mais est un peu plus dramatique et ancrée. Personne n’a dit qu’il ne pouvait y en avoir qu’un, alors allez-y.

Le livre de Boba Fett

Date de sortie: décembre

La dernière série Star Wars concerne la légende elle-même, Boba Fett, que vous reconnaissez probablement mieux en tant que figurine d’action qu’en tant que personnage de film réel. La série met également en vedette Ming-Na Wen (Agents of SHIELD) qui était la voix originale de Mulan, donc je n’ai en quelque sorte pas d’autre choix que de rester.

Messe de minuit

Date de sortie: À déterminer

Le dernier spectacle de Mike Flanagan – le gars qui vous a apporté The Haunting of Hill House et Bly Manor – n’a pas encore de date de sortie mais il ne peut pas arriver assez tôt. Je suggérerais de faire un cercle de prière ou un rituel d’invocation mais j’ai un peu trop peur.

L’âge d’or

Date de sortie: À déterminer

Cette émission du créateur de Downton Abbey, Julian Fellowes, aurait été diffusée sur HBO depuis que Tony Soprano sait depuis combien de temps. Peut-être qu’il sortira enfin cet automne. Peut-être qu’il n’a jamais existé en premier lieu.

Oeil de faucon

Date de sortie: “Fin 2021”, quoi que cela signifie.

Si vous n’avez vu que des films Marvel (ce qui est valable, vous êtes belle et je vous aime), vous pourriez vous demander pourquoi nous faisons une émission sur le gars dont les autres Avengers se moquent? Je suppose que nous allons le découvrir ! Le spectacle met également en vedette Hailee Steinfeld en tant que personnage de Marvel nommé Kate Bishop, qui ressemble essentiellement à une version de super-héros de Blair Waldorf. Tentant, non ?

Mme Marvel

Date de sortie: “Fin 2021” aussi. Allez vous tous. Je ne peux pas lire dans les pensées.

L’autre nouvelle émission MCU à venir sur Disney + n’est pas centrée sur un personnage du cinéma, mais sur une nouvelle fille nommée Kamala Khan, une adolescente musulmane pakistanaise et fan de Marvel dans le monde Marvel. Comme… elle écrit et lit des fanfictions sur les Avengers comme nous le faisons avec One Direction. Comme c’est mignon ?!

