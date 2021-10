14 Prend Shiba Inu Coin

Cet épisode est sponsorisé par NYDIG.

NLW propose aujourd’hui 14 versions différentes de la pièce de monnaie shiba inu (SHIB) qui reflètent l’éventail des points de vue de la communauté cryptographique, notamment :

« Vous auriez pu être milliardaire si… » Cela fait le jeu du régulateur « Si cela ne va qu’à un dollar… » Les institutions interviennent-elles vraiment ? À quel moment prenons-nous les mèmes au sérieux ? Nihilisme du marché Et plus encore !

« The Breakdown » est écrit, produit et présente Nathaniel Whittemore alias NLW, avec le montage de Rob Mitchell, les recherches de Scott Hill et un soutien supplémentaire à la production par Eleanor Pahl. Adam B. Levine est notre producteur exécutif et notre thème musical est « Countdown » de Neon Beach. La musique que vous avez entendue aujourd’hui derrière notre sponsor est « Dark Crazed Cap » d’Isaac Joel. Crédit image : Irina Vaneeva/iStock/. Plus, modifié par CoinDesk.