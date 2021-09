14 septembre 2021

Le bitcoin et l’éther se négocient à des niveaux inférieurs après le crash soudain du 7 septembre.

Bitcoin a connu la plus forte baisse de valeur après le crash de mardi. Après avoir négocié près de 53 000 $, l’actif cryptographique a chuté à seulement 43 000 $ en 12 heures. Le prix du BTC se négocie dans cette fourchette depuis et oscille ce matin autour de 44 700 $.

Pendant ce temps, Ether a connu une vente similaire, effaçant les bénéfices totaux / totaux du cryptoasset pour septembre. ETH a commencé une course vers le 1er septembre qui l’a vu passer de niveaux de négociation d’environ 3 200 $ à un peu moins de 4 000 $. Cependant, il est maintenant revenu aux alentours de 3 300 $.

Avertissement d’arnaque par hameçonnage Cardano sur Twitter

Les détecteurs d’arnaques mettent en garde contre une nouvelle escroquerie de phishing affectant les utilisateurs de Twitter.

L’arnaque est générée depuis la Russie selon le Cardano Phishing Bot sur Twitter et semble cibler les investisseurs potentiels de Cardano.

L’arnaque élaborée semble utiliser d’anciens enregistrements du fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, pour inciter les investisseurs potentiels à envoyer des montants ADA aux escrocs.

L’arnaque prétend être une “loterie” ADA. Les victimes sont encouragées à participer au jackpot avec au moins 1 000 ADA pour avoir une chance de gagner 1 000 000 ADA. Cependant, il n’y a pas de jackpot et toute personne qui participe perdra tous ses jetons.

Avec des arnaques de plus en plus sophistiquées par nature, les investisseurs en crypto doivent être de plus en plus vigilants sur les risques de fausses offres.

Bitcoin flash crash mars lancement El Salvador

Le jour où le bitcoin est devenu monnaie légale dans la nation d’Amérique centrale du Salvador, le prix du bitcoin a chuté de plus de 7 000 $ en quelques secondes.

La journée a vu un pic dans les règlements lorsque le jeton a été adopté comme monnaie officielle du pays, et les Salvadoriens ont désormais autorisé les transactions avec des objets de tous les jours sur l’actif cryptographique.

Le règlement le plus important a vu environ 43 millions de dollars encaissés par Cryptopotato. Environ 3,5 milliards de dollars de bitcoins ont été réglés en 24 heures.

L’adoption dans le pays n’aurait pas été facile, les Salvadoriens faisant la queue aux guichets automatiques pour retirer des dollars américains, selon le Financial Times.

L’Ukraine légifère sur les crypto-monnaies

Le parlement ukrainien a légiféré pour adopter des réglementations formelles pour les échanges cryptographiques dans le pays d’Europe de l’Est.

Les actifs cryptographiques ont été légalement reconnus pour la première fois avec une législation avec le ministère ukrainien de la Transformation numérique supervisant la mise en œuvre des nouvelles réglementations.

Le lancement d’actifs numériques en Ukraine sera désormais autorisé, tout en permettant aux institutions bancaires de créer des comptes chèques pour détenir des crypto-monnaies pour les entreprises, selon Anastasia Bratko du ministère de la Transformation numérique.

Le ministère a également annoncé qu’il recherchait de nouvelles recettes fiscales de l’industrie de la cryptographie au fur et à mesure de sa croissance dans le pays.

