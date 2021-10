144 manchester united drakt barn Bernie

Nåværende eier Mike Ashley har angivelig sagt ja til å selge klubben til PCP Capital Partners, som har blitt støttet av Saudi Public Investment Fund for å fullføre en overtakelse på 300 millioner pund.

Sportsmail avslørte onsdag at Ashley har fortalt venner at han mener en overtakelse er ‘nærmere enn den noen gang har vært’, med avtalen meglet av forretningskvinne Amanda Staveley, som søker å ta en 10 prosent andel sammen med Reuben Brothers ‘private equity -firma og de resterende 80 prosentene som eies av Saudi -Arabia.

Jamie Redknapp avslørte også at de potensielle nye eierne av Newcastle vil ‘utnytte’ det deflaterte overføringsmarkedet etter koronavirus.

Men Allardyce, som ledet Newcastle i 2007-8, tror klubben ville angre på at han ville skille fra Bruce – som hadde styrt laget fra nedrykk før koronaviruspandemien brøt ut – spesielt hvis det førte til at Benitez kom tilbake.

Og mens nyheten kommer som musikk for fansenes ører, kan avtalen se nåværende manager Bruce sin fremtid kastet i alvorlig tvil.

maglie calcio poco prezzo Men Allardyce tror også at klubben kan bli en svak klubb hvis de sparker Bruce og alle rundt ham. manchester united drakt barn Tidligere Newcastle -sjef Sam Allardyce har oppfordret klubben til å holde seg til Steve Bruce og ikke gå tilbake til den ‘negative fotballen’ under Rafael Benitez når deres foreslåtte overtakelse er fullført.

Bruce var et upopulært valg om å erstatte Benitez i fjor sommer på grunn av sin tidligere lederperiode hos rivalene Sunderland, og spanjolen – som for tiden leder kinesisk side Dalian Yifang – har fått tips om retur når de nye eierne kommer inn.

