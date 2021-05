141 millions de personnes ont joué à des jeux Ubisoft au cours de l’exercice 2020/21

Le géant français de l’édition Ubisoft a rapporté qu’un record de 141 millions de personnes ont joué à ses jeux au cours des 12 mois se terminant le 31 mars 2021.

Dans son communiqué financier pour la période, la firme a déclaré qu’il s’agissait d’une augmentation de 20 pour cent d’une année sur l’autre. Ubisoft a également enregistré une hausse de 2,24 milliards d’euros (2,7 milliards de dollars) de réservations nettes pour l’exercice 2020/21, une augmentation de 46,1% d’une année sur l’autre.

L’éditeur affirme également que sa franchise phare Assassin’s Creed a généré 50% de revenus de plus en 2020/21 que le record précédent qu’elle avait établi en 2012/13, sans doute grâce au lancement plutôt impressionnant d’Assassin’s Creed Valhalla.

«Nos équipes ont fait preuve d’une incroyable résilience au cours d’une année difficile, offrant des jeux et des expériences incroyables», a déclaré le PDG Yves Guillemot.

«Nous nous sommes également appuyés sur un back-catalogue approfondi et diversifié qui, une fois de plus, a surpassé nos attentes et a représenté pour la troisième année consécutive plus de 50% du total de nos réservations nettes, renforçant progressivement le profil récurrent de notre activité. Nos actifs n’ont jamais Parallèlement à ces succès, nous avons poursuivi la transformation de notre organisation que nous avions initiée il y a 18 mois pour nous assurer qu’Ubisoft est positionné pour augmenter de manière significative son audience et ses revenus récurrents au cours des prochaines années. développement d’un environnement de travail inclusif où nos talents peuvent s’épanouir et offrir des expériences de jeu que les joueurs aimeront et partageront. »

Les versions propriétaires de la société s’appelleront Ubisoft Originals à l’avenir.

