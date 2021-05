14e journée de la Ligue japonaise J1: aperçu du match Oita Trinita

14/05/2021 à 09h00 CEST

le Oita Trinita reçoit ce samedi à 9h00 la visite du Sagan tosu dans le & Omacr; ita Bank Dome lors de leur quatorzième match de la Ligue japonaise J1.

le Oita Trinita visages voulant récupérer des points dans le match correspondant au quatorzième jour après avoir perdu son dernier match contre lui Bellmare de Shonan par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans deux des 12 matchs disputés jusqu’à présent dans la Ligue japonaise J1 et cumulent un chiffre de 19 buts encaissés contre huit en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Sagan tosu a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Sanfrecce Hiroshima lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son classement contre le Oita Trinita. Avant ce match, le Sagan tosu ils avaient gagné dans huit des 13 matchs disputés dans la Ligue japonaise J1 cette saison et accumulé un chiffre de quatre buts encaissés contre 19 en faveur.

Concernant les résultats à domicile, le Oita Trinita ils ont des chiffres d’une victoire, trois défaites et deux nuls en six matchs à domicile, ils sont donc une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus de chances que prévu. À la maison, le Sagan tosu ils ont un bilan de trois victoires, deux défaites et un nul en six matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le & Omacr; ita Bank Dome et le bilan est de deux victoires et une défaite en faveur de la Oita Trinita. À leur tour, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les Sagan tosuEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. La dernière fois qu’ils ont joué au Oita Trinita et le Sagan tosu dans ce tournoi, c’était en décembre 2020 et le match s’est terminé par un match nul 2-2.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Ligue japonaise J1, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées par 19 points en faveur de Sagan tosu. le Oita Trinita Il arrive au meeting avec huit points dans son casier et occupant la dix-septième place avant le match. Quant au rival, le Sagan tosu, est quatrième du classement avec 27 points.