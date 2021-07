14 premières positions sexuelles

L’idée même de “perdre sa virginité” peut signifier tout ce que vous voulez. «Avoir des relations sexuelles ne signifie pas seulement des relations sexuelles avec le pénis dans le vagin», déclare Elle Chase, éducatrice certifiée en sexualité, auteur et défenseure du plaisir. “Le sexe a une définition tellement plus large et comprend de nombreuses variantes différentes.”

Votre première relation sexuelle peut signifier une pénétration vaginale ou anale, ou cela peut signifier un certain nombre d’options non pénétrantes, comme des travaux oraux ou manuels pour vous-même ou un partenaire. « Avoir des relations sexuelles pour la première fois peut vraiment signifier simplement avoir des relations sexuelles pour la première fois, et c’est tout », dit Chase. « Cela ne définit rien à votre sujet. Tant que cela se passe de manière consensuelle, il n’y a aucune raison d’y attacher le sens de quelqu’un d’autre que le vôtre. »

Une règle importante à retenir, cependant : ayez des rapports sexuels protégés. Cela signifie tout, d’avoir des préservatifs à portée de main à ne pas embrasser quelqu’un qui a un bouton de fièvre actif. « L’utilisation d’un lubrifiant sans danger pour les préservatifs (l’emballage le dira) est une excellente idée pour rendre les choses plus confortables et agréables », explique Renée Hilliard, MD, une obstétricienne/gynécologue formée et une coach sexuelle et relationnelle.

Alors allez-y et jetez un œil à ces conseils lorsque vous voulez avoir des relations sexuelles pour la première fois. Mais quoi que vous fassiez, ça va probablement être un peu gênant, alors embrassez simplement le mouvement de recul. Le simple fait de rire de tout bruit étrange provenant de ses propres régions inférieures le rend immédiatement 78% moins embarrassant, en plus de créer des liens étranges et de faciliter la discussion sur le sexe avec votre partenaire. (C’est un excellent test de relation secrète. Quiconque a été cool avec une reine est probablement A-OK.)

Et écoutez, si vous êtes un peu nerveux ou peut-être complètement paniqué à l’idée de faire l’amour pour la première fois, félicitations, vous êtes tout à fait normal ! Le sexe pour la première fois n’est pratiquement jamais tel que vu à la télévision, c’est-à-dire gracieux, parfait et bien éclairé. Il y aura tâtonner. Il y aura une étrange maladresse. Vous pourriez ne pas avoir d’orgasme (en fait, vous n’en aurez probablement pas). Il peut même y avoir de la douleur ou un peu de sang. D’autre part, c’est votre première fois ! Pas de pression, non ?

MAIS si vous pouvez embrasser tout cela – c’est la vraie vie, c’est une petite merde désordonnée et sacrée, NOUS AVONS DES SEXES CETTE DEUXIÈME ! – Vous pouvez maximiser vos chances de le rendre amusant, sexy et un bon début pour ce qui vous attend. Découvrez 20 conseils pour le moment où vous êtes prêt à avoir des relations sexuelles pour la première fois pour savoir à quoi vous attendre et comment vous préparer à tout cela. Les bases sont :

Masturber : Se familiariser avec votre corps, son fonctionnement et ce que vous aimez vous aidera au-delà de toute mesure. (De plus, des orgasmes !) Utilisez une protection : si vous avez des relations sexuelles avec pénétration, cela signifie un préservatif, même si vous utilisez déjà une autre forme de contraception pour vous protéger des IST. Communiquez : il s’agit d’un processus continu qui se produit avant , pendant et après les rapports sexuels. Les sujets incluront : Qui apporte le préservatif (si un pénis est impliqué) ? Qu’est-ce qui est confortable pour vous deux, émotionnellement et physiquement ? Plus vous vous mettrez dans la tête, plus vous apprécierez le corps de l’autre. Essayez de vous détendre. Il peut y avoir une queue, un pet, ou votre corps peut faire des bruits de slap bizarre quand vous le faites. Votre partenaire peut vous frotter avec diligence à un endroit qui n’est pas tout à fait au bon endroit. Riez et recommencez à vous embrasser, et tout ira bien.

