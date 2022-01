15 ans d’iPhone : revoyez le discours original de Steve Jobs annonçant l’iPhone

Croyez-le ou non, cela fait 15 ans aujourd’hui que Steve Jobs est monté sur scène pour annoncer le tout premier iPhone. Jobs est monté sur scène lors de la conférence Macworld à Moscone West à San Francisco pour annoncer l’iPhone, affirmant qu’il s’agissait d’un « iPod à écran large avec commandes tactiles », d’un « téléphone mobile révolutionnaire » et d’un « communicateur Internet révolutionnaire ».

Jobs a annoncé l’iPhone le 9 janvier 2007 et il sortira le 29 juin 2007. Au cours de la keynote Macworld de cette année, Jobs a annoncé qu’Apple était sur le point de « réinventer le téléphone » avec l’annonce et la sortie de l’iPhone. 15 ans plus tard, il est clair qu’Apple a fait exactement cela. Un peu par coïncidence, BlackBerry vient de mettre fin à la prise en charge de tous les smartphones BlackBerry OS le 4 janvier.

Alors que nous célébrons le 15e anniversaire de l’annonce originale de l’iPhone, une couverture vraiment intéressante a fait son apparition dans les médias. L’une de mes histoires préférées jusqu’à présent est celle de Sascha Segan de PCMag, qui a partagé des photos de ses notes originales de l’annonce de l’iPhone :

Il y a quinze ans, j’étais au CES, le grand salon de l’électronique grand public, alors que l’histoire s’écrivait lorsque Steve Jobs dévoilait le premier iPhone à Cupertino. J’ai été multitâche. Plus précisément, je me souviens avoir été accroupi dans le vestibule d’un centre de congrès pour essayer de comprendre le champ de distorsion de la réalité de Jobs, puis avoir assisté à une conférence de presse où deux dirigeants de Cingular (maintenant AT&T) ont expliqué à quel point l’iPhone serait important, de leur point de vue.

De plus, Basic Apple Guy a également créé des fonds d’écran pour vos appareils Apple inspirés de la keynote originale de l’iPhone.

Le discours de l’iPhone

Les spécifications de l’iPhone d’origine comprenaient un écran tactile de 3,5 pouces avec une résolution de 480 × 320, un bouton d’accueil physique et une caméra arrière de 2 MP. L’iPhone comportait également une prise casque encastrée embêtante, un connecteur dock à 30 broches, jusqu’à 16 Go de stockage interne, et était disponible en exclusivité avec la connectivité AT&T aux États-Unis.

Le 15e anniversaire de l’annonce de l’iPhone est une excellente excuse pour revivre le discours original de Macworld 2007. Découvrez-le ci-dessous et racontez-nous certains de vos souvenirs préférés d’iPhone originaux dans les commentaires.

