14 voyages sur la route des films terrifiants

Thanksgiving n’est que dans quelques semaines et de nombreuses personnes planifieront des voyages en voiture pour voir leurs amis et leur famille dans différentes parties du pays. Dans la vraie vie, les trajets routiers peuvent être longs et ennuyeux, mais la grande majorité sont extrêmement calmes. Mais bien sûr, ce n’est pas le cas dans les films, où les longs trajets en voiture sont souvent transformés en quelque chose de dramatique, de drôle ou de terrifiant.

Nous avons rassemblé certains des trajets routiers les plus effrayants pour figurer dans les films. Certains d’entre eux sont des vacances en famille qui se passent horriblement mal, tandis que d’autres sont des voyages d’affaires où les voyageurs malchanceux se retrouvent au mauvais endroit au mauvais moment. Dans de nombreux cas, les protagonistes rencontrent quelqu’un qui veut les voler, les tuer ou les utiliser comme couverture pour échapper aux forces de l’ordre, créant des sensations fortes sur la route vraiment terrifiantes.

