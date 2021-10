15 artistes qui font vivre le rock

Pendant la majeure partie des dernières décennies, les opposants ont radié la musique rock, affirmant que le genre est mort. Il n’est peut-être pas aussi important qu’au cours de ses années de formation, mais il reste une scène forte et vitale avec un certain nombre de groupes qui maintiennent le rock en vie. Alors que le rock’n’roll n’est peut-être pas la force culturelle dominante qu’il était autrefois, de nombreux groupes de rock sont en tête d’affiche dans de nombreux plus grands festivals grand public. Voici 15 des meilleurs nouveaux groupes (et groupes) de rock qui gardent l’esprit du rock vivant.

Inhalateur

Ces Dubliners ont formé un groupe à l’adolescence au St. Andrew’s College et ont progressivement grandi ensemble à la fois personnellement et musicalement. Au moment où ils sortent leur premier album en 2021, Ce ne sera pas toujours comme ça, leur mélange de dance rock des années 80 et d’influences indie-pop des années 90 avec une ambiance moderne et nette explosait avec des rythmes propulsifs et des crochets de vers d’oreille. Si la voix qui plane au-dessus de l’ensemble semble étrangement familière, c’est peut-être le fait que Inhalateur Le père du chanteur Elijah Hewson est le chanteur d’un autre groupe de Dublin que vous connaissez bien (ahem U2).

Les Lathums

Les Lathums rencontrés à l’école aussi, mais les choses se sont développées à un rythme effréné pour eux. Originaires de Wigan, à l’extérieur du centre musical historique de Manchester, en Angleterre, ils ont été réunis par leur professeur à l’école de musique pour travailler sur un projet. Réalisant qu’ils étaient sur quelque chose, le groupe naissant a signé un contrat d’enregistrement important en moins d’un an. Comme entendu sur leur album n°1 au Royaume-Uni Comme la vie peut être belle, The Lathums ont créé un son ultra mélodique plein de mélodies ensoleillées, de guitares au carillon doux et de voix chaleureuses et invitantes, avec plus qu’un soupçon d’influence britpop vintage des années 90. Ce qui en fait l’un des meilleurs nouveaux groupes de rock à garder sur votre radar.

Mitrailleuse Kelly

Colson Baker de Houston, mieux connu sous le nom de Mitrailleuse Kelly, a eu une jeunesse qui impliquait d’être transporté dans le monde entier avec ses parents missionnaires, donc au moment où il a commencé à penser à faire de la musique, il en avait déjà vu beaucoup. Il y a beaucoup d’expérience de vie dans son travail, qui était initialement sur la pointe du hip-hop, mais MGK avait toujours exalté les goûts de Rage Against the Machine et Limp Bizkit aux côtés de tous ses héros hip-hop, et au fil du temps, il a progressivement inséré une influence rock croissante dans sa musique. Devenu déjà un rappeur all-star, il a fait un virage drastique sur les années 2020 Billets pour Ma Chute, une zone sans rap où le pop-punk endiablé alterne avec un alt-rock mélodique et touchant.

Beabadoobee

Prenez une soupe de shoegaze des années 90 et jetez-la dans une casserole avec de la twee pop et un soupçon de dream pop indie des années 2000, ajoutez quelque chose d’entièrement original et contemporain, et vous avez les ingrédients de base du beabadoobe sonner. L’artiste connue sous le nom de Beatrice Laus est née aux Philippines et a grandi à Londres, où elle a signé avec le célèbre label indépendant Dirty Hit. En 2018, Laus a commencé à lancer une longue série d’EP, mais son premier long métrage, 2020’s Faire semblant de fleurs, a éclaté de manière majeure au Royaume-Uni grâce à la voix douce et scintillante de l’auteur-compositeur-interprète et aux tapisseries tonales brumeuses mais invitantes.

Filles de la mer

Londres a également été le terreau de la montée en puissance des groupes indépendants Filles de la mer. Malgré leur nom, ils sont un quatuor de gars, qui sont tous amis depuis leur adolescence. Ils ont commencé sur le petit label londonien Almanac Recordings et ont rapidement attiré l’attention avec la présence vocale plus grande que nature du chanteur Henry Camamile et leur indie-rock mélodique et accrocheur. Mais même après qu’ils soient passés aux majors pour leur premier album complet, l’album UK No.3 de 2020 Ouvre ta tête, ils ont conservé leur sensibilité indie tout en affinant leur son.

Dorothée

Dorothy est un groupe de rock basé à LA qui porte le nom de sa frontwoman dynamique, Dorothy Martin. Martin a une grosse voix blues qui attire immédiatement l’attention, mais elle est loin d’être la seule attraction du groupe. Produit par la légendaire compositrice pop/rock Linda Perry et sorti sur le label Roc Nation de Jay-Z, le deuxième album du groupe, 28 Days in the Valley, correspond aux côtelettes vocales démesurées de Martin avec des riffs lacérants et des rythmes barnstorming, apportant du hard rock et du blues des années 70. influences rock au premier plan tout en se sentant en quelque sorte frais et du moment.

Rencontrez-moi à l’autel

Les trois jeunes femmes qui composent Meet Me @ The Altar vivaient toutes dans des états différents lorsqu’elles se sont rencontrées en ligne. La musique les a réunis et ils sont apparus pour la première fois en tant que groupe en 2015, déclenchant une série de singles et d’EP DIY. Leur premier album de 2017, Out of Sight, Out of Mind, est aussi mélodique et accessible que percutant sans relâche. Le pop-punk est au centre stylistique du trio, avec des refrains irrésistibles surgissant de chaque morceau, mais la guitare de Tea Campbell et la batterie d’Ada Juarez portent souvent une touche de heavy metal à leur tonalité, avec leur intensité à couper le souffle menaçant parfois d’envoyer le tout dévaler une falaise (dans le bon sens).

