15 classiques R&B, standards et coupes profondes

Vous ne pouvez pas discuter du meilleur R&B des années 90 chansons sans mentionner Dru Hill. En 1992, les amis du lycée Mark « Sisqo » Andrews, Larry « Jazz » Anthony Jr., Tamir « Nokio » Ruffin et James « Woody » Green ont formé un groupe finalement appelé Dru Hill, d’après Druid Hill Park dans leur Baltimore natal. Le quatuor a fait ses débuts dans des spectacles de talents locaux et régionaux. (Sans parler de leur magasin de fudge local.)

Ils ont créé un énorme buzz après quelques années et ont décroché un contrat d’enregistrement avec Island. Leur premier album, Dru Hill, est sorti en 1996 et est devenu disque de platine grâce à des singles comme « Never Make a Promise », « In My Bed », « Tell Me » et « 5 Steps ». Le groupe a souvent fait des comparaisons avec Jodeci et Boyz II Hommes – influences qu’ils étaient heureux de revendiquer – et comme beaucoup de grands avant eux, leurs harmonies riches et complexes, enracinées dans la musique soul, se sont rencontrées à l’intersection du gospel, du blues, du hip-hop et du R&B. Ils étaient à la fin de l’adolescence et au début de la vingtaine lorsqu’ils sont entrés sur la scène mondiale, mais ils ont chanté des histoires d’adultes sur l’amour et le sexe. Dru Hill a également fourni des visuels inoubliables pour correspondre à leurs airs. C’est là que beaucoup ont vu pour la première fois leurs mouvements de danse emblématiques, comme le rebond de Dru Hill.

La route de Dru Hill à travers la célébrité n’a pas toujours été facile, surtout après leur deuxième album en 1998. Il y a eu des changements de label et de membre du groupe au fil des ans. Le quatuor est parfois devenu un trio, ou un quintette, puis finalement redevenu un quatuor. Malgré les changements de line-up, ils font toujours de la musique. Cependant, dans cette introduction, l’accent est mis sur les meilleures chansons de Dru Hill de 1996 à 2002.

Les chansons R&B par excellence de Dru Hill

(« Dis-moi », « Dans mon lit », « Ne jamais faire de promesse », « 5 étapes », « Je devrais être… »)

La percée de Dru Hill a été alimentée par des chansons d’amour alléchantes et des mouvements de danse emblématiques. Ils sont arrivés chauds avec leur premier single « Tell Me », une promesse mélodieuse de livrer un amour torride à tout moment. « Tell Me », qui est apparu pour la première fois sur la bande originale du film de 1996, Eddie, a culminé au numéro 18 du Billboard Hot 100 et au numéro cinq du classement R&B. La vidéo a également été un régal, car ils ont présenté leur mouvement de danse le plus célèbre, le Dru Hill bounce, un saut énergique sur les deux pieds, un à la fois, sur un rythme mid-tempo.

Même les idoles ont le cœur brisé, et « In My Bed », le deuxième single de leurs débuts éponymes, était une histoire scandaleuse du genre. Il a passé trois semaines à la première place du classement R&B américain et a culminé à la quatrième place du classement pop américain. La voix de Sisqo mène cette histoire standard sur les soupçons d’infidélité, mais la vidéo torride s’est terminée par une tournure inattendue pour l’époque – Sisqo marchant sur sa petite amie en train de tricher avec une autre femme.

« Never Make A Promise » était le moment de briller pour Jazz. Son ténor mélodieux porte la chanson et ses riffs de fausset à la fin sont la cerise sur le gâteau. Dans la chanson, Jazz promet de toujours protéger l’amour de sa vie. Dans la vidéo d’accompagnement de la chanson, qui aborde l’inceste, il sauve son amant de son père violent. L’air moelleux et sirupeux est allé directement au numéro un et est resté au sommet des charts pendant des semaines.

S’il n’était pas clair auparavant que ce groupe était enraciné dans la musique gospel, alors « 5 Steps » fait comprendre ce point via les puissants arrangements choraux dans le crochet. Cette chanson mélancolique trouve le groupe en train de chanter sur le peu de temps que nous avons sur Terre et de chérir les moments avec nos proches pendant que nous le pouvons encore. Pendant ce temps, « I Should Be… » est l’une des meilleures chansons de Dru World Order de 2002, qui a culminé à la 25e place du Hot 100 et la 6e au classement R&B. Cela a vu le groupe chanter ce qu’ils savaient le mieux – comment être amoureux – avec des mélodies toujours aussi fortes.

Succès de deuxième année

(« Vous êtes tout », « La beauté », « Ce sont les temps »)

Il y avait beaucoup de pression sur le deuxième album de Dru Hill, mais « You Are Everything » a rapidement dissipé toute inquiétude. La chanson les voit essayer de se réconcilier avec l’amant qu’ils ont rejeté, et bien que l’influence Jodeci puisse être entendue tout au long de leur musique, elle est particulièrement riche ici. Le single a propulsé l’album Enter the Dru au statut de double platine.

