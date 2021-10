15 bons cadeaux effrayants pour les fans de films d’horreur

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Quel est ton film d’horreur préféré?

Les films d’horreur nous terrifient, nous divertissent et nous empêchent de dormir la nuit. Et pourtant, pour une raison quelconque, nous ne pouvons pas en avoir assez. Avec Halloween Kills dans les cinémas et en streaming sur Peacock en ce moment, c’est le moment idéal pour acheter tous les goodies sur le thème de l’horreur dont vous avez besoin cette saison effrayante.

Que vous soyez fan de It, Scream, Friday the 13th ou même Killer Klowns from Outer Space, il y en a pour tous les goûts. En l’honneur du retour de Michael Myers sur grand écran, nous avons rassemblé 15 bons cadeaux effrayants que tout fan d’horreur adorerait. Découvrez-les ci-dessous.