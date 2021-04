14e journée de la Clausura MX League: aperçu du match FC Juarez

04/09/2021

Allumé à 04h00 CEST

le San Luis voyager ce samedi pour Stade olympique Benito Juarez se mesurer avec FC Juarez dans sa quatorzième manche de la Liga MX de Clausura, qui débutera à 4h30.

le FC Juarez Il veut être à nouveau victorieux dans le match correspondant au quatorzième jour après avoir subi une défaite contre lui Croix Bleue lors du match précédent par un score de 0-1. Depuis le début de la saison, les hôtes ont gagné dans deux des 12 matchs disputés à ce jour en Liga MX de Clausura, avec une séquence de huit buts en faveur et 22 contre.

Du côté des visiteurs, le San Luis ne pouvait pas gagner à Monterrey lors de leur dernier match (2-0), de sorte qu’une victoire contre FC Juarez cela l’aiderait à améliorer son bilan dans le tournoi. Avant ce match, le San Luis il avait gagné dans trois des 13 matchs disputés en Liga MX de Clausura cette saison et a encaissé 19 buts et marqué 15 en faveur.

En tant que local, le FC Juarez ils ont gagné une fois, ont été battus deux fois et ont fait match nul deux fois en cinq matchs disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe dans les matchs à domicile et donnent à leur tour de l’espoir aux visiteurs. À la maison, le San Luis il a un record d’une victoire et six défaites en sept matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent que l’équipe manque lors de leurs matchs à l’extérieur.

Dans leurs derniers affrontements au stade de FC Juarez, les chiffres montrent une défaite et un nul pour les hôtes. Le dernier match entre FC Juarez et le San Luis Ce tournoi a eu lieu en juillet 2020 et s’est terminé par un match nul 1-1.

Actuellement, le San Luis il est en tête du classement avec une différence de trois points par rapport à son rival. le FC Juarez Il a neuf points dans la surface, se classant à la dix-huitième place. Pour sa part, le San Luis il a 12 points et est classé 16e de la compétition.