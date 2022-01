14 personnes interpellées dans plusieurs villes espagnoles qui cachaient les actifs d’entreprises en crise

01/04/2022 à 11:20 CET

.

La Police nationale a arrêté quatorze personnes à Madrid, Séville, Oviedo, Jaén et Écija (Séville) en tant que membres d’une organisation criminelle qui a caché les actifs d’entreprises en difficulté financière, avant une faillite, commettant des délits de vol de biens et de blanchiment d’argent.

Comme le rapporte la Police nationale, le réseau criminel, qui Il avait une page web où il offrait ses services, il opérait en Espagne et au Portugal et se consacrait à offrir aux entrepreneurs un moyen de cacher les actifs de l’entreprise, avant de faire faillite.

L’opération a commencé avec le plainte de quatre-vingts travailleurs d’une entreprise de logistique, de construction et de transport devant les tribunaux de Séville, en ne recevant pas leur masse salariale et en étant licenciés avant la faillite.

Cette société sévillane avait un capital social de 1.600.000 et avant la faillite elle a été vendue à un nouvel associé pour un prix symbolique de trois euros, tandis qu’une partie des machines et effets de l’entreprise ont été transférés dans des entrepôts industriels d’entreprises qui appartenaient à les anciens propriétaires.

La police a découvert que le nouveau propriétaire de l’entreprise, 87 ans, possédait au moins onze sociétés, dont la plupart disposaient d’un capital social élevé et avaient été acquis à des prix symboliques, parfois pour un euro, et se trouvaient dans une situation économique difficile, sans toutefois déclarer faillite.

De même, la police a déterminé que Le noyau que tout le processus d’acquisition d’entreprises était dans quelques bureaux de Las Rozas (Madrid), d’où s’effectuaient les opérations d’acquisition d’entreprises en crise et la répartition des actifs et de leurs effets était convenue, avant qu’elles ne soient déclarées en faillite.

De là les responsabilités étaient confiées à des figures de proueDifficile de localiser des personnes, certaines avec de nombreux antécédents et d’autres qui avaient même été identifiées pour dormir sur les portails d’entités bancaires.

Le chef de l’organisation était domicilié à Villalba (Madrid) et plusieurs unités de police, coordonnées par l’UDEF centrale, ont effectué des perquisitions simultanées dans six domiciles à Madrid, Séville, Jaén, Écija et Oviedo, avant de procéder aux quatorze arrestations, sous l’inculpation de délits d’appartenance à une organisation criminelle, le blanchiment d’argent de capitaux et la levée d’actifs.

La police, qui a déclaré démantelée cette organisation qui opérait en Espagne et au Portugal, a procédé à blocage de plusieurs comptes bancaires, biens immobiliers et véhicules Dans le but de couvrir la dette impayée de la société sévillane à l’origine de la plainte initiale de l’affaire, car selon les chiffres de l’administrateur judiciaire désigné, cette dette s’élève à douze millions d’euros.