« Beauty », écrit en partie par Nokio, est une ode douce et sensuelle à un béguin magnifique mais insaisissable. La chanson éthérée ressemble à une séquence de rêve et est un clin d’œil à la plume stellaire et à l’oreille attentive de Nokio pour les mélodies. (Ils n’ont pas appelé le producteur alors en plein essor « Nasty On Key In Octave » pour rien.)

Dru Hill peut parfois devenir torride, mais « This Are the Times » est le contraire. Écrit par Babyface et Damon Thomas, cette chanson sur le fait de le prendre lentement les trouve tentés par la chair charnelle mais prêts à attendre le véritable amour. Ici, ils chérissent d’abord les moments où ils font connaissance avec un amant, mais Sisqo indique clairement quand il chante son désir de l’avaler comme Reeses Pieces, que l’attente va être dure. Une fois de plus, le groupe a livré des visuels avec une vidéo sur le thème de Man in the Iron Mask, complétée par un combat à l’épée.

Le meilleur remix de tous les temps ?

(« Dans mon lit (So So Def Remix) »)

Il est rare que les remixes soient aussi bons (voire meilleurs) que la chanson à succès originale, mais Jermaine Dupri s’est surpassé en tant que producteur sur celui-ci. Il a transformé le slow jam en un groove rythmé qui rend très difficile le choix d’une version par rapport à l’autre. Tout cela est aidé, bien sûr, par Dupri et Da Brat qui sillonnent la piste avec des rimes fanfaronnes tout au long.

Appel hip-hop

(« Bad Bad Mama », « C’est ce que nous faisons »)

Dru Hill a prêté leurs côtelettes vocales au crochet de Brun Foxyest « Big Bad Mama ». Le single, tiré de la bande originale du film How to be a Player, contenait une interpolation de « She’s a Bad Mama Jama » de Carl Carlton et a culminé à la 53e place du Billboard Hot 100. C’était l’un des singles les plus réussis de Foxy Brown et présenté La capacité de Dru Hill à mélanger harmonieusement R&B et hip-hop. « This Is What We Do » d’Enter The Dru, quant à lui, n’a jamais été diffusé à la radio, mais Méthode Homme a béni ce groove torride avec quelques mesures, montrant une fois de plus la polyvalence du groupe dans cet appariement improbable. La chanson flirty est tout au sujet du plaisir de la chasse.

Coupes profondes de Dru Hill

(« All Alone », « April Showers », « Angel », « Love’s Train »)

Dru Hill a chanté sur les soins personnels avant que ce ne soit cool. « All Alone » est une autre chanson sur le chagrin, mais ils chantent sur le fait de surmonter ce chagrin en prenant le temps d’être seuls et de réfléchir à leurs sentiments. C’est un morceau rare où chaque membre chante un couplet. C’est formidable d’entendre Nokio, qui a souvent préféré jouer le fond et se concentrer sur l’écriture et l’arrangement. La chanson révèle que sa voix est soufflée et froide par rapport à certains de ses camarades de groupe les plus bruyants.

Woody ne chantait pas autant que Sisqo ou Jazz, mais on lui attribuait souvent un couplet ou deux sur divers efforts de groupe. Cependant, il a vraiment pu briller sur « April Showers », une chanson d’amour qu’il a écrite pour une petite amie du lycée. Ce n’était pas un single, mais sa passion et sa beauté le rendent impossible à sauter. Ses compagnons de groupe ont aidé sa déclaration d’amour en fournissant de belles harmonies de fond.

« Angel » est une autre coupe profonde de Woody. Au début de la chanson, il mentionne que les gens n’étaient pas toujours au courant quand il chantait en solo et lui disaient souvent qu’il devrait chanter plus. C’était sa façon de recréer la magie qu’il avait créée avec « April Showers », désormais un classique culte, et de rappeler aux gens qu’il avait une voix forte, qu’il était vraiment doué pour les chansons d’amour et qu’il avait une place bien-aimée dans le groupe. Mission accomplie.

La plupart des chansons de Dru Hill n’ont pas de samples ou ne contiennent pas d’interpolations, mais ils n’ont pas hésité à incorporer des remakes dans leur répertoire, rendant hommage aux groupes soul qui leur ont ouvert la voie. Leur première incursion enregistrée dans le monde des remakes a été leur interprétation du smash « Love’s Train » de Con Funk Shun en 1982. La chanson est apparue sur leur premier album et est un autre appel séduisant pour qu’un amoureux les rejoigne dans le bonheur. Cela ressemble beaucoup à l’original (une bonne chose), mais sa production mise à jour, les riffs de signature de Sisqo et les harmonies robustes de Dru Hill lui donnent un coup de pouce.

