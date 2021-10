15 cours en ligne pour apprendre l’informatique sur des sites de renommée mondiale sans dépenser que de l’argent | La technologie

Pour améliorer vos compétences en informatique, vous avez besoin d’un peu d’initiative et avec ces cours, vous apprendrez et obtiendrez un diplôme.

Nous savons que de nombreuses personnes cherchent à améliorer leurs compétences en informatique, mais aussi que ce n’est généralement pas facile. Il y a de nombreux cours au choix et celui qui est fiable ou qui assure un bon apprentissage n’est pas toujours trouvé. Si tel est votre cas, Business Insider Spain a préparé une sélection.

Améliorer ses compétences en informatique est essentiel lorsqu’on cherche du travail, et un bon moyen de le montrer est aussi dans les cours qui ont été suivis. Par conséquent, un facteur généralement intéressant est que les cours appartiennent à des organismes, universités ou académies de référence.

Pour les plus avancés, il existe certains langages de programmation qui garantissent presque l’obtention d’un emploi, mais si vous partez d’un niveau plus basique, nous allons lister 15 cours en ligne très utiles.

Si vous débutez dans le monde du référencement, vous souhaitez commencer par les didacticiels, les cours en ligne et les webinaires que Google met gratuitement à la disposition de tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur l’optimisation des moteurs de recherche.

Avant de choisir un cours, nous vous recommandons de consulter la durée et la langue dans laquelle il est enseigné, car la grande majorité est en anglais et cela peut être un obstacle.

Mais il est également vrai que vous pouvez trouver leurs pairs en espagnol en cherchant un peu et que peut-être ils serviront à ouvrir votre perspective à de nouvelles approches de ce qu’il faut apprendre.

15 cours en ligne pour améliorer vos compétences en informatique

Introduction à l’informatique CS50 (Inscrivez-vous) : Université de Harvard, 12 semaines. Introduction à l’informatique et à la programmation Python (Inscrivez-vous) : MIT, 9 semaines. Programmation Web CS50 avec Python et JavaScript (Inscrivez-vous) : Université de Harvard, 12 semaines. CS50 introduction au développement de jeux (Inscription : Université de Harvard, 12 semaines. CS50 Informatique pour les professionnels (Inscription) : Université de Harvard, 6 semaines. Algorithmes : conception et analyse, partie 1 (Inscription) : Université de Stanford, 6 semaines. Structures de données Python (Inscrivez-vous) : Université du Michigan, 7 semaines. Bases de la vision par ordinateur (Inscription) : University of Buffalo et State University of New York, 13h. Programmez-vous ! Introduction à la programmation (Inscription) : Université d’Édimbourg et ORT Uruguay University, 12 heures. Créez votre première application Android (Inscription) : CentraleSupélec, 22h. IoT industriel sur Google Cloud Platform (Inscription) : Google Cloud, 15 heures. Principes de base de Google Cloud Platform pour les professionnels AWS (Inscription) : Google Cloud, 13 heures. Introduction à la programmation avec MATLAB (Inscrivez-vous): Université Vanderbilt, 35 heures. C++ pour les programmeurs C, partie A (Inscrivez-vous) : Université de Californie, Santa Cruz, 13 h 00. Introduction à TCP/IP (Inscrivez-vous): Université Yonsei, 8 heures.

Certains de ces cours Ils sont gratuits et d’autres ont une période d’essai de plusieurs semaines où vous pouvez vous familiariser avec eux sans avoir à payer quoi que ce soit.

Nous vous recommandons de rechercher le plus adapté à votre situation et de l’essayer. Au final, avec ce type de formation, le plus important est de consacrer quelques heures par semaine et sûr que vous apprenez quelque chose d’utile, un titre qui améliore votre CV.