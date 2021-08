144 millions de dollars d’Ethereum ont été brûlés à la suite de la nouvelle mise à niveau du réseau EIP-1559 ⋆ Crypto new media

in

• Ethereum a vu sa valeur augmenter depuis le lancement de la nouvelle mise à niveau du réseau.

• L’éther se négocie au-dessus de 3 151 $ aujourd’hui.

À l’heure actuelle, environ 144 millions de dollars d’Ethereum ont été brûlés depuis le lancement de la nouvelle mise à niveau du réseau. Aujourd’hui dimanche, environ 45 700 Ether ont été brûlés, comme l’indique le site Web Watch The Burn.

Cette combustion symbolique a été achevée à une vitesse moyenne de 3,15 Ether pour chaque minute écoulée. Les jetons brûlés se négociaient à plus de 3163 $, bien qu’Ether ait perdu plus de 10 cents en valeur à ce jour.

La mise à niveau d’Ethereum s’appelle «EIP-1559» et a été mise en service le 5 août, affectant également les tarifs des frais de gaz. Cette mise à jour a attiré les investisseurs car elle a entraîné une réduction des frais, rendant les transactions plus fluides. Les investisseurs ne paieront que des frais de base pour que les mineurs effectuent des transactions. Auparavant, les utilisateurs devaient entrer dans un service d’enchères dans lequel les mineurs de crypto n’obtenaient pas les frais. Par conséquent, le système était encombré, et c’est là que la combustion gratuite est apparue.

Comment fonctionne la gravure de jetons ?

Le système de combustion libre limite la quantité d’Ethereum en circulation. Jusqu’au week-end dernier, environ 89543 jetons avaient été distribués, tandis que la combustion était de 45799 éther. Cela montre une diminution totale de 34%, selon les chiffres partagés par Wath The Burn.

Les amateurs de jetons ont montré leur soutien aux ajustements, car la valeur d’Ethereum dépasse les 2700 $. Après la mise en ligne de la nouvelle mise à niveau, le jeton est passé au-dessus de 3160 $. Selon les statistiques, la crypto-monnaie Ether a augmenté de plus de 65% en valeur en un mois.

La mise à niveau du réseau Ether apporte des gains aux investisseurs

L’analyste d’Oanda, Edward Moya, pense que la mise à niveau d’Ether apportera de nombreux gains à long terme pour le jeton. Moya inclut que le schéma frappé du jeton a été limité, ce qui l’aide à se raréfier rapidement. De cette façon, le jeton gagnera en valeur monétaire pour chaque nouvel investisseur qui l’achètera sur les plateformes d’échange.

Bien que les perspectives partagées par Ethereum semblent prometteuses, le jeton maintient sa volatilité. D’ici juin, la crypto se négociera à plus de 4100 $, mais elle a perdu plus de 50% de son capital d’un moment à l’autre. Pour le moment, Ether maintient son prix à 3 151 $ avec une perte de 2,38% en 24 heures, selon CoinMarketCap.

À plusieurs reprises, des organismes de réglementation tels que la SEC aux États-Unis ont évoqué la volatilité des crypto-monnaies. Les opinions sur le marché numérique sont variables, mais les organisations gouvernementales disent que l’investisseur devrait être prêt à perdre son argent.