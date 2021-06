14e journée de Major League Soccer : avant-première du match de New York

27/06/2021

Le à 08:38 CEST

le La ville de New York joue ce lundi à 0h00 son quatorzième match de Major League Soccer contre le DC United dans le Stade des Yankees.

le La ville de New York tentera de remporter une victoire dans la compétition après avoir remporté le Atlanta United dans le Stade des Yankees 1-0, avec un but de Ismaël tajouri. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté quatre des neuf matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 16 buts pour et 10 contre.

Du côté des visiteurs, le DC United a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Impact de Montréal lors de son dernier match, il vient donc à la rencontre avec les prétentions de rester cette fois avec les trois points. À ce jour, sur les 10 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté quatre avec un chiffre de neuf buts pour et 11 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le La ville de New York Il a réalisé un bilan de deux victoires, deux défaites et un nul en cinq matchs disputés dans son domaine, des chiffres qui peuvent sembler encourageants pour lui. DC United, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent dans le Stade des Yankees. A la maison, le DC United a gagné une fois dans leurs cinq matchs joués, donc en théorie, cela peut être un match favorable pour le La ville de New York ajouter un résultat positif à la maison.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de La ville de New York, les chiffres montrent quatre victoires et deux nuls pour les hôtes. À leur tour, les locaux ont un total de six matchs d’affilée sans défaite contre ce rival de la Major League Soccer. Le dernier match auquel ils ont joué La ville de New York et le DC United dans la compétition était en avril 2021 et s’est terminée par un score de 2-1 en faveur de la DC United.

En référence à la situation des deux équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les locaux sont en avance sur leur rival avec un écart d’un point. A ce moment, le La ville de New York il compte 14 points et est en quatrième position. De son côté, l’équipe visiteuse est septième avec 13 points.