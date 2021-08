14 pilotes toujours en course pour le titre avant la dernière course de Formule E · .

Quatorze pilotes sont toujours en lice pour remporter les premiers trophées du championnat du monde de Formule E, avant la finale de Berlin de demain.

Après les qualifications, lorsque DS Techeetah avait bloqué une première ligne confiante, il aurait pu sembler que les choses allaient se dérouler en 2021 comme en 2020, Da Costa s’enfuyant avec le titre autour de Tempelhof.

Cependant, les deux voitures Techeetah se sont évanouies dans la course d’aujourd’hui et le titre est maintenant plus proche que jamais, l’avance de Nyck de Vries étant réduite à seulement 3 points et les sept meilleurs pilotes étant tous à moins de 10 points les uns des autres.

Jake Dennis s’est hissé à la troisième place du classement avec une solide cinquième place et n’est plus qu’à quatre points de De Vries au général. Il a qualifié la course de “plutôt bonne dans l’ensemble” en déclarant que “nous avons évidemment eu un premier tour difficile, nous avons terminé dixièmes, puis nous sommes revenus cinquièmes et avons marqué de précieux points. Ces 10 points sont vraiment cruciaux pour nous en ce moment et nous avons progressé dans le championnat, ce qui est formidable. Et oui, la voiture se comportait bien et nous avons l’air en bonne forme pour demain. Donc je suis excité. C’est parfait. Ça a été une bonne journée au bureau.

Dennis est une recrue cette saison en Formule E mais a réussi à remporter deux victoires – plus que toute autre recrue du championnat. Maintenant dans une lutte si serrée pour le titre, il a déclaré que la course en tracé inversé de demain serait un autre défi. « Je suis confiant mais c’est évidemment, encore une fois, un nouveau circuit pour moi donc je dois l’apprendre, ce qui n’est pas idéal mais je vais juste passer à autre chose. Et je suis tellement excité de commencer la course. Pas de pression, je vais juste m’amuser et voir comment on va finir.

Nyck de Vries a eu la chance de conserver son avance au titre, après avoir terminé la course bon dernier. Il s’était mal qualifié, commençant la course 19e, puis se retrouvant aux stands à mi-course en raison d’une crevaison. Il a déclaré que garder les points d’avance avec une marge aussi étroite ne comptait pas pour beaucoup, avant la manche de demain. «En fin de compte, je pense que la position n’a plus vraiment d’importance maintenant parce que tout le monde est si proche que celui qui va passer une bonne journée demain sera couronné champion, c’est la réalité.

« Ce que je ressens, bien sûr, je suis déçu parce que nous n’avons pas réussi à marquer de points. Nous nous sommes compromis en qualifications, nous sommes partis du fond de la grille et ensuite vous êtes dans le pétrin et tout peut arriver. Que puis-je dire, c’est comme ça et maintenant, nous devons regarder vers l’avenir et espérer un jour propre demain. »

Mitch Evans a pris la troisième place pour Jaguar, replaçant l’équipe en tête du titre des constructeurs mais à nouveau avec une marge très étroite, à seulement cinq points d’avance sur Techeetah. Evans a déclaré : « C’est un bon résultat mais demain c’est celui qui compte.

« Il va monter et descendre à chaque tour, probablement, demain. Donc, pour être honnête, nous devons capitaliser sur un grand jour ; Sam [Bird] est, je pense, de retour dans le groupe deux, nous avons donc la possibilité de passer une autre bonne journée, mais c’est dans 24 heures quand ça compte. Mais néanmoins, nous allons continuer, l’accorder, espérons-le prendre un peu plus de rythme, puis recommencer. »

Lucas di Grassi a pu capitaliser sur la troisième place des qualifications aujourd’hui pour remporter la course alors que le rythme de Techeetah a échoué. Il aborde le tour final sixième dans les points, seulement huit derrière De Vries, après avoir abordé ce week-end avec des chances relativement éloignées.

« Nous avons connu des hauts et des bas cette année », a résumé Di Grassi. “C’est l’année où j’ai perdu la plupart de mes victoires – nous avons perdu deux victoires, l’une lorsque l’arbre de transmission s’est cassé dans les derniers tours de Rome, c’était une très bonne course et l’autre un peu plus louche mais quand même, nous avons perdu à cause d’une technicité de l’arrêt au garage.

“Donc, avec ces 50 points, ce serait beaucoup plus facile qu’actuellement. Mais tout le monde dans le paddock peut en dire autant ; des hauts et des bas – l’un avait l’énergie épuisée pendant la course, pour un autre la voiture s’arrêtait et ainsi de suite. Cela prouve donc que nous avons été compétitifs toute la saison, nous n’avons tout simplement pas mis les choses en place.

« Et en arrivant maintenant, en remportant la course et en étant sixième du championnat, à quelques points de la tête pour la dernière course. C’est le mieux que nous puissions faire. Donc je suis très heureux parce que nous avons réalisé aujourd’hui ce que nous pouvions et ensuite nous allons pour demain avec le même état d’esprit.

Un maximum de 30 points sont disponibles demain, gardant De Vries, Edoardo Mortara, Dennis, Mitch Evans, Robin Frijns, Di Grassi, Antonio Felix da Costa, Sam Bird, Jean-Eric Vergne, Alex Lynn, Nick Cassidy, René Rast, Pascal Wehrlein et Max Günther sont toujours en lice pour devenir le premier champion du monde de Formule E.

