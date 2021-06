15 ans de BRICS: la décision de l’Inde et de l’Afrique du Sud de faire pression pour une dérogation aux DPI pour le vaccin COVID change la donne, selon un expert

La réunion qui a eu lieu mardi 1er juin 2021 était en préparation du prochain sommet annuel des BRICS plus tard cette année, qui sera accueilli par l’Inde.

Lors de la récente réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS, le groupe multilatéral mondial a apporté son soutien à la proposition de dérogation Inde-Afrique du Sud au vaccin COVID à l’OMC. Et lors de la même réunion, pour la première fois, les FM des BRICS se sont mis d’accord sur une déclaration commune commune et autonome sur la réforme du système multilatéral.

La Russie et la Chine ont réitéré l’importance qu’elles attachent au statut et au rôle du Brésil, de l’Inde et de l’Afrique du Sud dans les affaires mondiales et ont soutenu leur aspiration à jouer un rôle plus important au sein de l’ONU.

Selon la déclaration conjointe publiée à l’issue de la réunion, tous les ministres présents ont soutenu l’examen en cours à l’OMC d’une dérogation aux droits de propriété intellectuelle (DPI) du vaccin COVID -19 et de l’utilisation des flexibilités de l’accord sur les ADPIC.

Qui était présent à la réunion virtuellement?

L’Inde occupe la présidence du BRICS et était représentée par le Dr S Jaishankar ; le Brésilien Carlos France ; le Russe Sergueï Lavrov ; le chinois Wang Yi ; Grace Pandor d’Afrique du Sud.

Quatre livrables clés pour la présidence indienne

Il s’agit notamment de la réforme du système multilatéral ; Utiliser des solutions numériques et technologiques pour atteindre les ODD ; Coopération contre le terrorisme ; et l’amélioration de la coopération entre les peuples.

Au cours de la réunion, le ministre des Affaires étrangères Jaishankar avait appelé à la préservation de « l’intégrité territoriale » de tous les États. Et a déclaré que : « L’Inde s’efforce d’établir un système international multipolaire juste, équitable, inclusif, juste et représentatif. Un système fondé sur le droit international et la Charte des Nations Unies qui reconnaît l’égalité souveraine de tous les États et respecte leur intégrité territoriale.

Opinions d’experts sur les résultats de la réunion des BRICS FM

Partageant son point de vue avec Financial Express Online, Karin Costa Vazquez, boursière Fudan au Center for BRICS Studies, School of International Relations and Public Affairs | L’Université de Fudan (Chine) a déclaré : « La déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères des BRICS a salué un BRICS en difficulté. En 2020, la Russie est devenue le premier pays à enregistrer un vaccin COVID-19 et à appeler les quatre autres pays BRICS à coopérer à sa production et à sa distribution. La Chine a annoncé son intention de faire de son vaccin local un bien public mondial. Néanmoins, les BRICS n’ont pas réussi à apporter une réponse collective solide à la crise sanitaire lors de leur 12e sommet en Russie. Alors que le Brésil s’est concentré sur des mesures pour faire face à l’impact économique de la pandémie de COVID-19, l’Inde a réitéré le contre-terrorisme comme la priorité absolue du monde et est restée pratiquement silencieuse sur la réponse à la pandémie, bien qu’elle soit une puissance pharmaceutique mondiale. Les négociations ont abouti à de vagues engagements et à la relance d’anciennes propositions comme la création du BRICS Vaccines Research and Development Center présentée par l’Afrique du Sud en 2018. »

Sur le soutien de la proposition Inde-Afrique du Sud pour l’OMC :

« Cette année, le soutien des ministres des Affaires étrangères des BRICS à la proposition indo-sud-africaine de suspension temporaire de la protection par brevet des vaccins COVID-19 à l’OMC pourrait changer la donne pour le groupe. Jusqu’à présent, le Brésil était le seul pays du BRICS à s’opposer ouvertement à la proposition indo-sud-africaine dans un alignement direct avec les États-Unis de Trump. Cette position a commencé à changer au début de 2021, après que l’Inde a annoncé qu’elle commencerait à envoyer des vaccins à ses voisins et aux principaux pays partenaires. Le Brésil a ensuite reçu deux millions de doses quelques jours après que le gouvernement se soit abstenu de voter contre la proposition indo-sud-africaine à l’OMC. Le récent soutien de Biden à la proposition indo-sud-africaine semble n’avoir laissé au Brésil d’autre choix que de suivre les États-Unis et les autres BRICS. Avec le soutien des cinq membres, l’échelle et la vitesse de distribution des vaccins pourraient non seulement être augmentées, mais l’accès pourrait être assuré sur une base plus équitable. Ce serait une victoire majeure pour les BRICS », estime Mme Vazquez, professeure agrégée et doyenne adjointe pour les engagements mondiaux, Centre d’études sur l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes, École des affaires internationales | Université OP Jindal (Inde).

Réformer le système multilatéral :

Selon elle, « Pour la première fois, les ministres des Affaires étrangères des BRICS se sont mis d’accord sur une déclaration commune commune et autonome sur la réforme du système multilatéral. Depuis leur création, les BRICS aspirent à créer un espace pour des voix alternatives dans la gouvernance mondiale. En 2009, la déclaration du sommet du BRIC a défini les principes directeurs du groupement, notamment « le respect mutuel, la coopération, l’action coordonnée et la prise de décision collective » dans un ordre mondial multipolaire, équitable et démocratique. L’acceptation de ces principes comme fondement du groupement est devenue la force motrice de sa tentative de réformer les régimes de sécurité et de gouvernance financière mondiale dominés par l’Occident, principalement le Conseil de sécurité de l’ONU et les institutions de Bretton Woods. Au cours de sa première décennie, les BRICS ont en partie réussi à pousser le FMI et la Banque mondiale à revoir leurs systèmes de quotas. »

En conclusion, elle déclare : « Les cinq pays ont également offert une option extérieure à l’ordre financier international en créant la nouvelle banque de développement et l’accord de réserve d’urgence pour la fourniture de financements d’infrastructures durables et de liquidités aux économies émergentes et en développement. Il sera intéressant de voir ce que le groupement peut accomplir sur cette question au cours de sa deuxième décennie. »