Ayron Jones

Ayron Jones sort de Seattle avec un son claquant mais soul fortement alimenté par des influences locales. Jimi Hendrix et le grunge des années 90 sont les piliers jumeaux à partir desquels Jones a construit son modèle sonore, ajoutant un rugissement alt-rock qui lui est propre au mix. Quand le single « Mercy » de l’album 2021 de Jones Enfant de l’Etat est arrivé à la première place du palmarès Mainstream Rock de Billboard, il est devenu clair qu’il est une force rock’n’roll avec laquelle il faut compter.

Plongeur sous-marin

Ailleurs à Seattle, le trio Plongeur sous-marin semble s’inspirer davantage des héros de la ville natale Death Cab for Cutie que de tout ce qui a émergé du boom grunge de la ville. Originaire de LA et frontwoman Jessica Dobson apporte une histoire lourde à la table, ayant joué avec The Shins et Beck. Le groupe est composé de son mari batteur Peter Mansen et du guitariste/claviériste Elliott Jackson, et dans les années 2020 Poids impossible album, ils crachent un son qui associe une sensation de rock indé propulsif à une ambiance alt tout à fait actuelle, marquée par des arrangements nuancés.

Les tons noirs

Le duo frère et sœur de la chanteuse/guitariste Eva Walker et du batteur Cedric Walker, qui ont appris à faire plus avec moins dans leur format épuré, complète notre petit triumvirat Emerald City des meilleurs nouveaux groupes de rock. Mais ne sautez pas aux conclusions évidentes de White Stripes. D’une part, ils glissent une basse dans leur son, et comme Ayron Jones, les Black Tones regardent un peu plus loin et plus près de chez eux pour leurs inspirations. Le titre de leur album 2019 Cobain & Cornbread offre un gros indice sur les influences des frères et sœurs, et leur rock brut et sans fioritures tient compte des implications de ce titre.

– Jim Allen

Chatte de tonnerre

Originaire du foyer traditionnel de hard rock de Seattle, Chatte de tonnerre est l’un des rares groupes qui associe la valeur choc de leur nom avec un son de tueur. Fort, avec des riffs féroces et des thèmes féministes sans vergogne, ce quatuor puissant est un retour en arrière dans le bon sens. Peu de groupes de rock contemporains sont prêts à se plonger dans une musique heavy qui ne courtise pas directement les fans de musique grand public, mais ces quatre femmes ont non seulement réussi à faire exactement cela, mais elles ont également été applaudies pour leur approche.

Shannon et les palourdes

Portant leurs influences vintage sur leur manche, cette tenue de garage punk indépendant d’Oakland, en Californie, a développé un culte pour son mélange audacieux de doo-wop des années 50, de punk des années 80 et de surf rock entre les deux. Ce qui les distingue d’une vague de revivalistes garage-rock, ce sont leurs chants hymnes et la voix inimitable de la chanteuse et bassiste Shannon Shaw. Le groupe s’est fait connaître après que Dan Auerbach de The Black Keys a produit leur album et les a ajoutés en première partie de The Key, les mettant sur la scène nationale.

Les interrupteurs

Cette tenue de Los Angeles plaide de manière convaincante pour un autre renouveau du ska SoCal. Alors que le garage rock et le glam passent une autre journée au soleil, ce quatuor de puissance ramène le ska-punk dans les charts, brisant respectivement les charts Rock et Adult Alternative de Billboard. À la tête de la charge se trouve leur chanteuse à haute voltige Aimee Interrupter, qui, lorsqu’elle ne canalise pas Pauline Black du Selector, commande la scène avec ses tuyaux enflammés. S’ils rappellent Rancid, ce n’est pas par hasard, puisque leur mentor et producteur d’album n’est autre que Tim Armstrong de Rancid.

Rebelles de Witt brisés

Ce quintette de Birmingham se démarque de la flopée de groupes rétro-rock en puisant dans le son blues-rock de ses pionniers (Chuck Berry et Des eaux boueuses) et en ajoutant des éléments inattendus de rock sudiste et country. Cela ne fait pas de mal que le leader de Broken Witt Rebels, Danny Core, sonne comme s’il a vécu plusieurs vies, et le groupe sait comment écrire un riff accrocheur. Même lorsqu’ils plongent dans le territoire du rock hurlant, BWR ne perd jamais son esprit soul.

Greta Van Flotte

Des voix hurlantes avec une gamme incroyable, une batterie à couper le souffle et un déchiquetage ridicule… qui décrit Led Zeppelin, droit? Eh bien, c’est le cas, mais c’est aussi une description appropriée pour la montée du blues et du hard rock Greta Van Fleet. À la première écoute, il est difficile de croire que ce groupe de trois frères et un ami du Michigan n’ont pas Led Zeppelin. Pourtant, le quatuor semble avoir canalisé l’héritage, l’esprit et l’aura globale de Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones et John Bonham, ce qui n’est pas facile. Mais non seulement ils réussissent, mais ils le font aussi avec la bravade qui reste sur leur dernier deuxième album La bataille à la porte du jardin.

– Wyoming Reynolds

