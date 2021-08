15 Anime incroyable avec tant d’épisodes que vous ne regarderez plus jamais rien d’autre

De One Piece à Detective Conan, voici quelques animes bien-aimés avec des centaines et des centaines d’épisodes.

L’anime, c’est beaucoup de choses – et grâce à des services de streaming comme Crunchyroll, il est plus accessible que jamais. Mais vous aurez peut-être besoin de plus que d’un peu de temps libre pour terminer ou rattraper ces émissions particulières. Que vous soyez un finaliste cherchant à regarder chaque émission de Gundam ou Dragon Ball jamais réalisée ou simplement quelqu’un qui espère entreprendre la tâche monumentale de recommencer depuis le début avec une émission actuellement diffusée comme One Piece, vous êtes face à un défi majeur.

Bien sûr, cela ne veut pas dire que cela ne sera pas payant. Certains des animes les plus appréciés de tous les temps ont des épisodes qui se comptent par centaines – et ces émissions durent aussi longtemps pour une raison. Le temps que vous passerez à travailler chaque saison sera sans aucun doute payant – vous aurez juste besoin de déterminer combien vous devez investir en premier lieu. Par exemple, une émission comme One Piece vous prendra 16 jours complets où vous la laisserez allumée en permanence, sans vous arrêter pour manger ou dormir.

Une autre entreprise monumentale notable serait l’actuel détenteur du record du monde Guinness de la plus longue émission d’animation, Sazae-san, qui est toujours à l’antenne avec plus de 7 000 épisodes – mais ne vous inquiétez pas, elle n’est même pas disponible dans son intégralité et était jamais licencié pour le public occidental. Pendant ce temps, des émissions comme Gintama et Bleach, qui comptent un peu moins de 400 épisodes, semblent positivement aérées en comparaison.