Et puis… essayez ces positions.

1 dragon

Si votre partenaire a un gros pénis, essayez une position face vers le bas. Au lieu d’une poussée rapide de va-et-vient, des mouvements circulaires lents rendent cela si, si bon. « Cela peut rendre la pénétration profonde plus confortable en limitant le contact avec le col de l’utérus, qui a tendance à être sensible. Essayez d’élever vos hanches et de cambrer un peu votre dos pour améliorer l’angle d’entrée », explique Hilliard.

2 missionnaire classique

Si vous voulez l’expérience traditionnelle, c’est missionnaire. « Le poste de missionnaire est souvent considéré comme ennuyeux, mais cela n’a pas à l’être », explique Hillaird. «Cela permet un contact visuel, mais si cela vous semble trop, le missionnaire peut vous permettre d’embrasser mais de vous sentir moins exposé puisque votre corps est principalement couvert par votre partenaire. De plus, si vous vous sentez timide sur la façon de vous déplacer, le missionnaire peut rendre les choses simples. »

3 Cow-girl penchée

Vous bénéficiez de tous les avantages de la position cowgirl (contrôle de la vitesse, de l’angle et de la profondeur) avec un petit bonus. “Se pencher en avant permet plus de pression sur le clitoris et peut faciliter l’atteinte du maximum de plaisir”, explique Hilliard. « Ne paniquez pas si vous vous déconnectez, cela arrive. Il suffit de réinsérer et de reprendre. “

4 L’animal de compagnie du professeur

Lorsque vous êtes pour la première fois avec quelqu’un, vous pouvez lui faire (et vous-même) un solide mais lui montrer les façons dont vous vous touchez. Asseyez-vous sur les genoux de votre partenaire face à vous. Tenez-lui la main en le guidant comme vous le feriez pour vous masturber. Ils peuvent faire la même chose pour vous. Personne ne sait comme par magie ce qu’une autre personne aime – épargnez-vous quelques mauvais attouchements et montrez-vous les uns les autres !

5 Comment m’aimez-vous maintenant?

Prenez votre temps pour vraiment explorer le corps de l’autre. L’un de vous s’allonge tandis que l’autre utilise la bouche, les mains et peut-être un jouet ou deux pour voir ce qui fonctionne. (Certaines choses ne fonctionneront pas et c’est bien, normal et tout ça. Arrêtez de le faire et tout va bien.) Est-ce qu’ils aiment qu’on leur lèche l’intérieur de la cuisse ? Une touche légère ou plus ferme ? Vous n’avez pas besoin d’avoir une conversation à fond sur tout, un « mmmm » ou d’éloigner doucement une main si c’est trop intense, ça marche absolument.

6 le brave petit grille-pain

Si avoir un orgasme, par exemple, devant quelqu’un d’autre vous stresse, vous pourriez vous sentir plus courageux s’il n’y a pas de contact visuel. Demandez à votre partenaire de s’agenouiller, assis sur ses jambes, pendant que vous vous asseyez / agenouillez-vous sur ses genoux avec vos jambes en dehors des siennes. Ils peuvent vous frotter avec du lubrifiant ou, si vous êtes vraiment serré, essayez un jouet si sexy et accablant que vous oubliez d’être nerveux. Si vous voulez vous faire face (plus d’opportunités d’intimité, de toucher et de baiser), ce mouvement fonctionne également en face à face.

7 le Lotus allongé

Si c’est aussi la première fois de votre partenaire, il se peut qu’il soit vraiment, vraiment excité, un peu plus qu’il ne le souhaite. Asseyez-vous sur les genoux de votre partenaire face à lui et balancez-vous contre lui pour qu’il continue un peu plus longtemps. Et s’ils viennent plus vite qu’ils ne le voulaient : 1. Ne leur faites pas honte et 2. Utilisez-le comme excuse pour faire le tour 2 ou 3 ou 4 ou 10 ….

