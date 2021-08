14e concours annuel de design Supima prévu pour la Fashion Week de New York – WWD

Supima, l’organisation à but non lucratif qui promeut l’utilisation du coton Pima cultivé aux États-Unis, parrainera le 14e concours annuel de design Supima, organisé par Law Roach. Des étudiants d’universités de design à travers les États-Unis présenteront des collections capsules de vêtements de soirée créées avec des tissus de coton Supima le 9 septembre lors de la Fashion Week de New York.

Le concours offre aux étudiants à la fois une visibilité et une chance de remporter un prix financier de 10 000 $ remis au gagnant. Roach, consultant en style et image, revient pour sa deuxième année en tant qu’hôte. Il animera le défilé de mode en direct et sera rejoint par le panel de 17 juges de cette année qui comprend Nicola Formichetti, Fern Mallis, Edward Barsamian, Luke Meagher, Kelly Augustine, Avril Graham et le gagnant du SDC 2016, Jeffrey Taylor.

Six étudiants auront l’opportunité de montrer leurs créations lors de la présentation du défilé au 608 Fifth Avenue à New York.

« Compte tenu de certains des défis auxquels nous sommes encore confrontés, nous sommes très fiers du groupe de finalistes de cette année. Ils sont tous extrêmement talentueux et ont su saisir le vrai sens de la DDC grâce à leur créativité et leur innovation. Après le passage à un format entièrement virtuel l’année dernière, nous sommes ravis d’annoncer que nous serons à nouveau diffusés en direct », a déclaré Buxton Midyette, vice-président du marketing et des promotions pour Supima.

Les finalistes de cette année sont Cat Pfingst, Université Drexel ; Jiarui Cai, Fashion Institute of Design and Merchandising ; Yitao Li, Institut de technologie de la mode ; Alana Tolliver, Université d’État du Kent; Yuki Xu, Rhode Island School of Design, et Bora Kim, School of Art Institute of Chicago.