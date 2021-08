14 redémarrages et remakes d’émissions télévisées vraiment mauvais qui se sont écrasés et brûlés

in

Les remakes et les redémarrages sont devenus un phénomène assez courant dans les films. Snake Eyes est l’exemple le plus récent, car il tente de redémarrer l’univers du film GI Joe. Cependant, les redémarrages ne sont pas exclusifs au grand écran. Depuis aussi longtemps qu’ils se produisent dans les films, la télévision a été tout aussi coupable d’essayer de traire les propriétés établies en les relançant avec de nouvelles distributions.

Alors que certains redémarrages de la télévision volent haut, dépassant même la série originale – Battlestar Galactica, par exemple – la liste des émissions de télévision redémarrées et refaites qui ont échoué est longue. Vous pourriez même être surpris par certaines des émissions qu’Hollywood a tentées une deuxième fois, mais elles ont été annulées après quelques épisodes et n’ont plus jamais entendu parler d’elles.

Nous avons fouillé dans la benne de redémarrage du téléviseur pour éliminer les 14 pires des pires. Qu’il s’agisse d’une nouvelle version mal produite d’une émission bien-aimée, ou même d’un deuxième tir d’une série qui a bombardé la première fois, ces émissions n’ont tout simplement pas fonctionné, s’écrasant et brûlant lors de leur sortie. En fait, vous pourriez même être surpris par certaines des anciennes émissions qui ont été redémarrées plus d’une fois, pour échouer à chaque fois.

Jetez un œil ci-dessous aux 14 pires redémarrages de télévision et sonnez dans les commentaires si nous avons raté celui que vous aimez le plus détester.