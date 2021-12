14 ordinateurs portables très puissants et abordables qui sont un succès assuré | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

C’est le moment idéal pour acheter un ordinateur portable, avec des modèles de pratiquement toutes les marques à des prix très réduits.

Malgré les nombreux problèmes d’approvisionnement qui existent dans pratiquement tous les secteurs, celui des PC portables leur semble leur être étranger, et il existe toutes sortes de modèles à des prix de plus en plus bas.

Des ordinateurs portables ultrabook aux autres ordinateurs portables de type jeu, leur prix baisse semaine après semaine, une bonne opportunité si vous devez déjà acheter un nouvel ordinateur.

Ce sont quelques-uns des meilleurs ordinateurs portables que vous pouvez acheter, tous d’un excellent rapport qualité-prix.

Chromebook ASUS Z1400CN pour 229 €

Cet ordinateur portable Chrome OS ne pèse que 1,2 kg et dispose d’un processeur Intel Celeron N3350. L’écran a une résolution Full HD et son prix est très abordable.

Teclast F15S pour 288 €

Cet ordinateur portable ultraléger ne pèse que 1,8 kg. De plus, il dispose d’un SSD de grande capacité et d’un écran Full HD de 15,6″, il est donc idéal pour étudier ou travailler.

Chromebook Acer 314 pour 309 €

Cet ordinateur a Chrome OS comme système d’exploitation, un processeur Intel Celeron N4020 et 4 Go de RAM. C’est l’un des nouveaux Chromebooks de Google.

Chuwi HeroBook Plus pour 330 €

Cet ultrabook ne pèse que 1,6 kg et est livré avec Windows 10, en plus d’équiper un écran Full HD inhabituel parmi les ordinateurs portables les plus abordables et de 12 Go de RAM.

Chromebook HP 14a-na0005ns pour 349 €

HP Chromebook 14a

Medion Akoya S15449 pour 499 €

Avec un stockage i5 et SSD à la pointe de la technologie, cet ordinateur portable est idéal pour travailler et jouer, et il pèse également assez peu.

Huawei Matebook D 15 avec i3 pour 549 €

Cet ordinateur de 15,6″ pèse un peu plus de 1,5 kg. Avec son processeur Intel Core i3, il dispose d’une puissance plus que suffisante pour assurer le bon fonctionnement de Windows 10.

Chuwi Corebook X pour 579 €

Cet ordinateur ultraléger dispose d’un processeur Intel Core i7, Windows 10 pré-installé en usine et d’un stockage SSD, mais il se démarque surtout par son petit prix.

HP Pavilion Gaming 15-ec2005ns pour 749 €

HP Pavilion Gaming 15

Honorez le MagicBook Pro pour 770 €

Avec Ryzen 5 de 4e génération, 16 Go de RAM et un poids très léger, ce portable est idéal pour travailler, étudier et même jouer en déplacement.

Huawei Matebook 14 AMD pour 849 €

Cet ordinateur ultraléger a un écran 2K et Windows 10 comme système d’exploitation. Il est livré avec différentes configurations en termes de puissance du processeur Ryzen.

LG Gram 14Z90P pour 937 €

Pesant à peine 1 kg, ce portable ultraléger est parfait pour le travail. Il équipe un Intel Core, en plus de Windows 10 évolutif vers Windows 11.

MacBook Air avec M1 pour 999 €

Ce nouveau MacBook Air conserve le design des précédents, mais fait le saut vers la nouvelle puce Apple ARM, avec de meilleures performances mais une consommation d’énergie moindre.

MacBook Pro avec M1 pour 1 299 €

Ce nouvel ordinateur portable Apple est déjà équipé de son propre processeur ARM, qui offre plus de vitesse, une consommation de batterie inférieure et un prix plus abordable que le modèle précédent.