8 l’explorateur érotique

Si c’est la première fois que vous êtes vraiment sexuel avec quelqu’un, c’est très bien de commencer par vous masturber en même temps. Si vous voulez aller plus loin, tendez la main pour vous caresser. En cas de doute, copiez simplement comment ils se sont touchés et si vous êtes totalement perdu, vous pouvez toujours demander.

9 La mijoteuse

Ce sera bien mieux si vous prenez votre temps et que vous ne vous contentez pas de vous lancer. Commencez par beaucoup de préliminaires pour vous assurer que vous êtes super prêt pour le D, puis demandez à votre partenaire de s’agenouiller pour entrer pendant que vous drapez vos jambes sur leurs cuisses afin que vous ayez le feu vert pour vous caresser. Pour le faire durer plus longtemps, essayez un préservatif plus épais (recherchez « un plaisir prolongé » ou « une force supplémentaire »).

dix La cuillère

Simple : votre partenaire se met en position de cuillère extérieure, met une jambe sur votre corps et vous pénètre par derrière. Dans une bonne relation, la cuillère intérieure est un endroit idéal pour se sentir en sécurité et que tout va bien dans le monde. Profitez de tous ces câlins pour que votre première fois soit chaleureuse et amoureuse. Vous êtes libre de profiter de tous les bienfaits de l’ocytocine, une hormone de liaison qui frappe votre cerveau, et, si vous le souhaitez, vous avez les mains libres pour vous frotter en même temps.

11 L’évanouissement latéral

Le sexe pour la première fois consiste à se connecter de manière incroyablement intime avec quelqu’un. Si vous voulez vous pencher dans cette direction, essayez une position côte à côte. Vous pouvez vous regarder dans les yeux, toucher les âmes et ainsi de suite, et l’angle n’est pas connu pour une pénétration profonde, ce qui réduit vos chances de recevoir un marteau-piqueur mécanique. (Remarque concernant le marteau-piqueur – Non. Juste non.)

12 La valse des tours

Les postes de femme au sommet sont parfaits pour les débutants, car vous pouvez contrôler jusqu’où vous voulez aller. Faites asseoir votre partenaire sur un canapé (euh, posez peut-être une serviette ou quelque chose du genre), puis agenouillez-vous au-dessus d’eux. L’un de vous peut tenir son pénis pour le guider pendant que vous vous abaissez dessus. C’est bien d’aller aussi lentement que vous le souhaitez – cela rend simplement plus chaud, TBH ! Une fois à bord, placez vos mains sur leurs épaules et utilisez vos jambes pour vous pousser de haut en bas afin de chevaucher leur pénis. Une fois que vous avez compris, vous pouvez tourner, vous frotter contre eux ou vous arrêter un instant pour un long baiser.

13 Mission (aire) impossible

C’est un classique pour une raison. Pour plus de contrôle, au lieu d’aller directement en missionnaire les jambes grandes ouvertes, adoptez la position habituelle, mais repliez vos jambes devant vous (comme un fœtus, mais, vous savez, sexy). Vos parties du corps respectives arriveront toujours là où elles doivent aller, mais si vous avez besoin de ralentir bae, vous pouvez les guider à votre guise avec vos jambes.

14 Le chien fringant

Si perdre votre carte virtuelle est un peu écrasant, avec tous les yeux qui regardent et vous demandez comment diable vous êtes censé toucher votre partenaire, etc., allez-y en levrette. Tout ce que vous avez à faire est de vous mettre à quatre pattes et de ressentir pour la première fois le sentiment d’une autre personne à l’intérieur de vous. Pressez vos jambes ensemble si vous voulez ou avez besoin d’une pénétration peu profonde et ouvrez plus large pour une pénétration plus profonde. Basculez un peu vos hanches ou pas, c’est à vous de décider !

quinze

