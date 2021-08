14 personnes blessées dans l’explosion d’un cylindre à Dharavi à Mumbai

in

Au moins 14 personnes ont été blessées dans l’explosion d’un cylindre qui a eu lieu à Dharavi à Bombay, a rapporté dimanche l’agence de presse ANI. Les blessés ont été transportés d’urgence à l’hôpital de Sion et aucune victime n’a été signalée à ce jour.

Plus de détails sont attendus.

