15 applications et jeux gratuits dans le Play Store pour une durée limitée, téléchargez-les maintenant | La technologie

Les vendredis sont les meilleurs jours de la semaine et ils s’améliorent un peu si nous pouvons obtenir des trucs gratuits. Dans ce cas, le Play Store a été incité à proposer des applications, des jeux et des packs d’icônes entièrement gratuits pour une durée limitée.

C’est vendredi et le corps le sait, mais le portefeuille aussi. Les dépenses du week-end approchent et si vous aviez en tête d’acheter une application pour votre terminal Android, le Play Store propose des remises et des articles entièrement gratuits.

Nous avons fait une sélection des plus intéressantes, bien que cette fois il y a beaucoup plus de présence de jeux et pack d’icônes destiné à personnaliser les terminaux. Quel que soit le type d’utilisateur que vous êtes, il y a toujours quelque chose d’intéressant.

Applications

Stelios PRO Gym & Fitnesstracker

L’été est là, mais cela ne veut pas dire qu’il est trop tard pour se mettre en forme. En fait, il n’est jamais trop tard pour commencer à faire de l’exercice. Cette application est conçue comme un outil pour enregistrer les différents entraînements. L’interface n’est pas aussi attrayante qu’on pourrait l’espérer, mais l’important est le fonctionnement.

Lien de téléchargement sur le Play Store.

Jeux

Buff Knight Advanced – Retro RPG Runner

Lien de téléchargement sur le Play Store.

Galaxxy Idols PV : Concours de costumes et de mode

L’approche est quelque chose de curieux, car elle vous met dans la peau d’une “Idole” qui devient une star de la j-pop ou de la k-pop. Ce que le joueur doit faire, c’est créer les styles et les vêtements qui conviennent le mieux à chaque moment afin de s’assurer que la personne est toujours à jour.

Lien de téléchargement sur le Play Store.

Mystic Guardian PV : RPG d’action à l’ancienne

Dans cette compilation, il y a beaucoup de RPG et c’est parce que c’est un type de jeu très populaire. Dans celui-ci en particulier, nous sommes confrontés à une sorte de Final Fantasy pour téléphones mobiles, les similitudes sont claires et il a une vue isométrique pour entrer davantage dans le genre.

Lien de téléchargement sur le Play Store.

Heroes Defender Premium – Epic Tower Defense

Défendre les tours, c’est de cela qu’il s’agit dans ce jeu et la vérité est qu’il le fait très bien. J’ai joué à quelques jeux et l’expérience est enrichissante. Ce n’est pas complexe et ne prétend pas l’être, la prise en main est simple, même s’il faut s’habituer à l’esthétique générale.

Lien de téléchargement sur le Play Store.

Laisse le pharaon libre

Un pharaon a été piégé dans une tombe, notre mission sera de le faire sortir et pour cela nous devons parfaitement calculer les mouvements que nous devons effectuer. C’est un jeu recommandé pour passer le temps pendant que nous attendons le bus ou autre.

Lien de téléchargement sur le Play Store.

[VIP]Infinity Dungeon : Aventure RPG hors ligne

Visuellement, il a peu d’attrait, mais l’important est que ce soit une passerelle pour ceux qui n’ont jamais joué à un RPG. C’est divertissant et amusant à jouer, même si parfois il peut contenir trop d’informations à l’écran.

Lien de téléchargement sur le Play Store.

[VIP]Mini arène de jeu rétro en ligne

Tous contre tous, c’est la prémisse de ce match. À partir de là, une énorme compétition est créée pour vouloir vaincre tous les participants, car il s’agit d’un jeu en ligne dans lequel vous vous battez contre différentes personnes dans le monde.

Lien de téléchargement sur le Play Store.

Packs d’icônes

Shamrock – Pack d’icônes

La Saint Patrick est le 17 mars de chaque année, mais l’esprit peut s’attarder sur les terminaux Android grâce à ce pack d’icônes. Non, ce n’est pas le plus beau design. Mais ce n’est pas sans les couleurs principales de cette célébration et avec une touche amusante.

Lien de téléchargement sur le Play Store.

Ergon – Pack d’icônes

Le design de ces icônes est simple, mais fonctionnel. Il ne réinvente pas la roue, mais il apporte une petite touche aux icônes d’applications classiques. Il est recommandé à tous ceux qui n’ont pas l’intention de personnaliser à l’excès, mais de changer un peu l’apparence de leur téléphone.

Lien de téléchargement sur le Play Store.

Pack d’icônes d’interface utilisateur Annabelle

Ces icônes sont une combinaison de celles que l’on peut trouver sur les terminaux Samsung et Huawei. Les formes sont quadrangulaires avec des coins arrondis, toutes ont un ombrage pour donner une impression de profondeur.

Lien de téléchargement sur le Play Store.

Pack d’icônes Lillian

Le néon est l’élément commun de toutes ces icônes, son design ressemble à quelque chose d’un film de science-fiction. Ils sont parfaits pour les utilisateurs qui ont une personnalisation basée sur des couleurs sombres ou avec un fond noir.

Lien de téléchargement sur le Play Store.

Spécifiez : Pack d’icônes minimal

Le pack d’icônes avec le meilleur design de toute la collection, ils sont vraiment propres et peuvent être combinés avec tout type de personnalisation. De plus, ils ont un style minimaliste et n’attirent pas trop l’attention.

Lien de téléchargement sur le Play Store.

Pack d’icônes de lignes

Un pack d’icônes basé sur des cercles pour créer les différents accès aux applications, est un nouveau pack en cours de développement, donc plus d’icônes seront ajoutées au fil du temps.

Lien de téléchargement sur le Play Store.

Pack d’icônes profond

Imiter est la meilleure chose à faire, ces icônes ont une certaine ressemblance avec celles proposées par Google. Mais, en même temps, ils ajoutent des éléments qui les transforment et les rendent complètement originaux.

Lien de téléchargement sur le Play Store.

Pack d’icônes illimité

Icônes par couleurs, ce pack est basé sur la création des différents accès aux applications avec une couleur commune. Les couleurs disponibles sont : bleu, violet, rouge, rose et vert. Ils sont destinés à créer une esthétique monochrome.

Lien de téléchargement sur le Play Store.