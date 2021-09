14 sociétés de négoce cryptographiques non enregistrées font face à la colère de la CFTC

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a déposé des accusations contre 14 entités de trading de crypto pour ne pas s’être inscrites en tant que Futures Commission Merchants (FCM) comme indiqué dans le cadre de la politique de crypto par la commission. En outre, les entreprises non enregistrées qui avaient fait des déclarations fausses et trompeuses selon lesquelles elles étaient enregistrées à la CFTC et membres de la National Futures Association (NFA) ont également été placées sous l’égide de la réglementation. L’avis juridique exige que toutes les entreprises mentionnées cessent et s’abstiennent de violer la loi sur la bourse des marchandises et les règlements de la CFTC.

« Les actions d’aujourd’hui reflètent les efforts dévoués de la CFTC pour éliminer de manière agressive les mauvais acteurs prétendant à tort détenir des enregistrements légitimes et protéger le public commercial », a déclaré Vincent McGonagle, directeur par intérim de la Division de l’application des lois.

Ces entreprises sont restées non enregistrées et comment

Selon la CFTC, les 12 entreprises qui ne se sont pas inscrites auprès du FCM fournissaient activement des services FCM, facilitant l’achat d’options binaires en fonction de la valeur des matières premières telles que les devises étrangères et les crypto-monnaies, y compris Bitcoin, et permettaient en outre aux utilisateurs de transférer des fonds. pour eux. Ces douze sociétés comprennent Tradingforexpay, Cryptofxtrader, Bitfxprofit, Globalnationfx, BinanceFxTrade, MaxForexOption, ProCryptoMinners, ProFX-Capitals, Smarter Signals, Prime Expert Trade, Star Fx Pro et Excotradeoptions.

Les deux autres sociétés qui ont également été inculpées par la CFTC ont offert des services liés au commerce de contrats à terme ou d’autres produits dérivés et ont faussement prétendu être enregistrées auprès de la CFTC et membres de la National Futures Association (NFA). Ces entreprises comprenaient Climax Capital FX, Digitalexchange24.com.

Non enregistré et non réglementé

La CFTC a également averti les investisseurs de vérifier l’enregistrement CFTC d’une entreprise avant de prendre des engagements financiers à court ou à long terme. Les clients doivent reconsidérer la confiance des entreprises non enregistrées auprès de la NFA, avec la sécurité de leurs fonds. En outre, la CFTC a noté que le statut d’enregistrement d’une entreprise peut être trouvé en utilisant NFA BASIC.

Les régulateurs américains persistent dans leurs efforts pour réprimer l’industrie de la cryptographie. Le président de la SEC, Gary Gensler, a récemment émis un autre avertissement aux entreprises de cryptographie en évitant les réglementations. Le président de la SEC a noté que les marchés de la cryptographie non réglementés et les entreprises opérant en dehors du champ de la réglementation « ne se termineront pas bien ».

